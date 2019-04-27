نهيان بن مبارك يتوّج الفائزين في ختام «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي- محمد صادق، ومحمد محسن

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت أمس بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي استمرت منافساتها لـ7 أيام على صالة مبادلة أرينا، وشهدت مشاركة قرابة 5000 لاعب ولاعبة من 102 دولة.

وتوّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الفائزين بمنافسات الحزام الأسود لفئة الكبار من الرجال والسيدات، كما حضر المنافسات الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وباناجياتوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

كما حضر المنافسات عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجوجيتسو، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو. وكان بين الحضور أيضاً البطل السابق للوزن الثقيل أنطونيو رودريغو نوجويرا.

فوز الكتبي

وشهد ختام أمس تتويج أبطال العالم في الحزام الأسود، وقد فاز من منتخبنا الوطني فيصل الكتبي، ويحيى الحمادي بفضية العالم للحزام الأسود وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة.

وكان الكتبي قد خاض نزالاً صعباً مع البرازيلي ريدسون ماتيوس لوزن 85 كيلوجراماً للحزام الأسود، وقدم الكتبي مستوى لافتاً حتى الثواني الأخيرة التي رجحت كفة الخصم، وعلى الرغم من عدم حصول الكتبي على الذهبية إلا أنه لاقى تشجيعاً حاراً من جانب الجماهير، أما يحيى الحمادي فقد خاض النهائي لوزن 110 كيلوجرامات وقدم مستوى متميزاً ولكن استطاع البرازيلي جواو أن ينهيه لصالحه.

وينتظر العالم حفل توزيع جوائز ختام موسم 2018 - 2019 وذلك بعد إسدال الستار أمس على منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019. ويقام الحفل في فندق قصر الإمارات وستشهد تكريم 23 فئة تتضمن أبرز اللاعبين من قارات العالم، وكوكبة من المدارس والأندية الرياضية، بجوائز 200 ألف دولار.

وهيمن البرازيليون على المركز الأول وحصدوا 11 ميدالية ذهبية، والإمارات وبريطانيا يتقاسمان المركز الثاني بواقع فضيتين لكل منهما في الحزام الأسود، كما احتلت النرويج المركز الثالث.

وواصل اللاعبون البرازيليون هيمنتهم من خلال نهائي فئة 69 كغ، حيث انتصر باولو مياو من فريق Pslpb Cicero Costha على الأمريكي آيزك دويديرلن، بعد انتهاء النزال بتعادل النقاط ليفوز البرازيلي بقرار تحكيمي بعد ارتكاب الأمريكي لمخالفة تقنية.

سوزا يفوز

وفاز جواو باتيستا سوزا، المصنف رقم واحد عالمياً من فريق «زد أر»، على مواطنه جواو مياو من فريق Pslpb Cicero Costha في نهائي فئة 62 كغ، بعد نزال متكافئ حسمته أفضلية فنية ما أثار بهجة الجمهور الصاخب في صالة مبادلة أرينا.

وقال جواو باتيستا سوزا بعد فوزه إن الكلمات لا تستطيع وصف الإنجاز الذي تحقق، معتبراً أن فوزه مجدداً بالميدالية الذهبية يبعث على السعادة البالغة. وأضاف سوزا أن قاعدته الجماهيرية الكبيرة في أبوظبي وأصدقاءه يقفون بجانبه دائماً ويحفزونه على مواصلة الانتصارات، لذا فهو سيهديهم هذا النصر. وأكد سوزا أنه سيعود إلى أبوظبي العام المقبل للدفاع عن لقبه.

وفي نهائي فئة 56 كغ، تمكن البرازيلي هياغو جورج من فريق Pslpb Cicero Costha من التفوق على مواطنه كارلوس ألبيرتا دي سيلفا فريق «جي إف» بأفضلية فنية بعد انتهاء الجولة بتعادل النقاط.

