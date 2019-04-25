سيف بن زايد يفتتح عالمية أبوظبي لمــحترفي الجوجيتسـو بـ«أرض الســلام»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي - محمد صادق - محمد محسن

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في صالة مبادلة أرينا، أمس، رسمياً، بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019، وكرّم سموه الفائزين والفائزات في نزالات اليوم من البطولة.

وشهد سموه والحضور، ضمن حفل الافتتاح، أوبريت «أرض السلام» الذي نفّذه مجموعة من الأطفال، وعكس في لوحاته روح التسامح والقيم الإماراتية الأصيلة.

حضر حفل الافتتاح الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان.

ومعالي الدكتور ثاني بن حمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، واللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

نتائج

واختتمت منافسات الأمس، الحزامين الأزرق والبنفسجي للرجال والسيدات، حيث حصد لاعبون من كل من البرازيل والفليبين وإيطالياوالسويد وإيطاليا مجموعة من الميداليات في فئات المسابقة المختلفة.

كما حلت البرازيل في المركز الأول برصيد 16 ميدالية ذهبية و3 فضيات و12 برونزية، والإمارات في المركز الثاني بميداليتين ذهبيتين لكل من ريم عبدالله من نادي الوحدة للجوجيتسو عن فئة الحزام الأزرق وزن 49 كجم، وعمر الفضلي من فريق 777 عن فئة الحزام الأزرق وزن 62 كجم ، وثمان فضيات، وبرونزية واحدة، وروسيا في المركز الثالث بميدالية فضية واحدة وبرونزيتين.

وحلت أندية أليانز من البرازيل في المركز الاول بـ7 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وثلاث برونزيات، ونادي الوحدة للجوجيتسو وصيفاً بميدالية ذهبية واحدة، وفضيتين، وبرونزية، ونادي العين للجوجيتسو ثالثاأ بثلاث ميدايات فضية وواحدة برونزية في المركز الثالث افتتاح رسميوألقت اللاعبة بلقيس عبد الكريم كلمة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، التي أعرب فيها عن سروره للترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي «عاصمة التسامح ومركز رياضة الجوجيتسو». وقالت بلقيس بالإنابة عن الهاشمي:

«يشرفني أن أرحب بالرياضيين والزوار من حول العالم في الدورة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019 التي تقام تحت رعايةٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تعدّ هذه البطولة المرموقة التي تتربع في مقدمة أجندة الجوجيتسو العالمية حلماً للرياضيين من أنحاء العالم كافة، إذ يتنافس الآلاف من أبطال الجوجيتسو المحليين والدوليين في عاصمتنا الحبيبة، مركز رياضة الجوجيتسو. وتتزامن النسخة الحادية عشرة من البطولة مع عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يؤكد مكانة الدولة كوجهة عالمية للتنوع وتعدد الثقافات والحوار وقبول الآخر».

عرض فريد

وانطلقت البطولة بعرض فريد حمل اسم أوبريت «أرض السلام»، إذ شارك أكثر من 200 طفل إماراتي في عرض رائع عكس قيم التسامح والثقافة الأصيلة للإمارات، تزامناً مع عام التسامح الذي نجح في تكريس الهوية الحقيقة للإمارات كبلد للتعايش والسلام والمحبة بين شعوب الأرض. وقدّم المشاركون أداءً متميزاً تناغم مع العرض الضوئي الذي حمل ألوان علم الإمارات، وقدّم مقاطع فيديو تاريخية ومعاصرة عن أبوظبي ودولة الإمارات.

وشهد اليوم الأول في البطولة منافسات حماسية بين المشاركين من الرجال والسيدات من حملة الأحزمة السوداء والبنية والبنفسجية والزرقاء بعمر فوق 30 سنة، في فئات الأوزان بين 49 و 110 كيلوغرامات. وحصدت البرازيل الحصة الأكبر من حيث عدد المشاركين الذين ينتمون إلى 79 دولة وأكثر من 221 نادياً، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاركين، تليها روسيا وكازخستان.

عاصمة الجوجيتسو

واختتمت، أمس، منافسات الحزامين الأزرق والبنفسجي للرجال والسيدات، إذ حصد لاعبون من كل من البرازيل والفليبين وإيطاليا الألقاب في فئات المسابقة المختلفة.

