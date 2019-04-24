الإسباني فيرناندو باربيتو مدرباً جديداً لمنتخب الرجال لكرة اليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أعلن محمد عبد الله شريف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد، عن تعيين الإسباني فيرناندو باربيتو مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد، وقد وصل المدرب باربيتو إلى الإمارات، صباح أول من أمس، وتم توقيع العقد رسمياً بين شوطي المباراة الفاصلة ببطولة الدوري العام التي أقيمت، أمس، على صالة الوصل بين شباب الأهلي والشارقة.

سنة قابلة للتجديد

وأوضح شريف، بأن عقد المدرب يمتد لسنة واحدة وقابل للتجديد وفق رؤية الطرفين، وقال نائب رئيس الاتحاد: سيبدأ المدرب الجديد مهمته مع منتخبنا في الأول من شهر يوليو المقبل، والتي نستهدف منها تحضير منتخبنا للمشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة الـ 27 والمقرر إقامتها في يناير 2020، ولم يتحدد مكان إقامتها حتى الآن، والمؤهلة لكأس العالم 2021، والتي تستضيفها مصر، وكشف شريف أنه تم خلال الاجتماع مع المدرب، استعراض المرحلة المقبلة، بالنسبة لخطط الاتحاد وبرامجه السنوية وخاصة في الموسم المقبل.

مصلحة المنتخبات

وأضاف، إن إصدار روزنامة الموسم المقبل، سيتم عقب الاجتماع المقبل مع المدرب للتنسيق بين فترات مراحل الإعداد ومشاركة المنتخب في الاسياد، لمنح المنتخب الفرصة الكافية للتمثيل المشرف للدولة واللعبة فيها، ونحن ندرك أن مسابقاتنا تستهدف في النهاية مصلحة المنتخبات الوطنية، كما أشار إلى أنه سيتم اختيار مساعد مدرب من العناصر المواطنة، إلى جانب مدير للمنتخبات وإداري للمنتخب خلال الفترة المقبلة، والتي تتطلب مزيداً من العمل المتواصل، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من التحديات.

سيرة حافلة

وقال شريف أن مسيرة المدرب الجديد، مليئة بالإنجازات وبالخبرات العالية، حيث درب المنتخبين البحريني والسعودي، وحقق مع الأول الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية عام 2016، ومع الأخضر السعودي المركز الرابع في ذات البطولة عام 2018، وقبل الاتفاق معه كان مدرباً لنادي مضر السعودي وحقق الدوري وكأس السوبر بالموسم 2017 /‏‏‏2018.