سلة الإمارات تواصل الانتصارات في «خليجية البحرين»

المصدر: Ⅶ متابعة-ياسر قاسم

واصل ممثلا الإمارات شباب الأهلي والشارقة انتصاراتهما في بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة في نسختها الـ39 بالبحرين، حيث حقق حامل اللقب الشارقة فوزه الثالث على التوالي أمام صاحب الأرض الأهلي البحريني ضمن المجموعة الأولى بنتيجة 84-79 بعد مباراة قوية فيما تخطى شباب الأهلي حاجز 100 نقطة بفوزه الكاسح على السيب العُماني بنتيجة 108-86 في الجولة الثالثة التي أقيمت مساء أول من أمس وبذلك يكون الشارقة استكمل مبارياته في المجموعة حاصلاً على العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث ابتداءً من فوزه على أحد السعودي 94-75 مروراً بالفوز على العربي القطري 85-82، فيما وصل شباب الأهلي لفوزه الثاني وعلامة كاملة أيضاً من مباراتين ضمن المجموعة الثانية بعد أن بدأ مشواره بالفوز على الشمال القطري 109-83.

وبهذه النتائج أكمل الشارقة مشوار الدور الأول متصدراً المجموعة الأولى فيما ينتظر شباب الأهلي المتصدر المجموعة الثانية استكمال الجولة الأخيرة لمجموعته، وبعدها تتحدد مواجهات الدور ربع النهائي ووفقاً

لنظام البطولة تتأهل جميع الفرق المشاركة إلى دور ربع النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، فيما يواجه ثالث المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، وصاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى يلاقي متصدر المجموعة الثانية.

وتقام جميع مباريات دور الثمانية في يوم واحد غداً الخميس، ويلعب الدوران قبل النهائي والنهائي يومي الجمعة والسبت 26 و27 أبريل الجاري.