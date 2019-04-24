العالم يترقب الافتتاح الرسمي لعالمية أبوظبي للمحترفين اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن،-ومحمد صادق

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفتتح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو رسمياً في الثالثة ظهر اليوم على صالة مبادلة أرينا بأبوظبي، ويقدم خلال حفل الافتتاح أوبريت «أرض السلام»، وقد عمل عليه مجموعة متخصصة ليعكس قيم ومبادئ المجتمع الإماراتي في عام التسامح.

وكانت البطولة قد دشنت منافساتها السبت الماضي بمهرجان الصغار والبارا جوجيتسو، ويومي الأحد والاثنين منافسات الناشئات والناشئين على التوالي، كما اختتمت امس منافسات الأساتذة للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود من الفئة العمرية فوق الثلاثين عاماً، وذلك ضمن أكثر من 700 نزال ووفقاً للأوزان المختلفة. وستدخل عالمية أبوظبي محطة جديدة بمنافسات المحترفين اليوم، من الرجال والسيدات تحت سن الثلاثين والذين يحملون الأحزمة السوداء والبنية والبنفسجية والزرقاء لخوض منافسات مثيرة ضمن مختلف فئات الأوزان التي تتراوح بين 49-110 كيلوغرامات. وستشمل النزالات المصنفين الأوائل من البرازيل والولايات المتحدة والسويد وأنغولا وروسيا وغيرها من الدول.

شهدت صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضيّة اليوم منافسات بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لفئة الأساتذة، وهي من ضمن المنافسات الأقوى وأكثرها حماسةً وتشويقاً على مستوى هذه الرياضة، والتي استطاع خلالها أساتذة الجوجيتسو من البرازيل إحراز فوز مستحق بشكل واضح وإحراز العدد الأكبر من الميداليات الذهبية.

حضور

وضمّت قائمة أبرز الشخصيات التي تابعت منافسات بطولة أبوظبي العالمية للأساتذة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور مروان الكعبي ممثل شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والمدير التنفيذي للاتحاد فهد علي الشامسي.

وسيشهد غداً نزالات النصف نهائية لفئتي الرجال والسيدات من حاملي الحزام الأسود والنزالات النهائية لفئة الحزام البني ضمن فئات أوزان تتراوح بين 49-110 كيلوغرامات، حيث تنتهي النزالات بتحديد المتأهلين من حملة الحزام الأسود للمشاركة في النزالات النهائية لليوم الختامي للبطولة الجمعة.

نتائج

وسجلت نتائج أمس للأستاذة حصول البرازيل على المركز الأول بـ 28،320 نقطة محققة 59 ميدالية شملت 22 ميدالية ذهبية و 17 فضية و 20 ميدالية برونزية. وحصلت روسيا على المركز الثاني برصيد 13،720 نقطة و 31 ميدالية شملت ـ 12 ذهبية و10 فضيات و9 برونزيات، في حين احتلت الإمارات المركز الثالث برصيد 11،720 نقطة و25 ميدالية منهاـ 7 ذهبيات و 10 فضيات و8 ميداليات برونزية. واحتلت كازاخستان، كولومبيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الأردن، أذربيجان والمملكة العربية السعودية المراكز العشرة الأولى.

من جانبه قال عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي: «تمثل أبوظبي وجهة رائدة تستقطب نخبة أبطال ورياضيي الجوجيتسو من شتّى أنحاء العالم للتنافس على حصد الجوائز والظفر بأغلى الألقاب خلال أكبر حدث رياضي في عالم الجوجيتسو. ويُجمع الكثيرون اليوم على أن بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لفئة الأساتذة باتت تُمثل الحلم المنشود بالنسبة لجميع متنافسي وأبطال وعشاق الجوجيتسو حول العالم؛ وقد لمسنا ذلك على أرض الواقع اليوم.

وأضاف: أصبحت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية في عالم الجوجيتسو، واستطاعت استقطاب أشهر الأبطال من كافة أنحاء العالم والذين يتمتعون بموهبة كبيرة ويخضعون لأفضل برامج التدريب.

وشدد الهاشمي على أن الإمارات تحظى بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الاتحاد يستلهم مبادراته من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تشجيع الرياضة والارتقاء بها وجعل الإمارات رائدة عالمياً في الجوجيتسو وفي الرياضة عموماً.





اجتماع تنسيقي لاتحاد الجوجيتسو و«الأولمبية الصينية»

بحث اتحاد الإمارات للجوجيتسو ووفد اللجنة الأولمبية الصيني تصورات الصين لاستضافة منافسات الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية 2022، وذلك خلال اجتماع على هامش البطولة أمس، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة تعزيز مكاسب اللعبة في الصين لتأخذ مكانتها بين الرياضات المختلفة.

