«عربي الدراجات» يختتم عموميته بالقاهرة

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدراجات العادي رقم 32 برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وبحضور 10 اتحادات عربية تمثل دولة مصر والسعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين ولبنان وسوريا والأردن واليمن وليبيا.

كما شهد الاجتماع حضور دافيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، والذي يعد حضوره هو الأول في تاريخ الاتحاد العربي، وخصوصاً بعد صدور قرار الاعتراف الدولي به.

كما حضر الاجتماع كل من السيد انريكو لا كازا الأمين العام للاتحاد الأوروبي للدراجات، بالإضافة إلى مدير عام المركز العالمي للدراجات، وخبراء آخرين من الاتحاد الدولي للدراجات.

وبدأ الاجتماع بكلمة من الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والذي توجه بالشكر للدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للدراجات نائب رئيس الاتحادين العربي والدولي للدراجات على استضافة الاتحاد المصري الكريمة للاجتماع، كما توجه بالشكر لكل الاتحادات الحاضرة.

ومن ثم أعطى الكلمة لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات الذي أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العربي في تنشيط اللعبة في المنطقة العربية، وأعلن دعمه للاتحاد العربي للدراجات وللاتحادات الوطنية العربية، وشجع على توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الاتحادين العربي والدولي بما فيها مصلحة اللعبة.

كما اطلع الحضور على تقرير مصوّر عن أعمال الاتحاد في العامين الماضيين 2017 و2018 والبطولات والدورات والأنشطة التي تم تنظيمها من قبل الاتحاد.