6 ملايين درهم جـوائز دورة ند الشبا

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي- دبي - البيان الرياضي

تدشن النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية البالغ مجموع جوائزها المالية 6 ملايين درهم منافساتها 7 مايو المقبل، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتقام دورة ند الشبا التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «قدرات لا حدود لها» وتستمر فعالياتها على مدار 18 ليلة، وتعد الحدث الأضخم من نوعها على مستوى تنوع الألعاب الرياضية وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل الدورة الجديدة التي ستشهد إقامة المنافسات في 13 رياضة متنوعة فردية وجماعية، خلال مؤتمر صحافي عقد في مجمّع ند الشبا الرياضي، مساء أول من أمس، وتحدث فيه صلاح أمين رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية في الدورة، بحضور علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وسارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس، عضوي اللجنة التنفيذية في الدورة، كما تم إجراء قرعة المنافسات النهائية لكرة قدم الصالات والكرة الطائرة.

واستهل صلاح أمين رئيس اللجنة التنفيذية للدورة المؤتمر الصحافي، معبرا عن مشاعر الفخر والسعادة لجميع العاملين في اللجنة المنظمة للدورة التي انطلقت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس دبي الرياضي، وحققت بفضل دعم سموه نجاحات عديدة وكبيرة في المجالات الرياضية والمجتمعية، وأكد أن الجميع يفخر أن يكون جزءا من هذه الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي أصبحت عرسا رياضيا ينتظره الجميع، سواء من أجل التنافس في مختلف الرياضات أو مشاهدة نجوم الرياضات المختلفة وهم يتنافسون بقوة ويقدمون أفضل عروضهم الرياضية.

وقال صلاح أمين: بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، ساهمت الدورة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أوساط المجتمع ورفع المستوى الرياضي لأبناء الوطن من خلال تنافسهم فيما بينهم وكذلك مع نجوم الرياضة من مختلف الدول، كما ساهمت أيضا في تعزيز اهتمام المجتمع بالرياضة وتجمّع أفراد العائلات لحضور المنافسات الرياضية وتشجيع رياضييهم المفضلين، وهو الأمر الذي يعزز سعادة أفراد العائلة ويلهم أبناءهم لكي يكونوا رياضيين في المستقبل ويشاركوا ويتألقوا في أقوى البطولات.

وأضاف: هذه الدورة ليست للرياضيين وحسب، بل هي لجميع أفراد المجتمع، ولذلك فنحن حريصون على استمرار دعم الجميع من خلال زيادة عدد الرياضات والجوائز، وأيضا الاستمرار في إسعاد الجمهور من خلال السحوبات اليومية على مختلف الهدايا ومن بينها سحوبات كبرى على سيارات فخمة.

وكشف صلاح أمين عن توزيع جائزة البصمة الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، والتي تمّ الإعلان عنها خلال دورة ند الشبا الرياضية العام الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الفائز بالنسخة الأولى من الجائزة على المستوى الفردي والمؤسسي على هامش الدورة الحالية، إضافة إلى عقد ملتقى بعنوان «بصمة رياضي» يتحدث فيه عدد من الأبطال الرياضيين ورجال الإعلام ليكون ملتقى حواريا لبحث سبل الاستفادة من الرياضة ودورها في تحقيق المسؤولية المجتمعية.

قرعة

أسفرت قرعة كرة قدم الصالات عن وقوع فهود زعبيل والفيكتوري والذيابة والمدرسة السعودية للقيادة في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية البحري، شرطة دبي، التسامح والطاهر.

وأسفرت قرعة الكرة الطائرة عن ضم المجموعة الأولى لفرق المفاجأة ودبي 2020 وفهود زعبيل والثانية البركان وبن ثاني ودبي 2021.

حسن المزروعي: 23 ألـف مشارك في 6 دورات

كشف حسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية عن مشاركة أكثر من 23 ألف رياضي على مدار النسخ الـ6 الماضية من مختلف الجنسيات، بواقع 1500 في النسخة الأولى و3 آلاف في النسخة الثانية، و4 آلاف في كل من النسخة الثالثة ومثلها في النسخة الرابعة، و5 آلاف في النسخة الخامسة، و6 آلاف في النسخة السادسة.

