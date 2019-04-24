171 طالباً يدشنون منافسات «قوى الأولمبياد المدرسي»

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

تستأنف النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي، فعالياتها اليوم، بمنافسات ألعاب القوى لفئة البنين بنادي ضباط شرطة دبي صباح اليوم، بمشاركة 171 طالباً، فيما تقام غداً منافسات البنات، وتشهد منافسات ألعاب القوى مشاركة 342 طالباً وطالبة من مجموع 2074 طالباً وطالبة يشاركون في نهائيات النسخة السابعة من 10 مناطق تعليمية وهي أبوظبي ودبي والعين والشارقة والشارقة الشرقية وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة والظفرة وأم القيوين، وتشارك كل منطقة بـ38 عداء وعداءة بواقع 19 في فئة البنين ومثلها في فئة البنات، وتقام منافسات النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي التي تنظمها اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة التربية والتعليم في 7 ألعاب تضم الريشة الطائرة والسباحة وألعاب القوى والجودو والتايكواندو والقوس والسهم والمبارزة، واختتمت منافسات الريشة الطائرة والسباحة الأحد الماضي، فيما تقام منافسات الجودو والتايكواندو نهاية هذا الأسبوع، قبل أن تختتم النسخة السابعة فعالياتها بمنافسات القوس والسهم والمبارزة 3 و4 مايو المقبل.

«أبوظبي» في الصدارة

وتحتل أبوظبي التعليمية صدارة المناطق بـ47 ميدالية ملونة ومنها 22 ذهبية بفضل تألقها اللافت في منافسات السباحة، بواقع 22 ذهبية و14 فضية و11 برونزية، فيما جاءت العين ثانياً بـ38 ميدالية بواقع 12 ذهبية و15 فضية و11 برونزية ودبي رابعاً بـ30 ميدالية منها 9 ذهبيات و11 فضية و10 برونزيات وحلت منطقة الشارقة التعليمية رابعاً بـ24 ميدالية منها 8 ذهبيات و6 فضيات و10 برونزيات ثم منطقة الشارقة الشرقية خامساً بـ18 ميدالية بواقع ذهبية واحدة و5 فضيات و12 برونزية واحتلت الفجيرة المركز السادس بـ7 ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات ثم عجمان ورأس الخيمة بميدالية برونزية واحدة.

أبطال المستقبل

وأكد صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، أن ما يقدمه برنامج الأولمبياد المدرسي من مواهب هم مشاريع أبطال للمستقبل، مشيراً إلى أن هناك متابعة للطلاب المتميزين بهدف إدماجهم في الحركة الرياضية وتحفيزهم على مواصلة مشوارهم الرياضي وذلك من خلال برمجة معسكرات خارجية بشكل سنوي، وأثنى ابن عاشور على التعاون الكبير بين اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة التربية والتعليم من أجل تحقيق الأولمبياد المدرسي كافة أهدافه التربوية والرياضية، وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية أن برنامج الأولمبياد المدرسي يعد مشروعاً نوعياً وخطوة مدروسة لاكتشاف المواهب وقال: يحقق مشروع الأولمبياد المدرسي، العديد من النجاحات من عام لآخر ونتمنى أن تتضافر جهود كافة الأطراف لتحقيق أهداف البرنامج من خلال الاهتمام بالمواهب.

الخطوة الأولى

أكد صالح بن عاشور أن برنامج الأولمبياد المدرسي، يشكل الخطوة الأولى التي يجب أن ننطلق منها لتطوير رياضة الإمارات، من خلال توسيع قاعدة الممارسين في مختلف الرياضات المشاركة وصناعة أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية، كما يساعد على نشر وممارسة الرياضة والوعي بأهميتها، إضافة إلى خلق بيئة رياضية تنافسية سمحة.