اتحاد السباحة يعتمد المشاركة في 5 بطولات دولية وقارية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة المشاركة في 5 بطولات دولية وقارية وخليجية للمنتخب الوطني للسباحة خلال العام الحالي، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في مجمع حمدان الرياضي وهو الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة لمناقشة العديد من القرارات، وقد أقيم الاجتماع برئاسة جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد بسبب تعذر وجود رئيس الاتحاد سلطان السماحي لوجوده خارج الدولة.

وأكد عبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد أن مجلس الإدارة قرر المشاركة في عدد من البطولات الخارجية وستكون البداية بالمشاركة في بطولة العالم للسباحة خلال الفترة من 12 لغاية 28 يوليو المقبل في جوانجي بكوريا.

كما سيتم المشاركة في البطولة العربية لسباحة الأعمار السنية خلال شهر أغسطس في المغرب، وبطولة العالم لسباحة الناشئين في بودابست بالمجر خلال شهر أغسطس أيضاً، كما سيتم المشاركة في بطولة آسيا لسباحة الناشئين خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 3 أكتوبر، إضافة إلى بطولة مجلس التعاون للألعاب المائية في سبتمبر المقبل بالكويت.

خطة

كما تم مناقشة واعتماد خطة اعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة في هذه البطولات، كما تم اعتماد محضر اجتماع اللجنة الفنية واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، والاطلاع على نتائج البطولات السابقة التي نظمها الاتحاد وهي بطولتا كأس الإمارات للسباحة وكأس التطوير، إضافة إلى معرفة آخر الاستعدادات لإقامة بطولة الدولة الشتوية للسباحة والتي ستقام على مدار يومين ابتداء من غد الجمعة في مجمع حمدان الرياضي.