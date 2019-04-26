"كاراتيه الإمارات" تخطف برونزيتي آسيا

المصدر: دبي-علي شدهان

خطفت "كاراتيه الإمارات" برونزيتين تاريخيتين بعدما فازت اللاعبة سلوى المنصوري بالميدالية البرونزية لمسابقة فردي "كوميتيه" وزن فوق 54 كغم للناشئات في البطولة الآسيوية الـ 18 للشباب والناشئين المتواصلة حاليا في ماليزيا، قبل أن يضيف اللاعب عبدالعزيز العامري الميدالية الثانية لرصيد الإمارات بفوزه ببرونزية فردي "كوميتيه" وزن تحت 57 كغم للناشئين.

وعبر اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن ارتياحه للنتيجة، خصوصا وأنها جاءت في فئة عمرية صغيرة، ما يعني سلامة البناء للمستقبل متمنيا أن تتواصل إنجازات اللعبة في الفئات الأخرى من البطولة القارية.

وأشار راشد عبدالمجيد الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه إلى أن الإنجاز يعكس نتاج عمل أبناء أسرة "كاراتيه الإمارات"، وتخطيط اتحاد اللعبة.