وقال: وضعت توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، دورة ند الشبا الرياضية في صدارة الأحداث الرياضية والمجتمعية في كل عام، وبفضل دعم سموه اللامحدود ساهمت الدورة في ترسيخ مكانة الرياضة في المجتمع وتحويل أماكن التنافس إلى ملتقى لمختلف أفراد المجتمع، كما ساهمت في دعم ونشر رياضات جديدة، حيث تحرص اللجنة المنظمة للدورة على ترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإضافة رياضات جديدة إلى برنامج المنافسات التي ارتفعت إلى 13 رياضة بعد أن تم ضم رياضتي الكريكت والتزلج على الجليد.

وأكد المزروعي أن ضم الكريكت لقائمة الألعاب باعتبارها إحدى الرياضات التي تعزز قيم التسامح لما تحظى به من اهتمام واسع من العديد من الجنسيات المقيمة في الدولة، وقال: منافسات الكريكت ستكون فرصة جديدة لنشر قيم التسامح خلال الشهر المبارك بين الجنسيات المختلفة من خلال التنافس في أجواء رياضية جميلة.

وأوضح أن الدورة تواصل دورها في الاهتمام برياضة أصحاب الهمم التي تشهد إضافة إلى قائمة الألعاب المدرجة بجدول المنافسات، مباراة استعراضية للكرة الطائرة جلوس بمشاركة منتخبي مصر وكازخستان اللذين يعدان من أفضل خمسة منتخبات عالمية، وكذلك توفير الفرصة لأصحاب المشاريع من الشباب لتقديم خدماتهم للجمهور، كما تواصل توفير منطقة خدمات الجمهور بمستوى 5 نجوم التي تحمل اسم «ناس هب» وتضم أجنحة رعاة الدورة وعدداً من الأنشطة الرياضية والذهنية التفاعلية لجمهور الدورة، والشاشة الكبيرة لبث المنافسات للجمهور وأيضا توزيع الهدايا على الجمهـور.

وكشف المزروعي أن المنافسات تستمر لمدة 18 يوما، وهي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات، الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومترا، تحدي ناس الليلي للأفراد والفرق، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة (3X3)، كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، التزلج على الجليد، والكريكت حيث تمت زيادة عدد الرياضات والمنافسات بما يتناسب مع تطور الدورة ونموها وانتشار تأثيرها.

«نخيل» ترعى فهود زعبيل

حظي فريق فهود زعبيل للكرة الطائرة المشارك في النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية 2019، برعاية شركة نخيل، المطور العقاري الرائد عالمياً.

ويستهل فهود زعبيل مشاركته في الدورة بمواجهة المفاجأة 8 مايو المقبل ثم يلتقي مع دبي 2020 في 9 من الشهر نفسه، ويعد فهود زعبيل أحد أبرز الفرق التي تراهن على لقب النسخة السابعة لبطولة الكرة الطائرة.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: يسعدنا بأن نكون الراعي الرسمي لفريق فهود زعبيل لكرة الطائرة الذي يشارك في فعاليات النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية 2019، والتي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأضاف لوتاه: شركة «نخيل» ملتزمة بدعمها وتشجيعها للرياضة والصحة واللياقة البدنية كما أنها تحظى بسجل حافل لرعايتها للقطاع الرياضي في دولة الإمارات وذلك من منطلق الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات والشركات المحلية بما يحقق المزيد من الرخاء والرفاهية للمجتمع«.

من جهته وجه سيف مطر الجابري مدير فريق فهود زعبيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه اللامحدود للرياضة ودورة ند الشبا بشكل خاصّ، كما قدم الشكر إلى شركة»نخيل«لرعايتها للفريق، وقال: إن رعاية شركة»نخيل" لفهود زعبيل يؤكد دورها الريادي في دعم القطاع الرياضي، حيث عودتنا على رعاية العديد من الفعاليات الرياضية في الدولة.

وأضاف الجابري: تم استقطاب لاعبين مميزين لتقديم أفضل المستويات والظهور بأداء يليق بسمعة الدورة وفي حجم الجهود التي نبذلها لتجهيز الفريق.دبي ـ البيان الرياضي