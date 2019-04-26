دبي تكتسح «أم الألعاب» بـ 15 ميدالية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اكتسحت منطقة دبي التعليمية منافسات ألعاب القوى للبنين في النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي بحصولها على 15 ميدالية ملونة، منها 10 ذهبيات و5 فضيات، وحصدت الشارقة الشرقية 4 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وميدالية برونزية واحدة، وحققت منطقة العين التعليمية 10 ميداليات، منها ذهبيتان و6 فضيات وبرونزيتان.

وحصلت منطقة أم القيوين على 6 ميداليات، منها ذهبيتان و4 برونزيات، وعجمان على 6 ميداليات، منها ذهبية واحدة و5 برونزيات، ومنطقة أبوظبي 6 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و4 فضيات وبرونزية واحدة، ومنطقة الفجيرة 6 ميداليات، منها 3 فضيات و3 برونزيات، والظفرة 3 منها فضية واحدة وبرونزيتان، والشارقة برونزية واحدة.

تتويج

وحضر مراسم تتويج أبطال ألعاب قوى البنين التي أقيمت أول من أمس بنادي ضباط شرطة دبي، مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية بالوكالة.

والعقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي، وعائشة الصيري مدير إدارة اللياقة البدنية والصحة بوزارة التربية والتعليم، وصالح حسن أمين عام اتحاد ألعاب القوى، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للأولمبياد المدرسي.

صدارة

وبنهاية منافسات ألعاب القوى «بنين»، حافظت منطقة أبوظبي التعليمية على صدارتها لمنافسات النسخة السابعة بـ 53 ميدالية ملونة، منها 23 ذهبية و18 فضية و12 برونزية، فيما حلّت دبي ثانياً بـ45 ميدالية، منها 19 ذهبية و16 فضية و10 برونزيات، والعين ثالثاً بـ 48 ميدالية بواقع 14 ذهبيات و21 فضية و11 برونزية، وحلت منطقة الشارقة التعليمية رابعاً بـ25 ميدالية، منها 8 ذهبيات و6 فضيات و11 برونزية، ثم منطقة الشارقة الشرقية خامساً بـ22 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و13 برونزية.

واحتلت الفجيرة المركز السادس بـ13 ميدالية، منها ذهبيتان و5 فضيات و6 برونزيات، وأم القيوين سابعاً بـ6 ميداليات، منها ذهبيتان و4 برونزيات، ثم عجمان بـ 7 ميداليات، منها ذهبية واحدة و6 برونزيات، ثم الظفرة بـ3 ميداليات، منها فضية واحدة وبرونزيتان، ورأس الخيمة بميدالية برونزية واحدة.

أكد مروان بن غليطة أن الأولمبياد المدرسي برنامج طموح يهدف إلى اكتشاف المواهب، معرباً عن فخره بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية الوطنية، وقال: مثل هذه المسابقات تكشف المواهب الرياضية وتصنيفها ضمن قاعدة بيانات تكون رافدة لكل الألعاب وتمثيل الدولة في المحافل الخارجية، وأتمنى التوفيق لوزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية الوطنية في تحقيق أهداف الأولمبياد المدرسي.

أسلوب

وأضاف: أنا سعيد بعودة الرياضة إلى المدرسة، وبكل تأكيد هذا البرنامج من شأنه أن يجعل الرياضة أسلوب حياة لدى الطلبة، ويسهم في نشر الوعي بأهميتها، التجربة تتطور من عام إلى آخر وكذلك حجم المشاركة، ومن المهمّ أن تتم متابعة مخرجات الأولمبياد المدرسي ومتابعة الطلبة المتميزين رياضياً بهدف صقل موهبتهم وإدراجهم ضمن الحركة الرياضية في الأندية لاستثمار قدراتهم بشكل أفضل.

وصرّح بن غليطة أن الأولمبياد المدرسي يشكل فرصة كبيرة للألعاب الفردية لاستقطاب أجيال جديدة واعدة من اللاعبين المميزين، مشدداً على ضرورة المتابعة ووضع قاعدة بيانات لتعزيز هذه الجهود، وقال: على الأندية استثمار برنامج الأولمبياد المدرسي لاختيار وانتقاء المواهب.