نهائيات السيدات

وعززت البطولة مكانة أبوظبي بصفتها منصة عالمية لسيدات الجوجيتسو، حيث تنافست على أرض العاصمة الإماراتية عشر سيدات من ست دول ضمن نهائيات خمس فئات وزن للحزام البني/‏‏‏‏‏ والأسود.

وكان نهائي فئة 49 كغ برازيلياً خالصاً بين ميسا كالداس بيريرا وتاميريس أكوينو، الزميلتين في فريق «جي إف»، حيث تمكنت كالداس من تحقيق فوز مثير خلال نزال استغرق 6 دقائق كاملة.

وفي فئة 55 كغ، حسمت البرازيلية بيانكا باسيليو المصنفة السادسة عالمياً مواجهتها مع البلجيكية أمل أمجاهد من خلال منازلة مميزة انتصرت فيها بنتيجة 4-2. وحققت باسيلو الذهبية للعام الثاني على التوالي بعد فوزها في ذهبية نسخة العام الماضي لوزن 62 كغ.

وقالت باسيلو إن سعادتها بهذا الإنجاز لا توصف، وتقدمت بالشكر إلى كل من قدم إليها الدعم من العائلة والأصدقاء وبالطبع الفريق الذي تنتمي إليه.

وفي نهائي فئة 62 كغ نجحت البرازيلية بياتريس ميسكويتا في تحقيق فوز يسير على البريطانية فيون ديفيس بنتيجة 10-2، وأكدت البرازيلية ميسكويتا سعادتها في الفوز بلقبها الخامس بمختلف فئات الأحزمة في أبوظبي، ووصفت إنجازها بأنه يشكل دافعاً للمزيد من التميز مستقبلاً.

ذهبية لتمارا

من جانبها، حققت البرازيلية تمارا سيلفا ذهبية وزن 70 كغ بعد فوزها على النيوزيلندية أليساندرا موس بعد 150 ثانية من بدء النزال. وأكدت النجمة البرازيلية غابرييلا بيسانها، اللاعبة رقم واحد في العالم حالياً بعمر الـ 18 عاماً فقط، مكانتها بعد فوزها بنهائي فئة 90 كغ على الفرنسية كلير-فرانس ثيفينون. وبهذا الفوز سجلت سيدات البرازيل سجلاً كاملاً من الانتصارات في المنافسات النهائية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقالت غابرييلا بيسانها إنها سعيدة بفوزها الأول في أبوظبي، مؤكدة رغبتها في مواصلة انتصاراتها في بطولات الجوجيتسو العالمية الكبرى.

تنظيم رائع

قال الشيخ الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار: التنظيم الرائع للبطولة وما يقدمه اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي وفريق العمل من مجهودات مقدرة وإنجازات قارية ودولية وضعت اللعبة في مصاف العالمية، وأكد أن ما حققته النسخة المنتهية من البطولة وما تقدمه العاصمة أبوظبي لهذه الرياضة فخر للجميع.

غابرييلي.. موسم من دون هزيمة بعمر الـ18

تخطت البرازيلية غابرييلي باسانا الصعاب واستطاعت وهي بعمر الـ18 عاماً أن تقفز إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات الجوجيتسو المحترفات بعد تتويجها بذهبية الحزام البني الأسود لوزن 90 كلجم في بطولة أبوظبي العالمية للمرة الأولى في تاريخها، لتحقق إنجازاً في موسم رائع هو الأفضل لها على الإطلاق لم تتعرض خلاله للهزيمة مطلقاً.

وخاضت الشابة الصغيرة غابرييلي 20 نزالاً خلال الموسم الحالي لم تخسر خلالها في أي نزال لتؤكد أنها واحد من الأسماء الواعدة والقادمة بقوة في عالم الجوجيتسو، إذ نجحت في مشاركتها الأولى في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في التحليق بالميدالية الذهبية التي أهدتها صدارة التصنيف العالمي.

