شباب الأهلي ينشد نصف نهائي كأس رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يتطلع فريق شباب الأهلي لكرة اليد، إلى بلوغ نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من بوابة فريق الوحدة الذي يستضيفه اليوم في ختام دور ربع النهائي، في بداية مشوار فرسان دبي، للدفاع عن اللقب، وهم يأملون تحقيق ثنائية هذا الموسم، بعد فوزهم بكأس نائب رئيس الدولة، بخلاف وصافة بطولتي السوبر والدوري.

ووفق معطيات ومسيرة الفريقين، بساحات اللعبة، فإن ترشيحات الفوز، تصب جميعها لمصلحة شباب الأهلي، من حيث إنجازاته وخبرات لاعبيه الطويلة، مقارنة بالفريق العنابي، الضيف الجديد على مسابقات الرجال هذا الموسم، ووجود مجموعة من العناصر الشابة من أبناء النادي التي تفتقد إلى الخبرة، رغم وجود المحترف المصري محمد عبد الوهاب في صفوف الفريق.