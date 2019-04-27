19 توصية في ملتقى الذكاء الاصطناعي في الرياضة

المصدر: دبي – البيان الرياضي

خرج ملتقى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، الذي نظمته الأكاديمية الأولمبية الوطنية، على مدار يومين متتاليين، بنادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور نخبة من الأكاديميين، بالعديد من التوصيات، بلغت 19 توصية، تلخص أهمية الحدث العلمي وأبرز الحلول والأفكار المتعلقة باستخدام التقنية في المجال الرياضي، وأوصى الحضور في ختام الملتقى بأهمية خلق منظومة حيوية لشركات مختلفة في المجال الرياضي والشركات الناشئة والجامعات في التكنولوجيا.

بالإضافة إلى التركيز على رياضتين أو ثلاث في المرحلة الأولى لخلق المنظومة الحيوية التكنولوجية في القطاع الرياضي، كما اقترح الحضور خلال فعاليات الملتقى الذي شهد استعراض تأثير التكنولوجيا على الرياضة العالمية، وكيفية استفادة الرياضيين والمدربين والمشجعين وصروح الملاعب الرياضية والمدن من تكنولوجيا إنترنت الأشياء، تنظيم حدث رياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي تحت عنوان «الرياضة الذكية»، وبحث سبل التعاون بين القطاع الرياضي مع الجامعات لتطبيق الوسائل الذكية في الرياضة والقيام بإجراء أبحاث تطبيقية لتطويرها والاستفادة من الخبرات والعلوم الأكاديمية.

وأشار الحضور إلى ضرورة تطوير القطاع الرياضي في التكنولوجيا لتحسين أداء الرياضات والمنافسة عالمياً، من خلال التطوير في التكنولوجيا حول دور الرياضي والمدرب والحكم والجمهور، إلى جانب التوصية باستمرارية هذا الحدث في توعية المجتمع والقطاع الرياضي، عن طريق تنظيم ملتقيات ومؤتمرات تكمل هذه المبادرة، كما أوصى الحضور بتشكيل لجنة علمية تعمل مع اللجنة الأولمبية الوطنية بهدف وضع المعايير والأسس العلمية للارتقاء بالرياضة والرياضيين والإداريين.