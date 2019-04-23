«برونزية» فيكتور تضع الإمارات أول العرب في «آسيوية الجودو»

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

يسدل الستار، مساء اليوم، على منافسات بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو بالفجيرة، التي تستضيفها صالة مجمع الشيخ زايد الرياضي، وينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو والاتحاد الآسيوي للعبة، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتشهد مشاركة 286 لاعباً ولاعبة من 39 دولة آسيوية، ومن بينها 11 دولة عربية.

واحتلت الإمارات صدارة الدول العربية المشاركة في الترتيب العام، برصيد البرونزية التي حققها لاعب منتخبنا فيكتور، في منافسات وزن تحت 73 كغ، بفوزه في مباراة الحسم، على الإيراني محمد محمدي، وبعد أن تخطى في مشوار تصفيات المجموعة الصعبة، اللاعب الصيني كيونغ ديج، والتركمانستاني شاتاليك ولي وينج من هونغ كونغ، فيما خسر أمام بطل أوزبكستان توريف بـ«الأسكور الذهبي»، في مباراة المربع الذهبي والتي أبعدته عن اللعب على ذهبية وزنه ليكتفي بالبرونزية، وقام بتتويج الفائزين، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الاجسام، وبرفقته ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، وأحمد الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية.

خسارة الدرمكي وإيفان

وشهدت جولة أمس، خروج لاعب منتخبنا علي حسن الدرمكي الذي خسر أمام اللاعب الكويتي يوسف غلام في وزن فوق 100 كلغ، كما ودع زميله اللاعب ايفان تصفيات البطولة، بخسارته أمام الكوري الجنوبي وونغ جون هون، في منافسات 100 كغ، وفي باقي النتائج، فاز اللبناني نصيف الياس على الأردني عبدالله مقداد بالبطاقة الحمراء نتيجة الإنذار الثالث، وخسر الكويتي عبدالله الشمري أمام المنغولي لوخسرين، وخسر السوري غسان محمد أمام لاعب فيجي الوحيد فيتا، وفاز لاعب طاجكستان تيمور رخيموف على السعودي ركان زيدان في وزن 100 كغ.

منغوليا تتصدر

وبلغت منغوليا صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد، ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات، وفي المركز الثاني حلت اليابان برصيد بذهبيتين وفضية و3 ميداليات برونزية، ثم الصين برصيد ميداليتان ذهبيتان وفضية واحدة، وتراجعت كازاخستان التي تصدرت في البداية إلى المركز الرابع بميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

بطولة الفرق اليوم

وتشهد الفترة الصباحية اليوم، إقامة بطولة الفرق التي تطبق أول مرة في الإمارات بمشاركة مفتوحة تجمع 3 لاعبين و3 لاعبات من كل منتخب حسب رغبات المنتخبات المشاركة التي تجمع العنصرين في صفوفها، والتي تعد تجربة مبكرة قبل مشاركة الجودو الآسيوي في دورة الألعاب الصيفية (أولمبياد طوكيو 2020)، وتشتمل منافسات اليوم التي تلعب كل عنصر على حدة، وتحسب النقاط الإجمالية لكل فريق والتي تشهد منافسات أوزان تحت 73 كغ، وتحت 90 وفوق 100 كغ للرجال، وتحددت منافسات السيدات في أوزان تحت 57 كغ وتحت 70 وفوق 78 كغ والتي تكون مسكاً لختام البطولة.

تميز التنظيم

وعبرت أمل بوشلاخ، أمينة صندوق الاتحاد الآسيوي للجودو، عقب فوزها بمقعدها بالتزكية مجدداً، لدورة رابعة على التوالي، عن شكرها وتقديرها، لثقة الجمعية العمومية التي تمثل تقديراً جديداً لرياضة دولة الإمارات، ورياضة المرأة بوجه خاص، والتي تحظى بدعم واهتمام كبيرين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وأكدت أن الفجيرة نجحت بدرجة امتياز في استضافة (كونغرس) الاتحاد الآسيوي، وبطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، التي تزامنت مع عام التسامح، وأسهمت في غرس قيم الرياضة والروح الرياضية السمحة.