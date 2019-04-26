حمدان بن راشد يرفع جوائز «القفال 29» إلى 12 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رفع قيمة جوائز سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً للنسخة الحالية من عشرة ملايين درهم إلى 12 مليون درهم، وأكد سموه أن القرار يأتي تقديراً للتجاوب الكبير من قبل النواخذة والملاك للمشاركة في السباق والارتفاع المتزايد في عدد المحامل.

جاء ذلك لدى استقبال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي الحدث، وفد اللجنة المنظمة للحدث في مجلس اليخت الفهيدي، بحضور علي ناصر بالحبالة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وأعضاء مجلس الإدارة: حريز المر محمد بن حريز، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومحمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي، وإبراهيم سلطان الحداد، إلى جانب هزيم القمزي، مدير إدارة السباقات، ومحمد الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة.

وحضر اللقاء حميد عبيد المهيري، مدير مكتب قصر سمو نائب حاكم دبي، ومبارك الحميري، وفارس المرزوقي، والنوخذة المخضرم عبيد سعيد الطاير الذي تُوّج مرتين في سباقات القفال عامي 1992 و2009، والنوخذة الشاب مطر محمد سعيد الطاير.

فرحة

وشكّل إعلان المكرمة الجديدة فرحة كبيرة لدى محبي وعشاق رياضات السباقات التراثية في امتداد الدولة، حيث تعد واحدة من المكارم السخية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي كان وراء فكرة إقامة سباق القفال عام 1991، وصاغ باهتمامه المتواصل قصة النجاح الكبيرة للحدث التي تتواصل عاماً بعد آخر.

ورفع أحمد سعيد بن مسحار المهيري، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة للحدث، نيابةً عن أسرة الرياضات البحرية في الدولة، خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على مكرمته السخية بزيادة ورفع جوائز سباق القفال في نسخته 29، التي يترقب انطلاقتها الجميع بعد أيام، وقال:

«إن مكارم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ليست بغريبة على سموه، فقد كان دائماً وراء كل النجاحات التي تحققت لسباق القفال، الذي رعاه منذ أن كان فكرة عام 1991، وتابع بنفسه كل صغيرة وكبيرة، ولا يزال يقدم العطاء الوافر، ويحفز جميع شرائح المجتمع من أجل الإبداع في هذا المجال والاستمرار في المشاركات عاماً بعد آخر حتى الوصول إلى النسخة التاسعة والعشرين اليوم.

وقد استطاع سموه أن يصل برسالته إلى الغايات المنشودة من خلال دعمه الكبير ومكارمه السخية، التي أبقت قيمة الرسالة ومضمونها «عنواناً للعطاء» طوال السنوات التي مضت، حيث كان استمرار السباق طوال السنوات الماضية دليلاً على نجاحه، وتجسيداً للنظرة الثاقبة لسموه كرسالة ذات مضمون لمختلف الأجيال في التمسك بماضي الآباء والأجداد».

إقبال

وذكر أحمد سعيد بن مسحار المهيري أن الإقبال الكبير الذي سوف تشهده النسخة 29 من سباق القفال السنوي، ووصول عدد المحامل إلى 130 سفينة كرقم قياسي جديد لم يتحقق من قبل في ملحمة القفال منذ البداية عام 1991 لهو أمر إيجابي يعكس مدى وفاء أهل البحر لهذا السباق، وإخلاصهم في العمل لإحياء الموروث الحضاري الكبير، من خلال العمل المتصل الذي أوجد عندهم الرغبة في تطوير المحمل والآلة، والتعرف إلى ما هو جديد ومفيد من أجل إنجاح التظاهرة والكرنفال الكبير.

130 سفينة

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال 29 الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إغلاق باب التسجيل في المشاركة في الحدث ووصول عدد المحامل المشاركة في النسخة الحالية إلى 130 سفينة ستبحر في ملحمة القفال المرتقبة والتي تم إرجاء موعدها بسبب حالة البحر وينتظر أن يعلن عن البرنامج الزمني الجديد اليوم حسب تأكيدات اللجنة المنظمة.

جوائز

1991-1993: 3 ملايين درهم

1994-2005: 4 ملايين درهم

2006: 6 ملايين درهم

2007-2015 : 10 ملايين درهم

2016-2018: 10 ملايين درهم

وثلاث سيارات

2019: 12 مليون درهم