100

أسفرت منافسات ألعاب القوى لمواليد 2001-2002 في سباق 100 م عن تتويج عبد الرحمن عاطف من مدرسة الخليج الوطنية بدبي بالذهبية بزمن 11:81 ثانية، وحصل هزاع سلطان من مدرسة المقام بالعين على الفضية بزمن 11:83 ثانية، وراشد حميد من مدرسة محمد بن حمد الشرقي بالفجيرة على المركز الثالث بـ 11:87 ثانية.

200

توج فهد خالد جنكل من مدرسة حمدان بن راشد بدبي بذهبية سباق 200 متر بزمن قــدره 24:31 ثانية، وحصل خليفة علي سالم من مدرسة المقام بالعين على الميدالية الفضية بزمن قدره 24:54 ثانية، وحقق منصور عبيد من المعهد العلمي بعجمان الميدالية البرونزية بزمن قدره 26:12 ثانية.

400

حقق خليفة أحمد من مدرسة خالد بن الوليد بالعين، الميدالية الذهبية في سباق 400 م، بزمن قــدره 59:25 ثانية، وتوج حمدان علي من مدرسة الصفا بدبي، بالميدالية الفضية بزمن قدره 59:28 ثانية، وحقق سعود بن محمد من مدرسة الضياء بأم القيوين، الميدالية البرونزية بزمن قدره 1:01:13 دقيقة.

800

حصل الطالب سالم خلفان سالم من مدرسة خالد بن الوليد بالعين على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر بعدما حقق زمناً قدره 2:20:21 دق، فيما حصل عبد الله محمد من مدرسة حمدان بن راشد بدبي على الفضية بزمن قدره 2:33:48 دق، و حصل عبد الله بن صقر من المعهد العلمي بعجمان على الميدالية البرونزية بزمن2:41:61 دق.

خلفان الجلاف: البرنامج رسّخ فكر التميز

أكد العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي أن برنامج الأولمبياد المدرسي رسّخ فكر التميز وثقافة المعرفة في نفوس أبنائنا وبناتنا من طلبة المدارس في جميع أنحاء الإمارات، ويستهدف زيادة رقعة المشاركة الطلابية في الألعاب الفردية، ليتم التركيز عليها والاستفادة من المواهب والخامات المميزة، التي توجد بوفرة في المدارس على مستوى الدولة من أبنائنا وبناتنا.

وأشاد العقيد الجلاف بمستوى التنظيم من قبل وزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات لألعاب القوى ودعم الطلبة وتوجيه طاقاتهم بشكل علمي ومنهجي، وقال: يستلهم البرنامج أفضل الممارسات العالمية في المجال الرياضي، وهو ما من شأنه إيجاد أجيال تنافسية على درجة عالية من الحرفية.

ويضاعف من طموحاتنا وآمالنا، المعقودة على أبنائنا وبناتنا باكتشاف المزيد من المواهب المميزة في مختلف الألعاب الفردية، ودور المدارس في دعم الرياضات، وتعزيز مستوى الطلاب، وتعريفهم بأهمية ممارسة الرياضة.

وأضاف: انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة نقوم بتوفير الإمكانات اللازمة كافة أمام النشء.

«المدرسة الإماراتية» مبادرة جديدة لصقل المواهب

كشفت عائشة الصيري مدير إدارة اللياقة البدنية والصحة بوزارة التربية والتعليم، عضو المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي، عن تشكيل فرق مدرسية في 4 ألعاب مدرجة ببرنامج الأولمبياد المدرسي تحت مسمى «المدرسة الإماراتية» تتشكل من الطلبة المتميزين المنتسبين لمراكز التدريب المنتشرة في كافة مناطق الدولة وأبطال الأولمبياد المدرسي.

وصرحت الصيري، أن الهدف من تشكيل فريق «المدرسة الإماراتية» هو خلق بيئة تنافسية للطلبة المتميزين وفتح المجال أمامهم لمنافسة لاعبي الأندية الرياضية في المسابقات المحلية لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم.

مشيرة إلى أن فريق المبارزة (المدرسة الإماراتية) الذي تشكل من أبطال النسخة السادسة للأولمبياد المدرسي استطاع الفوز بالميدالية الفضية في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأسبوع الماضي، وقالت: شاركت فرق مدرسة الإمارات في أكثر من لعبة على مدار العام، وحققت نتائج مميزة، وهو ما يؤكد أن المشروع يسلك الطريق الصحيح، ووفقاً للنهج الذي اخترناه.