وجاءت جابرييلي من إحدى المناطق الفقيرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الشهيرة ولكنها تحدت الصعاب عندما بدأت ممارسة الجوجيتسو بعمر الـ7 سنوات، إلى أن وصلت للعالمية.

وقال غابرييلي: «سعيدة للغاية باعتلاء منصة التتويج، وطموحي في المرحلة المقبلة مواصلة انتصاراتي والترفيع للحزام الأسود».

وأضافت أصغر بطلة تتوج بميدالية ذهبية في منافسات المحترفات: «كنت متحمسة للغاية للمشاركة في أبوظبي أنهيت دراستي الثانوية وأتطلع حالياً للتركيز على الجوجيتسو».

جواو يفشل في السير على خطى توأمه باولو

فشل جواو مياو في السير على خطى شقيقه وتوأمه باولو مياو في حصد ذهبية بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو للعام الثاني على التوالي وذلك بعد أن فاز باولو بذهبية وزن 69 كلجم في الحزام الأسود بينما خسر توأمه نهائي وزن 62 كلجم.

ولمن لا يعرف باولو مياو وجواو مياو فهما توأم برازيلي احترفا الجوجيتسو منذ وقت طويل وأصبحا أبطالاً للعالم في وزنيهما، واستطاعا أن يسيطرا على المراكز الأولى والميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسخة العام الماضي، إلا أن الحال تغير في النسخة الحالية بعدما واجه جواو منافساً عنيداً في النزال النهائي هو جواو جابرييل باتيستا دي سوزا الذي خطف الذهب واعتلى صدارة التصنيف العالمي، فيما نجح الشقيق باولو في حصد ذهبية وزن 69 كلجم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في النزال النهائي على الأمريكي إيزاك دويدرلين.

ورغم سعادة باولو بالذهبية إلا أنه أبدى حزنه على عدم تمكن توأمه من حصد الذهب ومرافقته إلى المركز الأول، وقال: «بالطبع كنت أتمنى أن يفوز شقيقي وتوأمي جواو ولكني واثق بعودته سريعاً وبشكل أقوى في المنافسات المقبلة».

وكشف باولو مياو عن الوشم الذي ظهر به في النزال النهائي تحت عينيه مؤكداً أنه عبارة عن رسم ليؤكد من خلاله أن كل ما يفعله ويقوم به من أجل الله.

توقيع مذكرة تفاهم مع الصين

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اجتماعاً مهماً أمس بصالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي على هامش ختام عالمية أبوظبي للمحترفين، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة اليوناني باناجياتوس، وعبدالمنعم الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، وأعضاء الاتحادين الدولي والآسيوي وممثل الاتحاد الصيني.

انضمام

وكانت الصين قد انضمت إلى عضوية الاتحادين الدولي والآسيوي، وتم اعتماده من الحكومة الصينية التي تستضيف آسياد 2022، وقد أكد الاجتماع على أهمية دعم الجوجيتسو في الآسياد والاتفاق على بعض الأمور الفنية تعتمد من قبل اللائحة الصينية، دعماً للجوجيتسو.

كم تم تعديل بعض القوانين بالنسبة لبطولة العالم التي تستضيفها الإمارات نوفمبر المقبل، واعتماد مشاركة لاعبين للبلد المنظم في كل وزن.

وقال فهد علي الأمين العام للاتحاد الآسيوي إن الاجتماع وافق على مشاركة 120 دولة في بطولة العالم التي تستضيفها الإمارات نوفمبر المقبل، يمثلهم 2000 لاعب ولاعبة للمرة الأولى في البطولة. وأضاف «كما وافق الاجتماع على إقامة بطولة العالم للشباب للجوجيتسو بالتزامن مع بطولة العالم للكبار في وقت واحد بأبوظبي للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم.