وقالت آني راميرز، اللاعبة الفلبينية الفائزة بذهبية الحزام البنفسجي لوزن 55 كيلوغراماً: «هذه هي الذهبية الأولى لي بعد أربع مشاركات في بطولة أبوظبي، وأنا في غاية السعادة والفخر بهذا الإنجاز الذي أهديه لطلابي من ذوي الإعاقة السمعية في بلدي الفلبين. لقد كان هذا الإنجاز خير بداية لموسم هذا العام، وأنا أتطلع إلى المزيد من المشاركات والإنجازات».

من جانبها، قالت مارغوت سيسيرللي، من نادي يونيتي للجيوجيتسو من إيطاليا، التي حازت ميدالية الحزام البنفسجي لوزن 62 كيلوغراماً سيدات: «أنا سعيدة بوجودي في هذه المدينة الرائعة، فأبوظبي تحولت إلى عاصمة للجيوجيتسو، كما أن الإمارات تعشق هذه اللعبة، وهو أمر شعرنا به منذ وصولنا. أنا أتطلع إلى المشاركة في منافسات العام المقبل في فئة الحزام البني/‏‏الأسود».

أما في التصفيات المؤهلة لمنافسات اليوم في فئة الحزام البني، فقد تأهل لاعبون من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأنغولا والسويد والبرازيل. أما في الجولات التأهيلية الوطنية، فقد شارك المئات من اللاعبين واللاعبات من حملة الحزام الأسود للرجال والحزامين الأسود والبني للسيدات من كل من روسيا والبرازيل في منافسات حادة لحجز مقاعدهم في التصفيات المقررة يوم الخميس.

من جانبه، روى اللاعب البرازيلي جاو روكا، الذي حجز بطاقة التأهل لتصفيات اليوم، حكاية مؤثرة عن مشاركته في البطولة، إذ قال إنه تعرض لهزة عنيفة بعد تشخيص إصابته بسرطان في عام 2017، وخضع للعلاج منذ ذلك الوقت، ولم يحصل على موافقة الأطباء على المشاركة إلا قبل موعد البطولة بشهرين فقط. وقال روكا: «بعد هذه التجربة الصعبة التي مررت بها، أنا في غاية السعادة بوجودي هنا وتأهلي للتصفيات أيضاً. علي الفوز بسبع منافسات للفوز باللقب، وقد ربحت ثلاثة منها حتى الآن، ولن أتوقف حتى أتوج باللقب».

مباريات اليوم

يشهد اليوم، ثاني أيام البطولة، منافسات حماسية في نهائي فئة الحزام البني رجال، في حين يتنافس حملة الحزام الأسود رجال وحاملات الحزامين الأسود والبني سيدات في فئات الوزن من 49 إلى 110 كيلوغرامات للتأهل إلى نهائيات فئاتهم التي تقام غداً.

بطلات الإمارات: التتويج وسام على صدورنا

ثمّنت الفتيات الثلاث الفائزات في فئة الناشئات للحزام الأزرق مهرة الرويس، وشمسة العامري، وميثاء أحمد لاعبات نادي الوحدة، تتويجهن من جانب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووصفن هذا التكريم بأنه وسام على صدورهن، وكانت مهرة الرويس، وشمسة العامري قد فازا بالميدالية الذهبية، كما فازت ميثاء أحمد بالفضية، وجرت النزالات خلال حفل الافتتاح، بتشجيع جماهيري كبير.

ودار حديث ودي بين سموه والفائزات، وقلن: طالبنا سموه بأن نجعل رياضة الجوجيتسو الأكثر شعبية في الإمارات، ورفع علم الدولة خفاقاً في المحافل الدولية، وأن الطموح المتجدد أن ننشر اللعبة بين زميلاتنا وصديقاتنا، حتى تصبح الأولى في الإمارات والعالم.

وأضفن: حثنا سموه أن نواظب على التدريبات والاستمرارية في اللعبة، وذكرن سعادة سموه بالمستويات العالية التي يقدمها لاعبو ولاعبات الإمارات، وأنهم دائماً يرسمون البهجة والسعادة على وجوه الشعب الإماراتي كافة، وهذه الاستراتيجية والخطط والأهداف التي تدعمها القيادة الرشيدة.

