«عالمية أبوظبي للجوجيتسو» تصـل محطتهــا الأخيرة اليوم

المصدر: أبوظبي- محمد محسن - أبوظبي - محمد صادق

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تختتم اليوم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

والتي امتدت منافساتها إلى 7 أيام، شارك فيها 5 آلاف لاعب ولاعبة من 102 دولة، على صالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي. وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية، منافسات أمس لفئة المحترفين للحزام الأسود. وتألق أبطال الإمارات، وتأهل لاعبا منتخبنا الوطني فيصل الكتبي ويحيى الحمادي للحزام الأسود «فئة المحترفين» إلى النهائي.

والذي يشمل أيضاً نخبة أبطال العالم، وسط ترقب جماهيري بإعلان الفائزين من نجوم العالم، وسيدشن نهائي المحترفين اليوم من 3 إلى 6 عصراً، وسيعلن عقبه على الفائزين، على أن يعقد حفل جائزة أبوظبي الكبرى غداً في قصر الإمارات، وسيعلن عن الفائزين من النجوم المحليين والدوليين، بالإضافة إلى أفضل الأكاديميات.

فوز

على جانب آخر، ضمن فيصل الكتبي بطل منتخبنا الوطني للجوجيتسو، الميدالية الفضية على الأقل، بعد فوزه على الأمريكي دي جي جاكسون، بعدما تخطى نزالين لنصف النهائي، وفاز فيهما ليتأهل إلى النهائي اليوم، ليلتقي البرازيلي ريدسون ماتيوس.

ويشارك الكتبي في منافسات المحترفين لبطولة أبوظبي العالمية، للحزام الأسود وزن 85 كيلو غراماً، وواجه الكتبي صعوبة بالغة في النزال الثاني مع جاكسون، وقد حسمه بطل منتخبنا الوطني بالأفضلية، وسط قوة وتكتيك عالٍ بين اللاعبين.

وقال الكتبي: وفقت في تخطي مرحلة نصف النهائي الصعبة، بالرغم من صعوبتها، وأطمع إلى تحقيق إنجاز جديد، يضاف إلى الإمارات، وأتمنى أن أتوج بذهبية العالم في اليوم الختامي للمحترفين، موضحاً أن فوز لاعبي المنتخب الوطني عمر الفضلي وريم الهاشمي أول من أمس بذهبية الحزام الأزرق، قد خفف من الضغط عليه، كما بارك الكتبي للاعبي المنتخب الوطني، الذين حالفهم الفوز، متمنياً حظاً وافراً للذين لم يوفقوا في البطولات القادمة.

وعن استعداده لخوض نزال النهائي، قال الكتبي: يعكف المدرب حالياً على دارسة الخصم، وربما تشهد المواجهة الحاسمة تغييراً في التكتيك بالنسبة لي، حيث يتوقف الأمر على المدرسة التي ينتمي إليها الخصم.

وعن متابعته للبطولة منذ بدايتها، قال كنت أحضر في مبادلة أرينا لمعايشة الأجواء، بالإضافة إلى وقوفي خلف زملائي اللاعبين، دائماً أشجعهم وأبث روح الحماس لديهم، والجميع مطالب تقديم أقصى ما لديه لإسعاد الشعب الإماراتي. ولرد الجميل إلى قيادتنا الرشيدة، التي تقف دائماً خلفنا وتساندنا، وأنا متفائل بحصد أبناء الإمارات لأكبر عدد من الميداليات.

وعن اختياره لفئة المحترفين، قال: جاء تفضيلي لهذه الفئة، كونها الأقوى بين جميع فئات البطولة، وهي بالطبع أقوى من الماسترز، من حيث المنافسة على لقب البطولة، وأيضاً المكافأة المالية، ولذلك يختار اللاعبون الأجانب هذه الفئة.

مشيراً إلى أنه وزملاءه في المنتخب الوطني في حالة استعداد دائمة، وقد دخلوا أجواء البطولة منذ فترة طويلة، وتكتسب البطولة أهميتها، كونها على أرض أبوظبي عاصمة التسامح، والجميع متأهب لإضافة إنجاز جديد إلى جوجيتسو الإمارات.

مسيرة

من جانبه، حقق بطل الإمارات يحيى الحمادي، إنجازاً جديداً في مسيرته مع الجوجيتسو، بتأهله لنهائي وزن 110 كلم لأول مرة في تاريخه في الحزام الأسود، ليضع نصب عينيه تحقيق ميدالية جديدة له وللإمارات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019.