وأضافت: تم تشكيل فرق من الطلبة المتميزين في القوس والسهم والمبارزة والتايكواندو وألعاب القوى، وسنستكمل تشكيل فرق في بقية الألعاب المدرجة ببرنامج الأولمبياد المدرسي عقب نهاية النسخة السابعة. وأوضحت الصيري، أن هذه الخطوة تعكس التعاون بين الأولمبياد المدرسي والاتحادات الرياضية في صقل المواهب ووضع اللوائح ومتابعة الطلبة المتميزين وتطوير قدراتهم.

وأضافت قائلة: بعض الاتحادات تعاونت بشكل كبير مع هذه الفكرة وكانت داعمة لتشكيل فرق مدرسة الإمارات والتزمت بعدم تسرّب هؤلاء اللاعبين إلى الأندية إلا بعد انتهاء انتسابهم لبرنامج الأولمبياد المدرسي. وكشفت الصيري، أن فريق ألعاب القوى الذي تم تشكيله عقب نهاية منافسات البنين، أول من أمس، سيشارك في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 و4 مايو المقبل.

وصرحت الصيري، أن وزارة التربية والتعليم تقوم باختيار أفضل المدربين على مستوى الدولة لتدريب فريق «مدرسة الإمارات» تحت إشراف اللجنة الفنية للاتحاد المعني.

ذهبية دفع الجلة لمدرسة الأميرفي أم القيوين

حقق أحمد هاشم من مدرسة الأمير في أم القيوين المركز الأول في دفع الجلة محققاً 10.88 م، وفاز حمدان علي من مدرسة خالد بن الوليد بالعين بالميدالية الفضية بعد تحقيقه 10.22 م، وحصل تركي محمد من مدرسة راشد بن سعيد بدبي على الميدالية البرونزية محققاً 10.14 م.

وفي مسابقة رمي الرمح، حقق راشد عبد الله من مدرسة راشد بن سعيد بدبي المركز الأول، ومحمد بخيت من مدرسة الشبهانة بالظفرة المركز الثاني وعبد الله سليمان من مدرسة خالد بن الوليد بالعين المركز الثالث.

وفي مسابقة الوثب الطويل، فاز عيسى إبراهيم من مدرسة المحمود بمنطقة الشارقة الشرقية التعليمية بالذهبية، وحصل ذياب غانم من مدرسة الدهماء بالعين على الفضية، وعبد الله عبيد من مدرسة محمد بن حمد الشرقي بالفجيرة بالبرونزية.

انطلاق منافسات التايكواندو والجودو اليوم

تنطلق اليوم منافسات التايكواندو اليوم، ضمن النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي، على صالة أسماء بنت نعمان في دبي، حيث تقام المنافسات على يومين، بمشاركة 352 طالباً وطالبة.

وتبدأ المنافسات بمسابقات الطالبات بمشاركة 176 طالبة، حيث تشارك 22 لاعبة من 8 مناطق، وهي أبوظبي والعين ودبي والشارقة والشارقة الشرقية وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بينما تغيب كل من الظفرة وأم القيوين عن المشاركة في مسابقة البنات. كما تنطلق اليوم أيضاً مسابقات الألعاب النزالية.

والتي تبدأ بمنافسات الجودو للأولاد والفتيات على مدار يومين بصالة الحديبية، ويشارك في مسابقة الأولاد 306 متسابقين وهي أعلى نسبة مشاركة في كل الألعاب، في حين تشارك 72 متسابقة في مسابقة الفتيات ليصل المجموع إلى 378 طالباً وطالبة في 9 مناطق تعليمية.دبي - البيان الرياضي

مدرسة راشد بن سعيد تحصد ذهبية الـ 600 م

حصل محمد بن مبارك من مدرسة راشد بن سعيد بدبي، على الميدالية الذهبية في سباق 600 متر، بعدما حقق زمناً قدره 1:47:90، فيما حقق فلاح سالم من مدرسة درويش كرم من أبوظبي، الفضية بزمن قدره 1:55:88، وحصل راشد حميد من مدرسة راشد بن حميد بعجمان، على الميدالية البرونزية بزمن 1:56:17.

وفي مسابقة الوثب الطويل، حقق سعود محمد من مدرسة النعمان بن بشير بعجمان، الميدالية الذهبية، محققاً مسافة 4:82 أمتار، وتوج هزاع حمدان من مدرسة الدهماء بالعين بالميدالية الفضية بمسافة 4:59 أمتار، وحصل عاصم أحمد من مدرسة الشبهانة بالظفرة بالميدالية البرونزية بـ 4:20 أمتار.