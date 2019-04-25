إنجاز جديد «لأصحاب الهمم» في آسيوية الدراجات الهوائية واليدوية

المصدر: أوزباكستان - البيان الرياضي

حلق فرسان الإمارات من أصحاب الهمم بإنجاز جديد يضاف إلى تاريخ رياضة أصحاب الهمم من خلال انتزاع أربع ميداليات تمثلت في فضيتين وبرونزيتين في البطولة الآسيوية للدراجات اليدوية والهوائية والمقامة حاليا في أوزباكستان في الفترة من 23-26 من الشهر الجاري وتحظى البطولة بمشاركة كبيرة وقوية، التي انتزع خلالها لاعبونا فضيتين في سباق 20 كيلو ضد الساعة عن طريق عايض الأحبابي وأحمد المنصوري، وبرونزيتين عن طريق راشد الظاهري وعبدالله البلوشي.

إنجاز

من جانبه، قال محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية: هذا الإنجاز يؤكد أن النجاحات التي ظل يحققها أبطالنا ثمرة دعم واهتمام القيادة الرشيدة، مما كان له المردود الإيجابي في وصول أبطالنا إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

وأعرب الهاملي عن تفاؤله بمواصلة «أصحاب الهمم» مسيرة النجاحات، لأن الجميع دائماً على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم وعودونا على إدخال الفرحة في قلوب الجميع.

مشيدا بمستوى جميع اللاعبين وتضحياتهم خلال المعسكرات الداخلية والخارجية التي تسبق المشاركة.

وأكد الهاملي بأن الجيل الجديد من اللاعبين سيكتسب الخبرات الميدانية التي تؤهله لتحقيق طموحاته، خصوصاً أنه سيتعلم من الجيل الذي سبقه لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب إلى رياضة أصحاب الهمم.

وأن اتحاد أصحاب الهمم يسعى لصناعة جيل جديد من أجل خوض تحدي «بارالمبية 2024، و2028»، ووفق النهج المرسوم مع الأندية التي تعتبر الرافد الأول لمنتخباتنا الوطنية المختلفة، وذلك بوضع خطط مشتركة من أجل الاهتمام بهذه المواهب ووضع برامج طويلة المدى لتوفير مقومات الوصول إلى منصات التتويج في جميع المحافل القارية والدولية.