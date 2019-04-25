لجنة القوانين بدولي الشطرنج تجتمع في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة القوانين وقواعد المسابقات بالاتحاد الدولي للشطرنج اجتماعها الأول للدورة الجديدة 2018-2022.

، حيث عقد الاجتماع بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة. حضر الاجتماع الإماراتي مهدي عبد الرحيم الرئيس الجديد للجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج، والرئيس الفخري أشوت فاردابيتيان من أرمينيا، ومهرداد بهلوانزاده سكرتير اللجنة والمستشارين ستيفان إسكارف من فرنسا ومايك هوفباور من الولايات المتحدة الأمريكية والفلبيني كاستو أبوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع منها مقترحات حول التعديل على بعض بنود قانون اللعبة. كما تلقت اللجنة توضيحاً من الاتحاد الدولي بأن لجنة القوانين مسؤولة عن قواعد المسابقات للتعديل في كتيب الـ FIDE.