بيانكا تستعين بشقيقها لتدريبها

كشفت البرازيلية بيانكا باسيليو عن استعانتها بشقيقها الأصغر للقيام بدور المدرب في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مؤكدة أنها لم تخشَ من كون شقيقها أقل خبرة منها في الجوجيتسو في ظل عدم تمكنه من الحصول على أي ميدالية في النسخة الحالية ولكنها تستعين به دائماً خلال مشاركتها في البطولات العالمية.

وحققت بيانكا إنجازاً بحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية للعام الثالث على التوالي، وذلك بعد تتويجها بذهبية الحزام البني الأسود لوزن 56 كلجم بعد تغلبها في النزال النهائي على البلجيكية من أصل مغربي أمل أمجاهد حاملة لقب النسخة الماضية، إذ كانت قد توجت بذهبية عام 2017 في الحزام البنفسجي، وفي العام الماضي حصلت على ذهبية الحزام الأسود في وزن 62 كلجم، وفي النسخة الحالية لعبت في وزن 56 كلجم وتوجت بالمركز الأول.

وقالت بيانكا صاحبة الـ23 عاماً: «أحرص على الاستعانة بشقيقي هاو باسيليو كمدرب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، ونحن نتدرب سوياً خاصة وأنه يلعب في الحزام البني ولكنه خسر في ربع النهائي في البطولة الحالية إلا أنه يعرف كيفية تدريبي والتكتيك الذي اعتدت اللعب به». وأعربت عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية الثالثة لها في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، موجهة الشكر لعائلتها التي تحرص على الوقوف بجانبها.

الجماهير تزين الختام

توافدت جماهير غفيرة من عشاق رياضة الجوجيتسو من جميع أنحاء العالم إلى مدرجات صالة مبادلة أرينا أمس، لحضور النزالات النهائية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وشهدت الصالة أجواء حماسية استثنائية بعد أسبوع حافل بالنزالات القوية التي شارك فيها العديد من المصنفين الأوائل في العالم في فئاتهم وأحزمتهم، وحظي الجمهور بفرصة نادرة لمتابعة أقوى النزالات في العالم في هذه الرياضة، حتى أن الكثيرين توافدوا إلى الصالة قبل ساعات من موعد المباريات لحجز أفضل المقاعد. وعلى الرغم من هيمنة جمهور الدولة المضيفة على المدرجات، إلا أن أعلام الدول المشاركة الأخرى ورايات الأندية واللاعبين العالميين ملأت مدرجات الصالة، فيما صدحت حناجر الجمهور بالتشجيع لأبطالهم مع اقتراب اللحظات الحاسمة على منصة التتويج.

وشهدت مدرجات الجمهور تفاعلاً عالياً مع الأسماء الكبيرة المشاركة في بطولة هذا العام، وعلى رأسها الثلاثي البرازيلي اللامع المؤلف من بطل فئة 110 كيلوجرامات جاو روكا، وصاحبة الـ18 ربيعاً بطلة وزن 90 كيلوجراماً غابرييلا بيسانها، إلى جانب البطل الصاعد وأحد نجوم اللعبة اليوم في وزن 94 كيلوجراماً صاحب الـ21 ربيعاً كاينان دوارتي. كما حظيت البلجيكية أمل أمجاهد التي سبق أن فازت بذهبية وزن 55 كيلوجراماً في عام 2018 بتشجيع كبير وحماسي من الجمهور.

أما أبطال الإمارات فقد ألهب حضورهم حناجر المشجعين على المدرجات، وعلى رأسهم فيصل الكتبي صاحب الـ31 ربيعاً الذي نافس على ذهبية وزن 85 كيلوجراماً، ويحيى الحمادي الذي خاض نزالاً حماسياً في وجه البطل البرازيلي روكا في فئة 110 كيلوجرامات رجال.

وكان من أوائل الحضور على مدرجات مبادلة أرينا خوسيه فلوريس من كولومبيا الذي قال: «تعتبر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أشهر البطولات في جميع أنحاء العالم وتتمتع بشهرة عالمية نظراً لقيمتها الفنية العالية. لقد حرصت على القدوم باكراً إلى المنافسات للحصول على مقاعد جيدة. بالطبع سأشجع لاعبي الإمارات لأنهم يستحقون الفوز مقابل ما قدموه من جهود استثنائية، ومقابل ما قدمته أبوظبي لهذه الرياضة».

