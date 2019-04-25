الفجيرة..تنظيم من ذهب لآسيوية كبار الجودو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

نالت الفجيرة، التتويج الذهبي على تنظيم بطولة آسيا والمحيط الهادي للجودو، التي اختتمت أول من أمس بالفجيرة، بمشاركة 286 لاعباً ولاعبة من 39 دولة، من بينها 11 دولة عربية.

وكان منتخب اليابان للجودو، قد أضاف ذهبية الفرق في ختام الحدث، ليتصدر المسابقة، ويحل منتخب كوريا في المركز الثاني على مستوى الفرق، بعد أن حل ثانياً على مستوى الفردي.

وجاء في المركز الثالث للفرق، منتخب منغوليا، بعدما فاز بفضية المركز الثاني على مستوى الفردي، وفي ختام بطولة الفرق، قام رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ماريوس، برفقة عبيد زايد العنزي وناصر التميمي والعميد أحمد حمدان الزيودي، بتتويج الفائزين الأوائل الثلاثة مسكاً لختام البطولة الناجحة.

رعاية مميزة

بدوره، قال العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ، إن رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لبطولة آسيا والمحيط الهادي للجودو، أسهمت في النجاح الذي تحقق للبطولة التي احتضنتها الفجيرة لأول مرة، والتي أكد عليها المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، الذي زار الساحل الشرقي لأول مرة.

وشارك في تتويج الفائزين، والذي كانت كلمات إشادته وساماً على صدر كل من سكب العرق وبذل الجهد طيلة فترة التحضير لتلك البطولة..

وأضاف، لا بد من شكر اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، الذي أتاح الفرصة لنادي الفجيرة لفنون القتالية، استضافة وتنظيم تلك البطولة الاستثنائية، التي شهدت مشاركة واسعة من منتخبات آسيا المتقدمة في مجال اللعبة.

والتي ضمت أبرز اللاعبين المصنفين في العالم، ما ساهم في ارتفاع المستوى الفني للبطولة.. واختتم الزيودي مشيداً بكل الجهات التي ساهمت في تنظيم البطولة من الجهات الرسمية والقطاع الخاص، والمتطوعين الذين كانوا بحجم التحدي، فاستحقوا شكر رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو واتحاد اللعبة.

قلادة

ومن جانبه، أكد ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، أن إشادة الوفود التي شاركت في بطولة آسيا والمحيط الهادي للجودو، بنجاح بطولة الفجيرة، تعتبر قلادة فخر واعتزاز لرياضة الإمارات، بعد أن سخرت عروس الساحل الشرقي، كافة متطلبات النجاح للبطولة التي تقام لأول مرة، بجانب اجتماعات الجمعية العمومية، وحضور رئيس الاتحاد الدولي للجودو لختام البطولة، يمثل اعترافاً جديداً للجودو الإماراتي، الذي يحرص على توزيع بطولاته على مستوى مدن الدولة، بناءً على توجه الاتحاد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بما يسهم في اتساع قاعدة المشاركة.

والتعريف بفنون ألعاب الدفاع عن النفس، وأضاف: لقد نجحت بطولة آسيا بالفجيرة بشهادة الجميع، والتي شهدت مشاركة أبرز 5 منتخبات للجودو في العالم، وكان الترتيب النهائي لمنتخبات الجودو منطقياً لحد كبير، فاستحقت اليابان لقب البطولة، قبل استضافتها لبطولة العالم في طوكيو 2019.

إنجاز

جاء فوز لاعبنا فيكتور ببرونزية وزن تحت 73 كغم، إنجازاً يستحق الإشادة، بعد أن ضم هذا الوزن 35 لاعباً من أبرز اللاعبين المصنفين في آسيا أبطال العالم، وبذلك ضمن اللاعب فيكتور بنسبة 80 %، التأهل لأولمبياد طوكيو، قبل أكثر من عام من انطلاقة أولمبياد 2020، ولعل تلك النتائج تسهم في إمكانية استضافة بطولة كبرى بالفجيرة، نسبة لوجود صالة عالمية، وكفاءات إدارية وفنية ومتطوعين على درجه عالية من الكفاءة.