انطلاق بطولة فزاع الدولية لسلة الكراسي المتحركة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت صباح أمس، بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، بتنظيم وإشراف نادي دبي لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة بالكراسي المتحركة، وتحتضن منافسات البطولة صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالممزر، بمشاركة 8 دول.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل الأول والثاني إلى «المربع الذهبي» الذي يكشف عن هوية المنتخبين المتأهلين إلى نهائي البطولة، وشهدت ضربة البداية، فوز المنتخب الأسترالي على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 58-62 منافسات المجموعة الثانية.