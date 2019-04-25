الاحتفالات عنوان ماراثون زايد الخيري بنيويورك

المصدر: نيويورك - البيان الرياضي

وصلت بعثة الإمارات لماراثون زايد الخيري إلى مدينة نيويورك، ومنذ اللحظات الأولى، باشرت اللجنة المنظمة برئاسة الفريق (م) محمد هلال الكعبي، متابعة التحضيرات للنسخة الجديدة من السباق، الذي سيأخذ طابعاً احتفالياً، بمناسبة بلوغه الدورة الـ 15، بالتزامن مع «عام التسامح»، وشهدت ساعات يوم أمس، عدة اجتماعات مع شركاء التنظيم.

حيث التقى الكعبي بفريق العمل في سفارة الإمارات، وشركة «رود رنر»، التي تتولى تنظيم السباق سنوياً، كما اطلع على التجهيزات التي تمت حتى الآن.

والتي تبشر بارتفاع معدلات النجاح، وبلوغ رقم غير مسبوق على صعيد المشاركين، الذين تم غلق الباب الرسمي لتسجيلهم للمرة الأولى قبل شهرين كاملين من موعد انطلاقة السباق، ما يبشر بأن النسخة الحالية ستحقق قفزة جديدة في مسيرة الحدث الذي انطلق للمرة الأولى في 2015.

اجتماع

كما اجتمع صباح أمس الفريق (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة للماراثون، بأعضاء البعثة والوفد الإعلامي المرافق، حيث اطلع أفرادها على مستجدات الدورة، ووجّه بضرورة الاهتمام بالجمهور المستهدف في الولايات المتحدة الأميركية، والمشاركين بالمقام الأول، وأعرب الكعبي عن سعادته بزيادة التفاعل مع السباق من قبل المؤسسات والجهات المساهمة في التنظيم، خاصة إدارة حديقة سنترال بارك وبلدية نيويورك.

كما أشار الكعبي إلى أن الهدف الخيري للسباق، هو حجر الزاوية في النجاح الذي تحقق حتى الآن، وأن الفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأن سموه كان صاحب فكرة السباق وراعيه، ولولا دعم سموه، ما تحققت كافة نجاحات النسخ السابقة.

وأوضح الكعبي: أن المصداقية والنية الخالصة في العمل الخيري، توفرت منذ اللحظة الأولى، من خلال حرص اللجنة المنظمة على وصول الدعم والتبرعات لمستحقيها مباشرة، من دون وساطة من أي نوع.

كما أن العائدات لا تقتصر على رسوم الاشتراك، لأن الباب مفتوح على مصراعيه للمساهمة، من دون حد أعلى، ومؤسسة هيلثي كيدني التي يذهب لها ريع السباق، وهي وحدها صاحبة الحق في استثمار هذه الإيرادات. وبخصوص مستجدات الدورة الحالية، كما أعرب رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بتجاوب الشركات الراعية للسباق منذ انطلاقته، وخص بالشكر مجموعة الحبتور، التي ترعى الحدث للمرة الرابعة على التوالي.

دعم

من جانبه، أشاد عبد الله شاهين القنصل العام للدولة في نيويورك، بالدعم السامي الذي يحظى به ماراثون زايد الخيري، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موضحاً أن الحدث هذا العام، له طابع مميز، وذلك لتزامنه مع مبادرات الدولة بمناسبة عام التسامح.

جاء ذلك خلال مأدبة الغداء التي أقيمت على شرف البعثة الرسمية، بحضور الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة والأعضاء، حيث أثنى القنصل على جهود اللجنة، وجميع المشاركين في النجاح الذي تتسع دائرته من عام إلى آخر.

وقال: «تزامن الماراثون مع عام التسامح، يعطي قيمة مضاعفة للحدث، ويعكس نهج الإمارات الثابت في تعزيز قيم التسامح والإخاء، واحترام الغير، وتقديم العون للجميع، دون النظر إلى الجنس أو اللون أو العرق، حيث إن السباق أصبح كرنفالاً استثنائياً ويوماً إماراتياً في ولاية نيويورك، يشارك فيه الجميع، من أجل تحقيق مبادرات الخير.

والتي تحرص قيادتنا الرشيدة على إرسائها، وذلك من خلال مواصلة النهج الذي وضع لبنته الأولى، الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

رسالة

أكد عبد الله شاهين القنصل العام للدولة في نيويورك،، أن ماراثون زايد الخيري، رسخ مكانته ضمن الأحداث السنوية المهمة، التي تستضيفها مدينة نيويورك سنوياً، وذلك بفضل الرسالة السامية التي يحملها، والتفاعل الكبير من المشاركين في الحدث، متوقعاً أن تحطم النسخة الجديدة للماراثون هذه السنة، كل الأرقام القياسية، بنجاح يفوق التوقعات، ويعكس الريادة الإماراتية في تنظيم الأحداث العالمية داخل وخارج الإمارات.

مهرجان في حب الإمارات

عززت الشركة المنظمة للسباق من المبادرات الترويجية للحدث، وأخذت الدورة الـ 15 أهمية استثنائية أشبه بمهرجان في حب الإمارات.