حفاوة

من جانبها قالت مهرة الرويس، إن حديث سموه يأتي من قلب أب إلى أبنائه، وإن هذا التشجيع سيكون له انعكاسات وإيجابيات من جانبها لتحقيق الأفضل.

وأضافت شمسة العامري، إن تشجيع سموه لهن يعكس مدى الحفاوة والتشجيع بفتيات الإمارات، وهذا الأمر ليس غريباً على قادتنا، حيث وفرت القيادة الرشيدة كل ما تحتاجه فتاة الإمارات من الدعم اللازم لتمكينها وصقل مستوياتها بتوفير اللعبة في ربوع الدولة، وتوفير الكوادر الفنية لها، وعند الفوز نحظى جميعاً أبناء الإمارات بالتكريم والحفاوة من شيوخنا الكرام، فحقاً إنها الإمارات والتي مهما قدمنا لا نوفيها حقها.

أريام: أحرص على متابعة البطولة

حرصت الفنانة الإماراتية أريام على حضور ومتابعة فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، معربة عن سعادتها بحضور الحدث الأغلى والأهم على مستوى العالم في رياضة الفن النبيل.

وقالت أريام التي أحيت حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة، إنها حضرت من قبل لمتابعة رياضة الجوجيتسو وتحرص على التواجد في النسخة الحالية، والتي تؤكد أن بطولة أبوظبي أصبحت هي البطولة الأهم على مستوى العالم بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضافت، أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات وخاصة في المجال الرياضي ساهم في تمكين المرأة، لاسيما مع ارتفاع نسبة مشاركة العنصر النسائي في الرياضة.

وكذلك طلاب وطالبات المدارس، مشيدة بأجواء عالمية أبوظبي للجوجيتسو والمسؤولين عن اللعبة بفضل ما يقدمونه من دعم يغري الجميع على ممارسة هذه الرياضة الجميلة.

وتابعت: «أعشق الرياضة وأحاول الحفاظ على أسلوب حياة صحي من خلال ممارسة التدريبات اليومية بخلاف ممارستي لرياضة الفروسية التي أعشقها منذ الصغر، بالإضافة إلى السير على نظام غذائي متوازن، بجانب تدريبات اللياقة البدنية خصوصاً وأن الرياضة تساعد على التخلص من الضغوطات، وتستطيع تعديل مزاجية ونفسية الإنسان».

وأعربت أريام عن فخرها بما وصلت إليه الفتاة الإماراتية من إنجازات، وقدرتها على خوض التحديات في المجالات كافة، متمنية للمرأة الإماراتية التوفيق في اعتلاء أعلى المراتب في مختلف الألعاب الرياضية.

البحري: موسكو السادسة للغراند سلام

كشف طارق البحري، مدير جولات الغراند سلام، أن العاصمة الروسية موسكو ستكون المحطة السادسة للجولات الغراند سلام، لتنضم إلى المدن الخمس «أبوظبي، ريودي جانيرو، طوكيو، لندن، لوس أنجليس».

موضحاً أن اختيار روسيا تم عن دراسة وافية، لأن اللاعبين الروس لديهم حضور قوي في الألعاب القتالية، في مقدمتها الجوجيتسو، إضافة إلى أنها سوق كبير في مجال الرياضة ودعم الحكومة المسؤولين هناك لتنظيم حدث مميز في العام المقبل.

نجاح

وعن انعكاس نجاح جولات أبوظبي غراند سلام على عالمية أبوظبي خاصة في النواحي الفنية، أوضح البحري أن الهدف من تنظيم الاتحاد لغراند سلام نقل الأحداث على مستوى التنظيم إلى خارج الدولة ونشر الرياضة، إضافة إلى استفادة لاعبينا من الاحتكاك بالمدارس المختلفة في القارات الخمس.

لافتاً إلى أن لاعبي الجوجيتسو من أكبر عواصم العالم أصبحت تتنقل مع الحدث من عاصمة إلى أخرى، مما أدى إلى اكتساب لاعبي المنتخب والأندية لخبرات فنية متعددة. كما أوضح البحري أن النسخة الجارية حالياً لعالمية أبوظبي الأكثر نجاحاً خلال مشوار البطولة الممتد أكثر من عقد، مشيراً إلى النقلة النوعية للحدث العالمي تنظيمياً وفنياً.

