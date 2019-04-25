«الأولمبية» تختتم ملتقى الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختتم مساء أمس ملتقى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات الذي نظمته الأكاديمية الأولمبية الوطنية على مدار يومين متتاليين بنادي ضباط الشرطة بدبي بحضور نخبة من الأكاديميين.

حيث استعرض العديد من المحاور التقنية والتكنولوجية المتعلقة بالرياضة. واستهل الملتقى أعماله بافتتاح معرض التقنيات الخاصة للذكاء الاصطناعي، والذي شهده محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، حيث استمع إلى شرح توضيحي حول كيفية عمل كل جهاز على حدة، ومدى الاستفادة منه في مختلف القطاعات الرياضية.

وأكد محمد بن درويش، أهمية الاطلاع والمعرفة والاستفادة من كافة النواحي التقنية والابتكارات الذكية بشكل دائم وقال: اليوم في هذا الحدث العلمي الهام، أود أن أؤكد دائماً أن الإمارات سباقة في كل ما يخدم الإنسان.