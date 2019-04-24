معرض الصور التاريخية للسباق البحري التراثي يفتتح اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تضم الخيمة الكبيرة الملحقة في موقع سباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي كان مقرر إقامته بعد غد، وتأجل لظروف الأحوال الجوية المتقلبة، لموعد يحدد لاحقاً، المعرض المصاحب المتحرك، والخاص بالصور التاريخية، لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي تأسس عام 1988، وأبرز المحطات في تاريخ النادي، خاصة البطولات والكرنفالات، والأحداث الرياضية العالمية، في مجال الرياضات البحرية، حيث سيفتتح للجمهور اعتباراً من اليوم.

كما يسلط المعرض الضوء على أهم ملامح سباق القفال، والذي بدأ عام 1991، بفكرة صائبة، من راعي الحدث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بسباق للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، قبل أن يقدم سمو راعي الحدث فكرة إطلاق منافسات فئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً عام 1993 لتستمر بعدها إلى الآن.

وقامت اللجنة المنظمة أيضاً بنصب خيمة مفتوحة عملاقة وسط الموقع، من أجل تأمين، متابعة للجمهور لمراسم التتويج، وانتظار عودة سينار السفن، من رحلة الماضي قبلة شواطئ دبي وتحديداً في الموقع بشاطئ أم سقيم.

ومن المنتظر أن يتحول موقع الحدث التراثي البحري، إلى ساحة احتفال حقيقية، بعد انتهاء السباق، بوصول سمو راعي حفل الختام، وأيضاً أهازيج الفرح التي سوف ترددها إحدى الفرق الحربية كالمعتاد لتمتزج الفرحة مع إنجاز الفوز والتتويج بالنسبة للملاك والنواخذة والبحارة.