جولة لنجوم اللعبة العالميين في أبرز معالم أبوظبي

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، جولة لمجموعة من الرياضيين الدوليين المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019، والتي اختتمت أمس.

وتضمنت الجولة محطات في أبرز المعالم السياحية للمدينة، بما فيها قصر الحصن، ليحظى اللاعبون بفرصة حصرية للتجول في المكان واستكشاف معالمه عن كثب.

تُعتبر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الحدث الأكبر والأبرز على أجندة منافسات الجوجيتسو العالمية، وتواصل تعزيز مكانة أبوظبي كمركز للفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، حيث شهدت دورة هذا العام مستوى مشاركة غير مسبوق من قبل نخبة الأبطال من مختلف أنحاء العالم.

وتعكس البطولة التي تُقام بالتزامن مع عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة انسجام مبادئ الجوجيتسو مع القيم الإماراتية الإنسانية والنبيلة، وتدعم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المنافسات بصفتها الراعي الذهبي من خلال الترويج لأهم مناطق الجذب في الإمارة ومكانتها الرائدة كوجهة للفعاليات المتميزة.

وتحظى رياضة الجوجيتسو بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما أسهم في تعزيز حضور هذه الرياضية الشعبية وانتشارها على مستوى الدولة، ورسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو.

انتشار

الظاهري: الجوجيتسو ترسّخ مكانتها في المجتمع

أكد منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن رياضة الجوجيتسو رسخت مكانتها في المجتمع وأصبحت أسلوب حياة للعديد من أبناء الأسر الإماراتية التي تعي أكثر من أي وقت أهمية هذه الرياضة الفريدة.وقال منصور الظاهري إن الأطفال هم مستقبل رياضة الجوجيتسو في الإمارات ويولد لديهم شغف حيال هذه الرياضة التي تمارس اليوم بشكل شبه يومي وأصبحت تحتل حيزاً مهماً من المناهج الدراسية وحجر الأساس للتربية البدنية، فيما يتطلع إليها الآباء والأمهات على أنها الرياضة الوطنية الأولى في دولة الإمارات.

وأشار إلى أنه وبالرغم مما تحقق من تقدم وإنجازات في الوقت الراهن على صعيد رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات إلا أننا في الاتحاد نتبع منهجاً واضحاً وهو مواصلة النمو والتطور بما يواكب أهدافنا المستقبلية الكبيرة وإعداد جيل إماراتي قادر على الإبهار وتحقيق الألقاب في أرقى البطولات العالمية.

وقال الظاهري إن إستراتيجية الاتحاد تركز على صقل المواهب من خلال الاستثمار في التدريب المستمر ومواكبة آخر مستجدات رياضة الجوجيتسو حول العالم.

باناجياتوس: أبوظبي مصدر إلهام لأسرة الجوجيتسو

ثمّن اليوناني باناجياتوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي من شأنها أن طورت الجوجيتسو على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن عالمية أبوظبي للمحترفين هي وجه نخبة لاعبي العالم، ومع كل عام تتطور إلى الأفضل، وأعتقد أن الجميع قد استمتع بمنافسات المحترفين للحزام الأسود.

وأكد أن العاصمة أبوظبي هي مصدر إبهار للعالم بما تقدمه من دعم كبير للعبة ولجميع البطولات، مشيراً إلى الأعداد الكبيرة التي شاركت في النسخة الحالية لجميع الفئات والأحزمة، وأن هذا الأمر يصب في رفع المستوى الفني للعبة.