وترأس الاجتماع عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي وممثل اللجنة الأولمبية الصينية يونج فينشان، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد الآسيوي، والدكتور جعفر المظفر مساعد الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، واليساندرو ناسيمنتو رئيس لجنة الحكام بالاتحادين الإماراتي والآسيوي مدير إدارة التحكيم في الاتحاد الدولي، ورودريجو فاليريو سكرتير الإدارة الفنية بالاتحادين الإماراتي والآسيوي.

وأوضح فهد علي أنه الاجتماع الثاني للتنسيق مع المسؤولين في الصين، وتبعته ورشة عمل في بكين مارس الماضي، ويأتي ذلك تزامناً مع قدرات الصين الرياضية الكبيرة، واستضافتها الألعاب الآسيوية 2020، والألعاب الشاطئية.

وقال: طلبنا من المسؤولين في الصين إنشاء لجنة منفصلة للجوجيتسو، حيث يمتلكون هيكلاً تنظيمياً موحداً لأربع من الرياضات القتالية في آن واحد، وتمت إضافة الجوجيتسو لهذه الإدارة وتم الاتفاق بين عبدالمنعم الهاشمي والوفد الصيني على تبادل الخبرات على مستويات عدة، أولها مستوى الاتحادين الإماراتي والصيني، والاتحادين الآسيوي والصيني، وإقامة مجموعة ورش عمل في الفترة القادمة بالصين، وتبادل الخبرات والمعسكرات بين الإمارات والصين، وعلى الجانب الآخر أطلعنا الجانب الصيني على تنظيم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ونقلوا الكثير من الخبرات ومن المنتظر أن يكون لدينا فرص كبيرة في التعاون كاتحاد آسيوي أيضاً مع الصين.

وأوضح أن الوفد الصيني كان حريصاً على الحديث عن تطوير المنتخبات الصينية، واللعبة بشكل عام لأنهم يبحثون عن تحقيق الإنجازات، ولا سيما أنهم سيستضيفون دورة الألعاب القارية المقبلة، ونحن مستعدون لفتح آفاق التعاون معهم، وسوف نحرص على أن توفر الصين كل احتياجات بطولة الجوجيتسو في الآسياد، ونحن على تواصل دائم مع اللجنة الأولمبية الصينية منذ فترة طويلة.

وقال جعفر المظفر مساعد الأمين العام للاتحاد الآسيوي إن الاجتماع التنسيقي هدف إلى تطوير اللعبة بين الصين وآسيا، حيث إن الصين تمتلك قاعدة سكانية ضخمة وتمتلك عدداً هائلاً من الرياضيين، بالإضافة إلى أنها ستستضيف الألعاب الآسيوية 2022، والألعاب الشاطئية 2021، وتتماشى مع قوة الإمارات كرئيس للاتحاد الآسيوي.

وأوضح أن الاجتماع المتوقع بعد غدٍ للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وسيكون مقررات عامة عن تطوير اللعبة في آسيا والمستوى الدولي بشكل عام، بعد بطولة إفريقيا في المغرب، وكيفية إعداد فرق آسيوية للآسياد.

طالب الكربي يعتزل اللعبة بعد مسيرة حافلة

أعلن نجم منتخبنا الوطني طالب صالح الكربي اعتزاله الجوجيتسو بعد مسيرة حافلة بالإنجازات امتدت على مدار 12 عاماً منذ بدأ ممارسة رياضة الفن النبيل عام 2007.

وخاض طالب الكربي النزال الأخير له أمس في عالم الجوجيتسو خلال مشاركته في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الحادية عشرة والمقامة حالياً في العاصمة أبوظبي، إذ نجح في حصد الميدالية الفضية في منافسات وزن 69 كلجم في الحزام الأسود لفئة الأساتذة.

وقال الكربي إنه كان قد اتخذ قراراً بأن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الحالية ستكون الأخيرة له كلاعب وذلك بعد مسيرة امتدت لنحو 12 عاماً مع اللعبة التي كانت تمثل الكثير بالنسبة له وأثرت حياته على المستويين المهني والشخصي.

وأضاف: «كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي بالحصول على الميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ولكن لم يحالفني الحظ بعد أن خسرت النزال النهائي أمام البرازيلي تياجو ماركوس إن النزال الأخير كان قوياً ومتكافئاً للغاية إلا أن الحظ عاندني في النهاية، وأعتقد أنها البطولة الأفضل التي أقدمها كلاعب».

