تنظيمية «القفال» تراقب البحر لتحديد موعد السباق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سنوياً، بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الانتظار والتأني لتحديد موعد السباق الكبير، والذي كان مقرراً له اليوم، وينطلق السباق من جزيرة صير بونعير إلى شواطئ دبي، وتم تأجيل الحدث، نظرا لصعوبة الأحوال الجوية وحالة البحر المتقلبة، وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي الحدث قد أمر بزيادة جوائز السباق، في النسخة الحالية، لتصل في مجموعها إلى 12 مليون درهم.

وذلك تشجيعاً للنواخذة والملاك والبحارة المشاركين، بعد تسجيل رقم قياسي جديد، في عدد المحامل، وصل إلى 130 سفينة، مما يؤكد اهتمام شرائح المجتمع بالمشاركة في التظاهرة الرياضية البحرية التراثية، وإحياء ماضي الآباء والأجداد، ووجد قرار سمو راعي الحدث بزيادة قيمة جوائز النسخة المرتقبة، أصداء واسعة عند أهل ومحبي الرياضات البحرية، الذين ثمنوا الدعم المستمر من سموه، لتطوير الرياضات البحرية بشكل عام والسباقات التراثية على وجه الخصوص، مؤكدين التزامهم بالمحافظة على الموروث الحضاري لدولتنا والمشاركة المستمرة في كل المحافل والأحداث.

دعم متواصل

وحرص علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، على توجيه الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لدعمه المتواصل واهتمامه الكبير بالرياضات البحرية، وإسهامه بأفكاره في تطوير مختلف السباقات، خاصة سباق القفال، الذي انطلق بفكرة صائبة من سموه عام 1991، وأضاف أن الأيادي البيضاء لسمو راعي الحدث، كانت وراء استمرارية السباق وبلوغه هذه المكانة الكبيرة بزيادة عدد المشاركين، مشيرا إلى أن النسخة الأولى عام 1991 شهدت مشاركة 53 قارباً، واليوم يصل العدد في النسخة التاسعة والعشرين 2019، إلى 130 سفينة، مما يؤكد وصول مضمون الرسالة العظيمة إلى مختلف الأجيال.

حيطة وحذر

وقال بالحبالة: اللجنة المنظمة قررت ونظرا لصعوبة الأحوال الجوية وحالة البحر المتقبلة إرجاء موعد إقامة سباق القفال التاسع والعشرين، والانتظار وترقب كافة التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد من اجل تحديد الموعد الجديد في هذا الأسبوع، وإعلان البرنامج الزمني والسماح للمشاركين واللجان المعاونة بالتحرك إلى جزيرة صير بونعير استعداداً لبدء السباق المرتقب، وأضاف أن اللجنة المنظمة تعمل دائما بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتوخي الحيطة والحذر وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة في انتقال المشاركين من سواحل الدولة إلى جزيرة صير بونعير مكان انطلاقة السباق كل عام والعودة كذلك في يوم السباق وضمان سلامة جميع المشاركين.

شركاء النجاح

ونقل بالحبالة، تقدير وامتنان اللجنة المنظمة العليا للسباق لكافة المشاركين في إنجاح التظاهرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية وبلدية دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة ياس الرياضية) والتي تتعاون مع اللجنة المنظمة بشكل مباشر من اجل إنجاح الحدث.

تفهُّم

وجه علي ناصر بالحبالة نائب رئيس اللجنة المنظمة الشكر الجزيل، لجميع النواخذة والملاك والبحارة، على تفهمهم العميق لدواعي القرارات الأخيرة في إرجاء الموعد والانتظار والترقب لحين تحسن كافة الظروف واستقرار حالة البحر من أجل تحقيق أسباب النجاح وإقامة سباق ناجح ومتميز، مبيناً أن الساعات القادمة ستكشف الكثير وتنهي الترقب لموعد الانطلاقة خلال الأسبوع الحالي.