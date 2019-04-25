معسكر مغلق لـ «أبوظبي للزوارق السريعة» في إيطاليا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، غادرت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، إلى مدينة ميلانو الإيطالية قبل يومين.

حيث سيبدأ متسابقو الفريق في خوض تدريبات وتمارين مختلفة، استعداداً من أجل منافسات سباق روين لـ 24 ساعة، والذي سيقام في فرنسا الأسبوع المقبل.

وستكون التدريبات في إيطاليا، عبارة عن معسكر مغلق للفريق خلال التدريب، خاصة أن المشاركين في تحدي روين الكلاسيكي، هم من النخبة الأفضل من المتسابقين، ولذلك يحاول فريق أبوظبي، وفي سرية تامة، الوصول إلى أفضل أنواع المراوح والإعدادات الخاصة من أجل السباق، بالإضافة إلى رفع اللياقة البدنية للأبطال قبل المنافسة.

معسكر

ضمت بعثة الفريق كلاً من المتسابقين ماجد المنصوري، محمد المحيربي، راشد الرميثي، راشد القمزي، راشد الطاير، وشون تورنتي، حيث سيدخل المتسابقون معسكراً تدريبياً شبيهاً بالسباق الذي سيقام في الـ 30 من أبريل والأول من مايو، على مدار يومين كاملين، ومن المنتظر أن يبدأ الفريق تحدياً خاصاً، من خلال قيادة الزورق بواقع اثنتي عشرة ساعة يومياً، حتى لحظة الانتقال إلى منافسات السباق والتحدي العالمي الأشهر في هذه الفئة.

كما يركز معسكر أبوظبي في ميلانو، على تحقيق العديد من الأهداف بالنسبة للمتسابقين، أهمها رفع مستوى اللياقة البدنية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، من خلال المنافسة المقبلة، خاصة أن سباق 24 ساعة، لا يحتمل إضاعة أي دقيقة، من خلال لحظات السباق المثير، بالإضافة إلى محاولة تأقلم المتسابقين مع الأجواء شبه الباردة في مدينة روين، والتي عادة ما تشهد موجة برد قوية في هذا التوقيت من العام.

وبدأت البعثة الفنية، والتي سبقت الفريق في القدوم إلى إيطاليا، في تحضير وتجهيز مسار السباق التدريبي، وذلك على مياه بحيرة كومو في إيطاليا، حيث تقع ورشة أعمال الفريق، والتي ينطلق منها إلى بقية دول أوروبا، من أجل المشاركة والدخول في كافة البطولات.

تجهيز

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أن أهمية المعسكر التدريبي، تبرز من واقع التجهيز والإعداد من أجل المنافسة والتحضير المسبق لها، خاصة أن سباق 24، سباق طويل، ويحتاج إلى صبر ولياقة لا محدودة، وقال: تركيزنا في التدريبات لن يكون على المتسابقين فقط، وإنما على الجهاز الفني أيضاً، ومحاولة الوصول بأدائه إلى أعلى نقطة تحمّل،.

حيث إن العمل سيكون متواصلاً على مدار يومين، ولا يتوقف إلا في فترة الليل، من الواحدة ليلاً حتى الثامنة صباحاً في اليوم الثاني، نرغب في أن نعود مجدداً إلى استعادة لقب هذه البطولة، والذي حققه الفريق في موسم 2016، قبل ثلاثة أعوام من الآن، ونعمل بجد من أجل ذلك.

وأفاد الرميثي بأن كافة أفراد المعسكر مستمرون حتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وهو موعد انتقال البعثة إلى مدينة روين الفرنسية، استعداداً من أجل بدء منافسات السباق، قائلاً: نواجه تحديات مختلفة هذا الموسم، أبرزها الحفاظ على لقبي بطولات العالم للفورمولا 1 والفورمولا 2، وأيضاً الفوز بألقاب سباق 24 ساعة، ولقب الإكس كات، ولقب الدراجات المائية.

ولذلك فإن مشوار العمل وطريق التفوق يبدأ من الآن، من أول معسكر لنا في إيطاليا، ومع انتهاء فترة البطولة القادمة، سيكون هناك معسكر آخر أيضاً، سيختص بالإعداد والتحضير من أجل جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2.