ويعد طالب الكربي واحداً من أبرز لاعبي الجوجيتسو في الإمارات وواحداً من 4 لاعبين إماراتيين تمكنوا من الحصول على الحزام الأسود وهو إنجاز كبير في عالم رياضة الفن النبيل.

وحقق الكربي لقب بطولة العالم سابقاً بحصوله على ذهبية وزن 69 كلجم في الحزام البنفسجي في عام 2013، بالإضافة إلى تتويجه في النسخ الأربع الأخيرة بالميدالية الفضية، كما أهدى الإمارات فضية دورة الألعاب الآسيوية الماضية (آسياد جاكرتا)، فضلاً عن العديد من الميداليات الذهبية على المستوى الآسيوي.

وأبدى الكربي رضاه عن مسيرته مع الجوجيتسو وما حققه خلال تلك السنوات الـ12، موجهاً الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها لأبناء الإمارات في مختلف المجالات.

وقال: «أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم الكبير واللامحدود للجوجيتسو الإماراتي ولكل اللاعبين، كما أشكر اتحاد الجوجيتسو وجميع مسؤوليه وعلى رأسهم عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد على الاهتمام والدعم المستمر الذي قدموه لنا طوال مسيرتنا على مدار سنوات طويلة».

وكشف الكربي عن اتجاهه للتدريب بعد اعتزاله الجوجيتسو، مشيراً إلى أن رغم أمنياته بختام مسيرته بذهبية إلا أن الوصول للحزام الأسود بحد ذاته على مستوى المحترفين يعد إنجازاً، وقال: «تشرفت بارتداء الحزام الأسود لأول مرة بعد ترفيعي للحزام الأسود عام 2015 من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي».

عائلة إماراتية تتألق في عالمية أبوظبي

مع تواصل فعاليات «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019» ووسط المنافسات الحامية التي يخوضها آلاف الرياضيين المحليين والإقليميين والدوليين ضمن مختلف فئات العمر والوزن والأحزمة، لمع نجم عائلة إماراتية احتضنت رياضة الجوجيتسو حتى باتت رياضة العائلة بأسرها.

وشعر عبدالغني عبدالرحمن آل علي 54 عاماً من إمارة أم القيوين، بأعلى مستويات الفخر والسعادة لرؤية ابنيه عمران وراشد وبناته شيخة ومريم وسلامة الذين تتراوح أعمارهم من 5-12 عاماً، يخوضون نزالات مع اللاعبين القادمين من مختلف أنحاء العالم في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو في صالة «مبادلة أرينا».

وقال عبدالغني: «لدينا أنا وزوجتي إيمان خمسة أطفال وكنا نبحث عن رياضة مناسبة لهم جميعاً كي يمارسوها معاً. وسمعنا عن رياضة الجوجيتسو وعن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقادة الإمارات لهذه الرياضة، ما دفعنا للتعرف عليها بشكل أكبر والاطلاع على مبادئها وقيمها وسبب إشادة العديد من قادة الدولة ذوي الرؤية الثاقبة بها».

وأضاف عبدالغني: «اكتشفنا أن الجوجيتسو هي رياضة دفاعية ولا تعتمد على الهجوم فقط. ولاحظنا أن هذه الرياضة تمنح ممارسيها الطاقة والثقة بالنفس. ولهذا رغبت في أن يمتلك أطفالي الثقة بأنفسهم، ووجدت في رياضة الجوجيتسو الطريق الأمثل لتحقيق ذلك. وهكذا وقعنا في حب هذه الرياضة وطلبنا من أطفالنا تجربتها».

وبفضل الدعم والتشجيع الذي تلقوه من والدهم ووالدتهم، ظهر شغف الأطفال بهذه الرياضة منذ المرة الأولى التي وطأت فيها أقدامهم البساط. وتابع عبدالغني: «بدأت ابنتي الصغرى سلامة ممارسة الجوجيتسو بعمر عامين ونصف فقط، وفازت بأولى ميدالياتها بعد عام من ذلك - لقد كانت صغيرةً بحق.

وعندما عادت إلى المنزل حاملةً تلك الميدالية كان القرار محسوماً بالنسبة لبقية أفراد العائلة، فقد أراد جميع أطفالي حينها ممارسة الجوجيتسو وخوض منافساتها. ومنذ ذلك الوقت، حصد الأطفال ميداليات في عدة بطولات منذ عام 2015. إنه أمر رائع بالنسبة لهم، فهو يمنحهم الكثير من الثقة على البساط وخارجه».

