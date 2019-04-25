سلة الإمارات تواصل التألق في «الأندية الخليجية»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يخوض فريقا شباب الأهلي والشارقة اليوم، جولة الدور ربع النهائي، ضمن بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة في نسختها الـ 39، التي تقام في مملكة البحرين، بعد أن تصدرا مجموعتيهما عن جدارة واستحقاق، بتحقيقهما العلامة الكاملة.

والفوز في جميع مباريات دوري المجموعات، وسيلتقي شباب الأهلي بالعربي القطري، فيما يلتقي الشارقة حامل اللقب الخليجي بالسيب العماني، وفي بقية مباريات الدور ربع النهائي، يلتقي الأهلي البحريني بالشمال القطري، والمنامة البحريني وأحد السعودي، وتقام جميع المباريات اليوم، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً.

وكان شباب الأهلي اختتم مبارياته مساء أول من أمس، بالفوز على المنامة البحريني 95-73، في ختام مباريات الدور الأول لحساب المجموعة الثانية، وحقق السيب العماني الفوز على الشمال القطري 94-88، ضمن نفس المجموعة، فيما فاز أحد السعودي على العربي القطري 90-73، لحساب المجموعة الأولى،.

وكان الشارقة أكمل مباريات الدور الأول الاثنين الماضي، بالفوز على الأهلي البحريني 84-79، وفاز قبلها على أحد السعودي 94-75، ثم على العربي القطري 85-82، فيما فاز شباب الأهلي أولاً على الشمال القطري 109-83، ثم على السيب العماني 108-86.

ووفقاً لنظام البطولة، تتأهل جميع الفرق المشاركة للدور ربع النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، فيما يواجه ثالث المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، وصاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى، يلاقي متصدر المجموعة الثانية، وتقام جميع مباريات ربع النهائي اليوم، ويقام الدوران نصف النهائي والنهائي غداً والسبت.

لقب

من ناحية أخرى، يتوجه للبحرين اليوم، اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، لمتابعة بقية مشوار البطولة، ابتداءً من الدور ربع النهائي.

وأكد القرقاوي في تصريحات لـ «البيان الرياضي»، أن الآمال كبيرة في احتفاظ الإمارات باللقب الخليجي، الذي حققه فريقا الشارقة وشباب الأهلي في آخر نسختين، مشيراً للنتائج المميزة التي حققها الفريقان في الدور الأول، وأثمرت عن تصدرهما للمجموعتين بجدارة، بعد الفوز في جميع المباريات.