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها الحمادي لنهائي في بطولة عالمية في منافسات الحزام الأسود، منذ حصوله عليه قبل عامين، إذ كان قد حصل على الميدالية الذهبية 5 مرات في الحزام البني خلال السنوات الماضية.

توفيق

قال البطل يحيى الحمادي: «هذه هي المرة الأولى طوال مسيرتي، التي سأخوض فيها نزالاً في نهائي بطولة عالمية في الحزام الأسود، منذ ترفيعي عام 2017، وقد حالفني التوفيق في النسخة الحالية، وبالتأكيد، الوصول لهذه المرتبة جاء بتوفيق من رب العالمين في المقام الأول، ثم الدعم الكبير من أصحاب السمو الشيوخ.

واتحاد الجوجيتسو، برئاسة عبد المنعم الهاشمي، الذين وقفوا معي كثيراً، إلى أن تمكنت من الوصول لهذه اللحظة». وأضاف: «سأسعى بكل قوة لإحراز الميدالية الذهبية، وإهداء الإمارات وشعبها المركز الأول في وزن 110 كلم للحزام الأسود، وأشكر الجماهير التي وقفت خلفي، وساندتني خلال البطولة، وحتى الوصول إلى النهائي».

الظاهري: رياضة النبلاء رسخت مكانتها في الثقافة الإماراتية

أكد منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن رياضة الجوجيتسو رسخت مكانتها في الثقافة الإماراتية، وأصبحت تمثل أسلوب حياة للعديد من أبناء الأسر الإماراتية التي تعي أكثر من أي وقت أهمية هذه الرياضة الفريدة.

وأضاف الظاهري: إن الأطفال هم مستقبل رياضة النبلاء في الإمارات، وقد يولد لديهم شغف حيال هذه الرياضة التي تمارس اليوم بشكل شبه يومي، وأصبحت تحتل حيزاً مهماً من المناهج الدراسية، وحجر الأساس للتربية البدنية، فيما يتطلع إليها الآباء والأمهات على أنها الرياضة الوطنية الأولى في دولة الإمارات، موضحاً أنه وبالرغم مما تحقق من تقدم وإنجازات في الوقت الراهن على صعيد رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، إلا أننا في الاتحاد نتبع منهجاً واضحاً وهو مواصلة النمو والتطور بما يواكب أهدافنا المستقبلية الكبيرة، وإعداد جيل إماراتي قادر على الإبهار، وتحقيق الألقاب في أرقى البطولات العالمية.

وقال الظاهري، إن استراتيجية الاتحاد تركز على صقل المواهب من خلال الاستثمار في التدريب المستمر، ومواكبة آخر مستجدات رياضة الجوجيتسو حول العالم، ولفت إلى أن الوصول إلى القمة ليس بالأمر السهل، ولكن شباب الوطن يطوّرون قدراتهم بشكل غير مسبوق، مما يبشر دولة الإمارات بمستقبل مشرق وواعد في رياضة الجوجيتسو.

ولعل الدعم الكبير واللامحدود الذي تلقاه الحركة الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل القيادة الرشيدة كفيل بالوصول بأهدافنا وتطلعاتنا حول ريادة رياضة الجوجيتسو عالمياً إلى شاطئ الأمان، في ظل تمتع إمارات الدولة ببنية رياضية متطورة تساهم في تعزيز قدرات جيل المستقبل من الأبطال. وأبدى الظاهري إعجابه الكبير بتطور أداء البراعم والناشئين الإماراتيين.

لافتاً إلى أنه وفي البدايات كانت مهاراتهم وسرعاتهم محدودة ومقيدة، إلا أننا اليوم ومع الاستثمار الكبير الذي يقوم به اتحاد الإمارات للجوجيتسو على صعيد التخطيط والبرامج، أصبح أشبالنا وناشئونا على الطريق الصحيح لمنافسة أقرانهم من دول العالم والتفوق عليهم.

جوجيتسو الوحدة ضمن أفضل 3 أكاديميات

أكد خالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية أن الإنجازات التي حققها جوجيتسو العنابي ساهمت في وضع أكاديمية النادي للجوجيتسو ضمن أفضل 3 أكاديميات للعبة على مستوى العالم مما يعد إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية.