الفضلي يفوز بالذهبية ويترفّع إلى «البنفسجي»

عمر الفضلي واحد من الأسماء الصاعدة في منتخبنا الوطني، وعندما خاض منافسات أمس للحزام الأزرق للكبار وزن 62، لاقى مساندة جماهيرية قوية من جانب مشجعيه، حيث يحظى اللاعب الشاب بتواضع كبير، وهو ضمن برنامج رعاية المواهب التي ترعاه شركة بالمز الرياضية.

ولم يخذل الفضلي جماهيره وتوج بالذهبية، وسط نزالات وتصفيات قوية خاضها بقوة المحارب وحماس شباب الإمارات الطامح دائماً في حصد الإنجازات، ومن مكاسب الذهبية ترفع الفضلي إلى الحزام البنفسجي، موضحاً الترفع إلى البنفسجي يعتبر مسؤولية كبرى ويعد الجميع أنه سيبذل قصارى جهده لحصد المزيد من المراكز الأولى، وهو حافز له للقادم من البطولات.

والذهبية تأتي استكمالاً لنجاحاته، حيث فاز ببطولة العالم للشباب والكبار، وفضية آسيا جاكرتا العام الماضي، بالإضافة إلى 3 ذهبيات في أبوظبي غراند سلام أبوظبي، الأولى في لوس أنجليس، والثانية في أبوظبي، والثالثة في لندن، وذهبية بطولة إسبانيا الوطنية.

وقال الفضلي عقب التتويج، إنها أفضل لحظة في حياتي، حيث إن ذهبية عالمية أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لها مذاق خاص، مثمناً دور القيادة الرشيدة التي ترعى أبناءها، وتوفر لهم البيئة الخصبة للنجاح، ومتقدماً بالشكر إلى رئيس الاتحاد عبدالمنعم الهاشمي.

وأوضح، أن النزالات كانت صعبة في ظل منافسة قوية من منافسين خارج الدولة، لكنه استحضر العزيمة والإصرار، والحصص التدريبية التي تلقاها استعداداً للبطولة لكي يحقق هذا الإنجاز الكبير.أبوظبي- البيان الرياضي

لاعب الوصل فوجئ بترقيته إلى الحزام الأسود

فوجئ عمر كمال لاعب الوصل للجوجيتسو بترفيعه إلى الحزام الأسود بعد فوزه بذهبية وزن 62 كلم في الحزام البني لفئة الماسترز في بطولة عالمية أبوظبي للجوجيتسو.

وكشف لاعب الوصل للجوجيتسو، أنه لم يتوقع أن يحصل على الحزام الأسود في النسخة الحالية من البطولة، معرباً عن سعادته بحصوله على الذهبية الثانية على التوالي في عالمية أبوظبي للجوجيتسو في الحزام البني بعدما كان قد توج بالمركز الأول في منافسات نفس الوزن في العام الماضي.

وقال لاعب الوصل للجوجيتسو: «الترفيع للحزام الأسود كان مفاجأة سعيدة بالنسبة لي، ولم أتوقع أن يحدث ذلك خلال البطولة الحالية، وفوجئت بالمدرب بعدما تقلدت الميدالية الذهبية يصعد على المنصة بحجة التقاط صورة تذكارية لي مما دفعني للاستغراب لأنها المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، ولكني فوجئت به يقلدني الحزام الأسود مما أشعرني بفرحة طاغية بالوصول إلى هذا الإنجاز بعد 8 سنوات على بداية ممارستي لرياضة الجوجيتسو».

وأضاف صاحب الـ 45 عاماً لاعب الوصل للجوجيتسو، أنه بدأ مسيرته الرياضة في المصارعة بعدها تحول إلى الجوجيتسو قبل 8 سنوات بعد الانضمام لنادي الوصل، وخاض خلال تلك الفترة تحديات كثيرة حتى الوصول إلى منصات التتويج، لافتاً إلى أن الجوجيتسو غيّر الكثير من حياته الشخصية والاجتماعية وجعلته أكثر التزاماً ونشاطاً.