حيث تم الاتفاق مع إحدى شركات الدعاية والإعلان ليتم لأول مرة الترويج للسباق عبر باصات المواصلات العامة، فحمل 70 باصاً شعارات السباق وعلمي الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب دعوة للمشاركة بالحضور والتعرف على ثقافة دولة الإمارات والمساهمة في التبرعات التي تحقق رسالة إنسانية وخيرية.

بالإضافة الى ذلك سيستمر للعام الرابع على التوالي عرض فيديو ترويجي عن السباق ودولة الإمارات مدته دقيقة كاملة عبر شاشتين في ساحة تايم سكوير الشهيرة، وسيتم عرض الفيديو مرتين كل ساعة ابتداء من السبت المقبل، كما تم توزيع ملصقات السباق وشعاراته على جميع محال الأدوات والملابس الرياضية في نيويورك بالتنسيق مع «نيوبالاس» الشركة الراعية.

فعاليات

بمناسبة «عام التسامح» سيتسع نطاق الفعاليات المصاحبة للسباق في حديقة سنترال بارك، بحيث تتحول إلى مهرجان متعدد الأنشطة والبرامج للاحتفاء بجمهور السباق والمتسابقين المشاركين الذين سيحصلون على هدايا تذكارية تحمل الشعار ذا السنبلات الثلاث.

وذلك من خلال منافسة شريفة بين الرعاة وشركاء النجاح المساهمين في التنظيم وفي الترويج لمؤسساتهم ولدولة الامارات، عبر خيام الضيافة التي ستنتشر بشكل دائري في محيط الميدان الرئيسي للحديقة، مقابل المسرح الصخري الذي يتم عليه تتويج الفائزين سنوياً، بالإضافة إلى الهدايا والخدمات والكتب والمنشورات التي سيتم توفيرها، ستكون الفرصة مواتية لجمهور الحديقة للتعرف على تراث الإمارات من خلال الخيام التي تقدم المأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية، ولمسات الرسم بالحناء والتجميل بالطريقة العربية للفتيات.

برنامج حافل بالأحداث والزيارات

جاء البرنامج الزمني للدورة الـحالية حافلاً بالأحداث، وقد بدأ تنفيذه من يوم أمس، حيث لبت إدارة البعثة دعوة لحفل غداء على مائدة عبد الله شاهين القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، إلى جانب حفل استقبال للبعثة من مؤسسة هيلثي كيدني التي يذهب لها ريع السباق سنوياً.

كما سيقوم الوفد بزيارة رسمية الساعة العاشرة صباحاً لمعهد «روجوزين» المتخصص في أبحاث ودراسات علاج الكلى والأمراض المزمنة، ومن السادسة إلى السابعة مساء سيقوم الوفد بزيارة إلى المقر الرئيسي لشرطة نيويورك، وذلك ضمن الزيارات المجتمعية التي تستهدف التعريف بالحدث وهدفه الخيري، بالإضافة إلى تقديم الشكر على الجهود التي قامت بها الشرطة لتأمين الحدث في دوراته الماضية.

ويتضمن البرنامج يوم الجمعة من العاشرة إلى الحادية عشرة، زيارة إلى مركز الأديان في نيويورك، وقد اعتمدته اللجنة المنظمة لأنه يتماشى مع ثقافة ورؤية دولة الإمارات التي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية، ولأن رسالة السباق الخيرية ومعاني التسامح سيتم تكريسها بشكل مباشر، ومن السادسة إلى السابعة والنصف مساء نفس اليوم سيجري لقاء إعلامي مع أبرز العدائين المشاركين في السباق بمقر شركة «رودرنر» المنظمة للسباق، يذكر أنه تم التنسيق مع كل المتسابقين المحترفين للإعلان عن مشاركتهم على مواقعهم وحساباتهم الشخصية في السوشيال ميديا.

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تواصل قناة «أبوظبي الرياضية» التي وثقت دورات ماراثون زايد الخيري منذ ميلاده تغطيتها المتميزة له، وستقوم بتوثيق كل الفعاليات لحظة بلحظة من خلال برنامج يومي، أما السباق الذي سينطلق في التاسعة صباحاً الأحد المقبل، فسيتم بثه بنقل مباشر لمدة 4 ساعات، يترأس الفريق الإعلامي يعقوب السعدي مدير القنوات الرياضية ومعه مشرف الإعداد صلاح جابر والمذيعان محمود الحوسني وشوقي أبو ديوان.

« الحبتور» في قلب الحدث

يشارك مع اللجنة المنظمة في تنظيم ماراثون زايد الخيري العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية، ولكل منها دور مقدر في النجاح الذي تحقق في الدورات الماضية، وأبرزها مجموعة «الحبتور» التي حرص رئيسها خلف الحبتور على حضور فعاليات الدورة الحالية.

ووصل خلف الحبتور ظهر أول من أمس على رأس وفد يمثل المجموعة، حيث التقى بالفريق «م» محمد هلال الكعبي فور وصوله واطلع على برنامج الدورة، كما أشاد بالترتيبات التي تمت للسباق ولمهرجان «يوم الإمارات».