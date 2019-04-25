180 لاعباً ولاعبة في بطولة المبارزة المفتوحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة المفتوحة في الأسلحة الثلاثة (الايبيه والفلورييه والسابر) للفتيات غداً وتستكمل لفئة الرجال بعد غد.

والتي تستضيفها صالة فاطمة بنت مبارك الرياضية بأبوظبي، بمشاركة جميع لاعبي المبارزة بالدولة مواليد 2003 فما فوق، بمشاركة اكثر من 180 لاعباً ولاعبة بالبطولة يمثلون جميع أندية الدولة ومراكز التدريب للعبة وهي أندية: بني ياس، والوحدة، والشارقة، والظفرة، وشباب الأهلي دبي، ومراكز دبي للمبارزة،، والمهارات الحديثة، والعين للمبارزة، والغيل، ورأس الخيمة للمبارزة، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمدرسة الإماراتية، وذلك بتنظيم اتحاد اللعبة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

مشاركة

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن اتحاد اللعبة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، أبدى اهتماماً بالبطولة الأغلى والأقوى والتي تحمل أغلى الأسماء اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيرة إلى قوة المشاركين من اللاعبين واللاعبات من جميع الأندية في البطولة والتي من المتوقع ان تشهد منافسات قوية.

وأضافت المطروشي: قامت اللجنة الفنية في اتحاد الامارات للمبارزة والمعنية بتنظيم المسابقات، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم، وتم الانتهاء من جميع الاجراءات اللازمة لتنظيم البطولة وتجهيز صالة الفعاليات بعدد 8 ملاعب لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين.

كما قامت اللجنة الفنية بوضع اللوائح والتعليمات الفنية للبطولة، والتي كان أبرزها تحديد الفئة العمرية التي يمكن ان تشارك بالبطولة، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل المتميزين من الأندية في اكثر من مسابقة، كما سيتم تطبيق القانون الدولي كاملاً في كافة مباريات البطولة.