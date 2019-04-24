الأحوال الجوية المتقلبة تؤجل انطلاقة سباق القفال 29

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بضرورة توخي أعلى معايير الأمن والسلامة في سباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، قررت اللجنة المنظمة للسباق، إرجاء انطلاقة السباق من يوم بعد غد، وذلك بسبب حالة البحر وسرعات الرياح المرتفعة في الخليج العربي، والتي تستمر طوال اليوم وغداً، حسب التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وأبلغت اللجنة المنظمة لسباق القفال، جميع النواخذة والملاك والبحارة أمس بالتطورات الجديدة والمتعلقة بموعد تحرك قافلة النادي إلى جزيرة صير بو نعير، وبدء الاستعدادات لانطلاقة السباق في الأيام التالية، وذلك لحالة البحر المتقلبة، من أجل سلامة المشاركين ومحاملهم قبل البداية ودعت الملاك والنواخذة إلى عدم التوجه مبكراً وانتظار توجيهات اللجنة المنظمة يوم الجمعة المقبل من أجل اتضاح الصورة أكثر.

أفضل الظروف

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف عام سباق القفال، إن اللجنة المنظمة وفي ضوء توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الحدث، تعمل على إقامة السباق في أفضل الظروف لذلك ارتأت إرجاء موعد الانطلاقة من يوم الجمعة المقبل، نظراً للحالة الجوية التي تسود المنطقة واضطراب البحر، الأمر الذي يشكل خطراً على المشاركين، في سهولة انتقالهم أولاً إلى جزيرة صير بو نعير في هذا الوقت للاستعداد للمشاركة والإبحار إلى شواطئ دبي.

إخطار المشاركين

وأضاف القمزي: رأت اللجنة المنظمة الانتظار حتى يوم بعد غدٍ، من أجل إخطار المشاركين بالتطورات وإعطائهم الضوء الأخضر للتحرك إلى جزيرة صير بو نعير من أجل إقامة السباق في أفضل الظروف وفق معطيات تساعد على إنجاح التظاهرة الكبيرة والمرتقبة، وأشار مدير إدارة السباقات في النادي، إلى أن اللجنة المنظمة للحدث تتابع عن كثب كافة التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح في الفترة المقبلة وذلك عبر التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وأيضاً حقول البترول والمحطات في الجزر وأيضاً عدد من المواقع المتخصصة وستقوم باتخاذ اللازم حيالها في الساعات القادمة.

وأوضح القمزي أن باب التسجيل للمشاركة سيستمر اليوم وغداً، لاستكمال كافة الإجراءات وسيتم بعد ذلك إعلان القائمة النهائية مشيداً في هذا الخصوص بمستوى الإقبال والمشاركة في السباق.

خيمة الاحتفال

وأنجزت اللجنة المنظمة لسباق القفال، المقر الخاص باحتفالات ومراسم تتويج أبطال السباق الكبير في الموقع الجميل في شاطئ أم سقيم المفتوح بالقرب من المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب قبالة شواطئ جميرا، وحرصت اللجنة المنظمة على اختيار الموقع هذا وللعام الثاني على التوالي لقربه من خط النهاية ولتجسيد صورة من صور الماضي في احتفال الأهل بمقدم الآباء والأجداد والأشقاء سالمين غانمين من رحلاتهم في بحر الخليج العربي من أجل سد رمق العيش والرزق الحلال، ولبس الشاطئ حلة جميلة قبل أسبوع من انطلاقة الحدث من خلال إنشاء خيمة الكرنفال والتي تضم مقر القنوات التلفزيونية الناقلة للسباق واستوديوهات التحليل الخاصة بقنوات مؤسستي دبي وأبوظبي للإعلام، حيث ستكون بالقرب من أصحاب المراكز الأولى لدى عودتهم بعد ختام السباق.