وقال عبدالغني: «لا يسعني سوى أن أشكر الله وزوجتي التي عملت بجد لتربية أطفالنا - لقد ضحت بالكثير من أجلهم لكنها تحب أن تراهم متفوقين في أية منافسة. وأود أن أهنئ عبدالمنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الجوجيتسو، بمناسبة حصوله على الحزام الأسود. وبرأيي الشخصي، قاد هذا الرجل الاتحاد للوصول إلى المكانة التي يتمتع بها اليوم».

حسن والعجمي يضربان أروع الأمثلة بين الأشقاء

ضرب بطل الإمارات محمد كرم حسن والبطل السعودي محمد العجمي أروع الأمثلة في الترابط الأخوي والعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين بعدما حرصا على تهنئة بعضهما البعض عقب تتويجهما بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وتوّج لاعب منتخبنا ونادي الجزيرة محمد كرم حسن بذهبية وزن 62 في الحزام البني لفئة الأساتذة بعد فوزه على العجمبي في النزال النهائي.

وأكد حسن أن الميدالية الذهبية هي الثانية التي يحققها في تاريخه والأولى له على مستوى الحزام البني.

بدوره وجه السعودي محمد العجمي صاحب الميدالية الفضية التهنئة لنجم منتخبنا، مؤكداً أن الإمارات والسعودية روح وقلب واحد، ولا يوجد أحد خاسر من الدولتين في البطولة.

العواني: «عالمية أبوظبي» البطولة الأهم على مستوى العالم

أشاد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بفعاليات النسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مؤكداً أن البطولة انتهت من مرحلة البناء مع دخول العقد الثاني لها، وبدأت مرحلة جديدة تثبت من خلالها أنها البطولة الأكبر والأهم على مستوى العالم في رياضة الجوجيتسو.

وأعرب العواني عن سعادته بما تشهده البطولة من حضور جماهيري مكثف، مما يعني أن الجمهور أصبح ينتظر البطولة عاماً تلو الآخر، خصوصاً الأبطال والأسماء المشاركة تؤكد أن هناك تطوراً كبيراً من ناحية وجود أبطال جدد ودول جديدة تشارك في البطولة، مما يدل على أن البطولة تحظى بانتشار عالمي.

وشدد العواني على أن الاهتمام والعمل الجاد المستمر من فريق عمل اتحاد الجوجيتسو يقوده من نجاح لنجاح.

حنين فؤاد تترفع إلى الرمادي

ترفعت حنين فؤاد «12 عاماً» إلى الحزام الرمادي الأسود بعد حصولها على الميدالية الفضية في منافسات عالمية أبوظبي، وبدأت حنين مشوارها في الجوجيتسو عام 2015 حينها كانت مستطلعة للعبة، إلى أن تطورت مهاراتها في كل عام تشارك فيه، وحصلت على الميدالية الذهبية في عالمية أبوظبي للمحترفين العام الماضي.

وتعتبر حنين رياضية من الدرجة الأولى، حيث إنها كابتن فريق كرة القدم في مدرستها، وأيضاً تلعب كرة السلة، أما الجوجيتسو فهو رياضتها المفضلة.

من جانبه قال فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية الذراع الفني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، إنه لا شك فخور بابنته والتي تحب الرياضة بشكل عام بجانب تفوقها الدراسي، والجوجيتسو له مكانة خاصة لديها.

وأضاف: كوني مسؤولاً في اللعبة، أعتبر أن جميع اللاعبين واللاعبات أبنائي.

الزعابي: السمعة الطيبة للبطولة أحدثت زخماً جماهيرياً

قال عبد الله الزعابي، مدير الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن السمعة الطيبة لعالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو قد أحدثت زخماً وإقبالاً جماهيريا كبيراً، مشيراً إلى أن المئات من الجماهير قد طالبت بتوفير التذاكر، حيث إن صالة مبادلة آرينا قد امتلأت بالمشجعين المحليين وجاليات الدولة المشاركة، وأيضاً لا ننسى قطاعاً مهماً من الجماهير مرتبطاً بشكل كبير بالجوجيتسو ومنافساته الذي يعتبرونه رياضتهم المفضلة، بعيداً عن تشجيع الأقارب والأصدقاء.

وأوضح الزعابي أن عالمية أبوظبي للمحترفين محل تقدير وإعجاب من دول العالم، والدليل مشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 102 دولة، والجميع يتطلع مع كل نسخة إلى المشاركة، وتقديم نفسه أو ناديه على منصة التتويج.