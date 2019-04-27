فاطمة خصيف بطلة من ذهب

المصدر: دبي-علي شدهان

واصلت فاطمة خصيف تألقها القاري للعام الثاني على التوالي بإهدائها الإمارات، الميدالية الذهبية لبطولة آسيا بنسختها الـ 18 للشباب والناشئين المتواصلة حالياً في ماليزيا، بعد فوزها اليوم "السبت" في نهائي فردي (كوميتيه) وزن فوق 59 كغم للشابات على نظيرتها الصينية بنتيجة 2/0 في مباراة مثيرة قدمت خلالها نجمة "كاراتيه الإمارات" أداء مميزاً اهلها لخطف ميدالية جديدة أضيفت إلى برونزيتي أمس لسلوى المنصوري في فردي (كوميتيه) وزن فوق 54 كغم للناشئات، وعبدالعزيز العامري في فردي (كوميتيه) وزن تحت 57 كغم للناشئين.

وسبق لفاطمة خصيف الفوز بذهبية آسيا في العام 2018 في مسابقة فردي (كوميتيه) وزن تحت 54 كغم ناشئات.