ختام ناجح لدورة الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، نظم الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ، بالشراكة مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الدورة التدريبية الدولية الأولى للسباحة بالزعانف، لمدة ثلاثة أيام في دبي.

واستهدفت الدورة تشجيع وتحفيز المدربين الجدد، ونشر رياضة السباحة بالزعانف بالدولة، وتكوين نواة لجيل جديد للمشاركات الدولية والإقليمية.

وأقيمت الدورة في مجمع حمدان الرياضي الدولي، كأول نشاط للاتحاد العربي، بدولة الإمارات، بعد نجاح سابق للدورة في كل من: الأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وفلسطين، حاضر في الدورة على مدار ثلاثة أيام، أحد الخبراء العالميين المتخصصين في مجال السباحة، وهو إندريا ياكوفلاف مدرب منتخب أوكرانيا، الحاصل على بطولات العالم لعدة مرات، ومن أصحاب الأرقام العالمية القياسية، وهو مدرب معترف به من لجنة السباحة بالزعانف بالاتحاد الدولي للغوص.

وفي نهاية الدورة، تم تكريم الدارسين في الدورة، بشهادات معتمدة من الاتحاد العربي للغوص، والاتحاد الدولي للغوص، تفيد باجتياز المستوى الأول وسلّمها للمشاركين، سامح الشاذلي رئيس الاتحاد العربي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص، والذي أشرف بنفسه على الدورة.

وأكد بشير سعيد رئيس مجلس إدارة شركة نيو أولمبيا الشركة الداعمة للدورة، خلال الختام، أن الاتحاد العربي يهدف إلى استقطاب خبراء آخرين، سيتوافدون في المستويات الثلاثة القادمة للوصول بالمدربين للحصول على الرخصة الدولية، التي تتيح لهم العمل في جميع أنحاء العالم.