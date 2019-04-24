افتتاح - «مول الدراجات النارية» في دبي الأضخم من نوعه في العالم

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

استقطب أحدث وأضخم منفذ للدراجات النارية في الإمارات أكثر من 400 شخص من الهواة الحريصين على اختبار مخزون الدراجات النارية الكلاسيكية والحديثة، كدراجات هارلي ديفيدسونز ودوكاتيس وسوزوكيس وبي إم دبليو في طابق المتجر.

ويطلق على هذا المنفذ الجديد «مول الدراجات النارية»، وتبلغ مساحته 14000 قدم مربعة، ويوجد في شارع أم سقيم، ويعرض دراجاته النارية الرائعة الجاهزة للانطلاق على الطريق، علاوة على جميع الملحقات التي قد يحتاج إليها أي سائق دراجة نارية.

كما يوجد في المعرض أيضاً فنيون في الموقع وورشة عمل، إضافة إلى مقهى يقدّم الأطعمة والمشروبات الصديقة لراكبي الدراجات، ويطلق عليه «مقهى الدراجات النارية».

وقال العضو المنتدب يوسف اليوسف إن الهدف من هذا المنفذ، الذي يقع على بعد دقيقتين من مول الإمارات، هو بناء مجموعة من السائقين المتشابهين في التفكير الذين يحرصون على الحصول على كل ما يحتاجون إليه تحت سقف واحد.

أضاف: «نحن نقدم كل ما يتعلق بالدراجات التي تشمل البيع والشراء والتأجير».