وأضاف، عودتنا أبوظبي دائماً على أن تكون أرض الإلهام والتحدي وخير دليل على ذلك ما فعله جواو روشا بطل العالم العائد من رحلة مرض مع السرطان، وكانت أبوظبي هي محطة التحدي التي توج خلالها بذهبية المحترفين للحزام الأسود.

وأوضح أن الأمثلة كثيرة ممن أخذوا رياضة الجوجيتسو مصدراً للتحدي والإلهام، فإنها رياضة ملهمة ومحفزة وتدعم دائماً أصحاب المهارة والقدرات الخاصة.

البحري: هدفنا المقبل المراكز الأولى

قال طارق البحري مدير جولات غراند سلام تعقيباً على حصول لاعبي المنتخب الوطني فيصل الكتبي ويحيى الحمادي بفضية العالم للحزام الأسود، إن الوصول إلى النهائيات إنجاز كبير في ظل وجود نخبة من نجوم العالم، قد أتوا من مدارس قديمة وعتيقة في العالم مثل البرازيل، وكون أبطال الإمارات ينافسون على «سيد الأحزمة» ويصبحون نداً قوياً لهؤلاء الكوكبة، فهذا إنجاز في حد ذاته، ويقدم جوجيتسو الإمارات على الساحة الدولية بالصورة التي يستحقها.

وأضاف: في هذه النسخة حصل أبطالنا على المركز الثاني أمام نجوم العالم، وفي النسخة المقبلة سيكون الهدف الأول الفوز بالمركز الأول بالنسبة لمنافسات الكبار، والحزام الأسود، ويأتي هذا الأمر وفق التطور الطبيعي للعبة في الإمارات، ومشيراً إلى أن أبطال الإمارات للأحزمة المتقدمة بذلوا جهداً كبيراً في الإعداد للبطولة.

وعن أهم المكاسب قال الحضور كان رائعاً، وأعتقد أن كل يوم منذ انطلاق البطولة كان هناك الجديد، وعن مستوى الفني للناشئين والشباب، قال المستوى الفني جيد للغاية وقد حصل أبطال الإمارات المراكز الأولى في هاتين الفئتين، وبعد عامين تقريباً أعتقد أن يكون لدينا مجموعة جيدة في فئة الكبار ويتأهلوا للمنتخب الوطني.

إشادة

ماتيوس: الكتبي بطل من طراز فريد

جاء البرازيلي ماتيوس محملاً بالآمال في عالمية أبوظبي للمحترفين، فهو ليس جديداً على هذه البطولة العالمية التي تحظى بشهرة واسعة في العالم وخصوصاً، في البرازيل لقد شارك في 5 نسخ ماضية للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني، لكن الأمر كان مختلفاً بالنسبة له في النسخة الحالية، حيث خاض نهائي الحزام الأسود وزن 85 كيلوجراماً وهو اللاعب نفسه الذي كان خصماً لبطل منتخبنا الوطني فيصل الكتبي في النهائي.

ماتيوس وفيصل الكتبي قدموا حواراً شيقاً على بساط النبلاء وحتى الثواني الأخيرة من النزال كان التعادل مسيطراً، وعلى غرار كرة القدم لجأ حكم البساط إلى المساعدين ثلاثة حكام، والذي أيد اثنان فوز ماتيوس في مقابل حكم وحيد لفيصل الكتبي، اختلطت علامات الدهشة لدى الجماهير عندما أعلن الحكم فوز ماتيوس.

وقال ماتيوس الفائز بذهبية العالم عن خصمه الكتبي والذي توج بالفضية: كان نزالاً صعباً ومعقداً، وأعرف ومدربي قوة الخصم، وأعتقد أن الكتبي بطل من طراز فريد، كان نزالاً قوياً مصحوباً باهتمام محلي وعالمي، لكني استطعت حسمه بحرفية عالية في الثواني الأخيرة.

وأضاف: وشاركت في هذه البطولة 5 مرات، للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني، لكنها الأولى في منافسات الحزام الأسود، إنها ذهبية العالم ولها سعادة مختلفة.