محمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للجودو

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل، وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمكتب سموه بالديوان الأميري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو يرافقه عبيد زايد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وناصر التميمي أمين عام اتحاد المصارعة والجودو الإماراتي أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.. والذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو التي أقيمت تحت رعاية سموه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بمشاركة 286 لاعباً ولاعبة من 39 دولة آسيوية، بينها 11 دولة عربية.

ورحب سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي برئيس الاتحاد الدولي للجودو والوفد المرافق وهنأهم بنجاح البطولة.. وأكد حرص الفجيرة على توفير مستلزمات البطولات الرياضية الكبرى كافة واستضافتها في ملاعبها وصالاتها الرياضية بما يعكس المكانة الكبيرة التي بلغتها الإمارة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

من جانبه شكر ماريوس فايزر رئيس الاتحاد العالمي للجودو.. سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ورعايته للبطولة ومتابعته المستمرة لإنجاح منافساتها.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادر أبو شاويش المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية.

بطولة

وحصد منتخب اليابان بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، بعد تصدره الجولة الثالثة قبل الأخيرة للبطولة، والتي اختتمت منافساتها مساء أمس بصالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وحصد الساموراي المركز الأول برصيد 9 ميداليات ملونة منها 4 ميداليات ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وشهدت مشاركة 286 لاعباً ولاعبة من 39 دولة آسيوية، من بينها 11 دولة عربية.

وتمكن أبطال اليابان المصنفين عالمياً من قيادة الكمبيوتر لمنصات التتويج أربع مرات، فيما تراجع منتخب منغوليا للمركز الثاني وصيفاً برصيد 8 ميداليات منها 3 ميداليات ذهبية وفضيتان و3 ميداليات برونزية، أما منتخب كوريا الجنوبية فتراجع للمركز الثالث برصيد 11 ميدالية، منها ذهبيتان و3 فضيات و6 ميداليات برونزية.

تعاون

على جانب آخر، استقبل محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بمكتبه بمقر الاتحاد الجديد بمنطقة المشرف في أبوظبي أول من أمس الدكتور كامليف عزيز جون رئيس اتحاد أوزبكستان للجودو الذي يزور البلاد لحضور ختام منافسات بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو بالفجيرة، وتم خلال الزيارة بحث مواصلة التعاون بين الاتحادين، والذي بدأ في عام 2011، في مجالات تبادل الزيارات والتدريب والمعسكرات المشتركة بما يخدم اللعبة.