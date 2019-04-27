العامري: السباق الخيري علامة مميزة ينتظرها الجميع

المصدر: نيويورك - البيان الرياضي

قال محمد العامري نائب رئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري، إن العمل جارٍ على قدم وساق من قبل اللجنة وجميع الشركاء من أجل إنجاح الحدث الكبير الذي يقام في نيويورك سنوياً ويحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، والذي أصبح علامة مميزة ينتظرها الجميع، وشدد العامري على قيم العمل الخيري التي يقدمها السباق، والنجاحات المتواصلة لكل فرق العمل المشاركة من أجل إنجاح فعاليات الماراثون وإبراز اسم دولة الإمارات كدولة معطاء.

وخصوصاً أنه يتزامن هذا العام مع «عام التسامح» وهو ما يضاعف من عزيمة اللجنة المنظمة من أجل إخراج السباق بالشكل المثالي الذي اعتاده الجميع، مؤكداً أن روح الفريق هي أكثر ما يميز العمل بين أفرادها، وأن التحدي يتجدد كل عام لتقديم دورة أكثر نجاحاً من حيث التنظيم والمنافسة بين المتسابقين.

وأضاف العامري إن الاجتماعات التنسيقية متواصلة مع مختلف الشركاء وهم سفارة الإمارات في واشنطن وممثلو شركة «رود رنر» المشرفة على تنظيم السباق، ومؤسسة «هيلثي كيدني» التي يذهب لها ريع السباق، من أجل إخراج الحدث بالشكل المأمول والذي يليق باسم دولة الإمارات والقيمة الكبيرة والرسالة النبيلة التي يحملها الحدث.

نقلة نوعية كبيرة

أوضح فتح الله عبدالله عضو اللجنة المنظمة، أن الدورة الـ15 للسباق ستشهد نقلة نوعية كبيرة، مع تزايد الإقبال على المشاركة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تعتقد في كل مرة أننا بلغنا السقف ثم يتحقق على أرض الواقع ما هو أكثر، وهذا النجاح يحفز للمزيد من الأفكار والمبادرات مستقبلاً.

وأضاف إن الماراثون إلى جانب كونه مبادرة خيرية ناجحة وفريدة، يجسد رسالة حب وسلام باسم الدولة من خلال الرمز والعلامة الفارقة في تاريخ العرب والعالم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

مؤكداً أن الحدث يعزز في الوقت نفسه مبادرة «عام التسامح» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقد لمسنا من خلال الزيارات التي قامت بها اللجنة المنظمة في الأيام الماضية كيف أصبح للحدث بصمة واضحة في نيويورك.

المرتبة الثانية

أعلنت شركة رود رنر المنظمة للسباق أن سباق زايد الخيري، يحتل المرتبة الثانية في أجندة النشاط السنوي للشركة من حيث الاهتمام والإقبال من المشاركين، بعد ماراثون نيويورك الشهير الذي تنظمه الشركة سنوياً، والذي يقام يوم 3 نوفمبر المقبل، وبالنسبة إلى السباقات التي تنظمها في سنترال بارك يحتل المرتبة الأولى بلا منازع حيث يحظى بأكبر نسبة مشاركة بفضل جوائزه والبعد الإنساني.