مشيراً إلى أنه من المنتظر الإعلان عن نتائج نقاط الموسم الحالي والإنجاز الذي حققه الوحدة في الجوجيتسو خلال حفل جائزة أبوظبي العالمية غداً عقب ختام منافسات البطولة.

وقال الهنائي: «نادي الوحدة يسير على الطريق الصحيح في رياضة الجوجيتسو منذ اعتماد اللعبة في النادي قبل 3 سنوات حقق خلالها العنابي العديد من الإنجازات كأفضل نادٍ محلي وصاحب المركز الثالث على مستوى العالم في الموسم الماضي».

وأضاف: «بالطبع النادي يسعى لمواصلة مشواره الناجح مع الجوجيتسو خاصة وأن النادي أثبت تفوقه وجدارته على المستوى المحلي الموسم الحالي في ظل فارق النقاط الكبير مع المنافسين، فيما واصل النادي وجوده ضمن المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الأكاديميات العالمية وهو ما يضعنا تحت مسؤولية كبيرة من أجل استكمال تلك النجاحات في المستقبل».

وأشار الهنائي إلى أن دعم واهتمام سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة بجميع الألعاب بالنادي وبخاصة الجوجيتسو كان له دور كبير فيما تحقق من إنجازات لاسيما وأن سموه يحرص على متابعة كل التفاصيل الخاصة بالأكاديمية بصورة دائمة.

وأن إنجازات العنابي في رياضة الفن النبيل ليس وليد الصدفة في ظل وجود نخبة من أفضل اللاعبين بالنادي والرغبة في نجاح تجربتنا مع الجوجيتسو، مشيداً بما حققه لاعبو ولاعبات الوحدة خلال عالمية أبوظبي للجوجيتسو في نسختها الحالية في مقدمتهم ريم الهاشمي وحمد البلوشي ومهرة الهنائي.

التطوع علامة مضيئة في البطولة

يعتبر التطوع أحد المحاور المهمة لنجاح أي حدث رياضي، نظراً إلى ما يقدمه المتطوعون من عطاء ولا ينتظرون مقابل هذا العمل المجتمعي المتحضر، وقد نجحت الإمارات في تنظيم برنامج تطوعي حضاري سجل 21000 متطوع خلال الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وحضر فعلياً 10000 متطوع قاموا بأدوار مهمة وأسهموا بقدر كبير في إنجاح البطولة من الناحية التنظيمية.

أما النسخة الحالية من عالمية أبوظبي للمحترفين فيوجد فيها 100 متطوع، وفق البرنامج التطوعي لاتحاد الجوجيتسو، وقد تم التنسيق مع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وأوضح محمد الهاشمي، مسؤول المتطوعين في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن برنامج المتطوع موجود في الاتحاد قبل عامين، وقد أسهمت شخصياً في إنشاء هذا البرنامج، وقبل البطولة عقدنا اجتماعات تنسيقية مع الأولمبياد الخاص، بهدف توفير عدد من المتطوعين الذين سبق لهم التطوع خلال الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وأضاف الهاشمي أن الأدوار التي يقوم بها المتطوعون تشمل النواحي التنظيمية، وتسجيل البيانات، وأعتقد أن الفريق التطوعي يقوم بأدوار 95% من المهام المطلوبة في البطولة، مشيراً إلى أن شباب التطوع لديه خبرة سابقة، إذ شاركت هذه المجموعة في الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

من جانبها، أوضحت وطفة المهيري، مدير المتطوعين في البطولة، أنه تم التنسيق بين الأولمبياد الخاص واتحاد الإمارات للجوجيتسو، من أجل دعم حركة التطوع في النسخة الجارية، ويوجد 40 متطوعاً يقومون بأدوارهم في البطولة قادمون من الأولمبياد الخاص الإماراتي، والجوجيتسو يعتبر حدثاً مهماً، ولذلك تم التعاون، وقد وضعنا التخصصات نفسها التي حظيت بخبرات في الأولمبياد للقيام بالأدوار نفسها في البطولة الجارية، وأن 40% من المتطوعين فتيات.

ريم الهاشمي تسعد فتيات الإمارات

أسعدت ريم عبدالله الهاشمي لاعبة نادي الوحدة، الجماهير كافة والفتيات على وجه الخصوص عندما توّجت بالميدالية الذهبية في الحزام الأزرق وزن 49 كيلوجراماً، حيث تغلبت في النزال الأخير على الكازخستانية راغييفا.

