دبي مركز استقطاب عالمي للمواهب الرياضية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

علاوة على سحرها تشكل دبي مركز استقطاب عالمياً للمواهب الرياضية، بدءاً من كرة القدم ولعبة الركبي وانتهاءً بلعبة الكريكيت. كما تعد دبي وفقاً لـ «يورو نيوز» مركزاً رائعاً للأكاديميات الرياضية التي تعتمد على المواهب الدولية وخبرتها الكبيرة. ولديها الكثير لتقدمه للجيل المقبل من نجوم الرياضة، فضلاً عن المساهمة في المجتمع الأوسع نطاقاً.

تأثير اقتصادي كبير

وهناك تأثير اقتصادي كبير للرياضة في دبي، إذ تدر عليها حوالي 600 مليون يورو. لذا ليس من المستغرب أن تكون الأكاديميات الرياضية في المدينة من الأعمال التجارية الكبرى. فهي توفر تدريبات بارزة من الخبراء، وتعزز الحياة الصحية، كما تساعد الجيل المقبل من النجوم على تحقيق أحلامهم الرياضية.

وافتتحت مدرسة آرسنال لكرة القدم دبي في عام 2009، ومنذ ذلك الحين وقد مر عبرها أكثر من عشرة آلاف لاعب من جميع المستويات والقدرات.

ويوجد أكثر من 700 أكاديمية رياضية في دبي، لذلك فهي سوق تنافسية للغاية، وتمتلك أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت تسهيلات لا مثيل لها فنرى أعضاء صغاراً يمارسون الرياضة إلى جانب منتخب الإمارات. وتعد مرافق أكاديمية المركز الدولي الأول لكرة القدم هي الأفضل في العالم.

ويعتقد الخبراء أن الرياضة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس، وحقيقة وجود الكثير من الأكاديميات الرياضية في دبي تدل على أن الناس يرغبون في قضاء وقت فراغهم في ممارسة أنشطتهم الرياضية المختلفة. وتهدف هذه الأكاديميات إلى تشجيع أسلوب حياة أكثر صحة مع ضمان المتعة أيضاً.