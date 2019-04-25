أذربيجان تستعين بالخبرة الإماراتية في الفورمولا 1

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يتوجه مسؤولو نادي الإمارات للسيارات إلى أذربيجان، للمشاركة في تنظيم سباق الجائزة الكبرى لأذربيجان للفورمولا 1 لعام 2019، من خلال مواقع مختلفة في المضمار والتدقيق، وصولاً إلى الإطفاء والإنقاذ، جاء ذلك في إطار التعاون بين الخبرات الإماراتية، وحلبة أذربيجان.

وأكد مسؤولو نادي الإمارات للسيارات، استعدادهم دائماً لتقديم أفضل ما لديهم، لإنجاح أي سباق، ليكون تجربة لا تنسى لجميع الحاضرين. ويُعتبر مسؤولو رياضة السيارات، من أهم العناصر في تنظيم السباقات، من خلال توفير غطاء الأمان والاهتمام بالوظائف الإدارية، والعمل الحثيث حول مضمار السباق ووراء الكواليس، لتوفير ما يلزم من دعم لمنظمي الحدث.

أهمية

من جهته، قال محمد بن سليّم رئيس نادي الإمارات للسيارات، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "في رياضة السيارات، السلامة لها أهمية قصوى، حيث يُعد مسؤولو الحلبة جزءاً مهماً لضمان ذلك، وعدم نسيان دورهم في تنظيم أي سباق حول العالم، فهم يكرسون وقتهم ومهاراتهم لضمان إجراءات السلامة لأي حدث في رياضة السيارات".

وأضاف أيضاً: "نحن لا نقوم فقط بتدريب مسؤولينا، بل نبني فريقاً معهم، نمنحهم المعرفة اللازمة للتغلب على أي حادث قد يحدث. نحن فخورون وواثقون بمسؤولينا، بحرفيتهم وحماسهم، والقدرة على تنفيذ مهامهم على أكمل وجه.

يذكر أن سباق أذربيجان الثالث للفورمولا 1، في العاصمة باكو، في الفترة بين 26 إلى 28 أبريل الحالي، وتمت إضافة أحدث حلبة شوارع إلى سباقات الفورمولا 1 من بعد موناكو وملبورن وسنغافورة، ويبلغ طول حلبة باكو 6.003 كلم، ويحتفظ سيباستيان فيتيل بالرقم القياسي في هذه الحلبة، وهو 1:144:43، وسجله في 2017.