وقالت ريم الهاشمي: أتمنى أن أكون أسعدت الجماهير وأهدي الميدالية إلى أسرة الجوجيتسو، وهي الثالثة لي في عالمية أبوظبي للمحترفين، لقد خضت نزالات صعبة، ووسط هذه الصعوبة اكتسب خبرات ستدعمني في الفترة المقبلة، خصوصاً أنني أتطلع إلى أحزمة متقدمة، والذهاب بعيداً في رياضة النبلاء.

وأوضحت لاعبة نادي الوحدة، أن النسخة الحالية من البطولة متميزة ووافقت التطور المنشود، وأهم ما يميزها ارتفاع المستوى الفني، ومشيرة إلى أن فتيات الإمارات وصولن إلى مراحل متقدمة في رياضة النبلاء، ليس فقط على المستوى الفني بل لأعداد كبيرة تمارس اللعبة عبر الأندية، والمدارس والأكاديميات الخاصة، وأعتقد أن فتيات الإمارات أصبحن بالفعل رقماً صعباً على المستوى الدولي.

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حصد 7 أبطال من مختلف فئات الوزن، الميداليات الذهبية للبطولة عن فئة الحزام البني التي اختتمت منافساتها أمس، حيث كان للبرازيل حصة الأسد بين الفائزين. وتوزعت الميداليات الذهبية على الفائزين النهائيين في فئة الحزام البني من مختلف فئات الوزن.

حيث حصد البرازيلي ثاليسون سواريز الميدالية الذهبية عن فئة 56 كيلوجراماً، فيما كانت الذهبية من نصيب النرويجي حسين عباس زادا في فئة 62 كيلوجراماً.

وفاز البرازيلي دييغو باتيستا بذهبية فئة 69 كيلوجراماً، وحصد البرازيلي جيفرسون جواريسي ذهبية فئة 77 كيلوجراماً. وعن فئة 85 كيلوجراماً، حصل البرازيلي رونالدو جونيور الميدالية الذهبية، لتكون ذهبية فئة 94 كيلوجراماً من نصيب البرازيلي جوناتاس جراسي، فيما كانت ذهبية فئة 110 كيلوجرامات من نصيب البرتغالي جيرمي جاديم. أبوظبي ــ البيان الرياضي

الاتحاد يكرّم المتميزين من الأندية والرعاة

كرّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أمس، المتميزين من الطاقم الإداري للأندية، عطفاً على الإنجازات التي تحققت، إضافة إلى الرعاة والداعمين، وقد فازت أكاديمية نادي الوحدة بالمركز الأول للفتيات، وكُرمت بدرع الاتحاد.

من جانبه، قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن الاتحاد يحرص دائماً على تكريم وتحفيز المتميزين في اللعبة، وتعتبر الأندية أهم المحاور الرئيسة، حيث إن هذه الكوادر قد اجتهدت طيلة الموسم لكي تخرّج لنا أبطالاً على منصات التتويج، وأتمنى أن يواصل الجميع حركة التطور التي تشهدها ساحة الجوجيتسو.

من جانبها، أوضحت عبير الظنحاني، مسؤولة فريق فتيات نادي الوحدة، أن لاعبي النادي قد قدّموا مستويات لافتة خلال الموسم الجاري، والتكريم جاء للفوز بالمركز الأول في جميع الفئات.

وقالت إن فريق العمل قد اجتهد في استقطاب عدد وافر من الفتيات وصقلهن بالمهارات الفنية، مشيراً إلى أن فتيات الوحدة قد حصلن على 13 ميدالية ذهبية في النسخة الجارية، كما أن مشاركة الفتيات لم تقتصر على عالمية أبوظبي، بل شاركن في جولات الجراند سلام.

من جانبها، تقدمت فاتن جوهر، منسقة فريق الفتيات بنادي والوحدة، بالشكر إلى اتحاد الجوجيتسو على هذه البادرة الطبيبة، واعتبرتها حافزاً لتقديم الأفضل، وأن هذا العمل قد بدأ منذ ثلاث سنوات، متقدمةً بالشكر إلى الإدارة العليا للنادي، ومجلس الإدارة، واللاعبات اللاتي تسلحن بروح العزيمة والإصرار في تحقيق الأفضل.