طائرة الوصل والنصر إلى ثمانية كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تأهل فريقا الوصل والنصر أول من أمس، إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، بعد فوزهما في الدور السادس عشر، على الجزيرة 3-2 وعلى عجمان 3-1 بالترتيب.

وتقام مباريات دور الثمانية للكأس الغالية غداً الجمعة، ويلتقي فيها الوصل مع الظفرة والوحدة مع النصر، على ملعبين يحددان لاحقاً، وبني ياس مع شباب الأهلي في صالة نادي العين، والعين مع حتا في صالة نادي الوصل.

الجدير بالذكر، أن الدور قبل النهائي يقام يوم 30 أبريل الجاري، على أن يقام النهائي يوم 3 مايو المقبل، وأن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هي المسابقة الأخيرة هذا الموسم، بعدما توج النصر بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والعين بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة رجال.