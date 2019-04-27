حضور قوي لمنتخب الشراع في هولندا وإيطاليا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سجل منتخب الإمارات للشراع حضوراً قوياً من خلال تواجده في أكثر من بطولة عالمية في الأيام الماضية، حيث شارك في بطولة أوبتي سبرينج للأوبتيمست، والتي أقيمت في هولندا قبل أيام، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة صنف أوبتيمست، والتي أقيمت على بحيرة غاردا في إيطاليا، والتي شهدت أيضاً إقامة معسكر تدريبي للفريق استمر لأيام، وتفوق لاعبو المنتخب من خلال النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في هذه البطولات، والتي تأتي في إطار المشروع الأولمبي للمنتخب والتجهيز لبطولة العالم في نهاية هذا العام.

وجاءت مشاركة المنتخب أيضاً بحضور جل اللاعبين من نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ومثّل الإمارات في هذه المشاركة لاعبو الأوبتيمست عثمان عبد الكريم الحمادي ومحمد سعيد المنصوري والحارث إسماعيل آل علي وفلاح بدر المعمري.