أبوظبي تتصدر الأولمبياد المدرسي بـ 47 ميدالية

المصدر: Ⅶ دبي ـ عدنان الغربي Ⅶ دبي-البيان الرياضي

رفعت منطقة أبوظبي التعليمية غلتها إلى 47 ميدالية ملونة في صدارة النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة التربية والتعليم وانطلقت فعالياته السبت الماضي، بمشاركة 2074 طالباً وطالبة في 7 ألعاب هي الريشة الطائرة والسباحة وألعاب القوى والجودو والتايكواندو والقوس والسهم والمبارزة.

وفرضت منطقة أبوظبي التعليمية سيطرتها على منافسات سباحة فئة البنين في اليوم الثاني للأولمبياد بحصولها على 25 ميدالية منها 10 ذهبيات و10 فضيات و5 برونزيات، بعدما كانت قد تصدرت منافسات البنات في اليوم الافتتاحي، لترفع بذلك حصادها إلى 47 ميدالية في اليومين الأول والثاني لمنافسات السباحة والريشة الطائرة، بواقع 22 ذهبية و14 فضية و11 برونزية، فيما جاءت العين ثانياً بـ38 ميدالية بواقع 12 ذهبية و15 فضية و11 برونزية، ودبي ثالثاً بـ30 ميدالية منها 9 ذهبيات و11 فضية و10 برونزيات، وحلت منطقة الشارقة التعليمية رابعاً بـ24 ميدالية منها 8 ذهبيات و6 فضيات و10 برونزيات، ثم منطقة الشارقة الشرقية خامساً بـ18 ميدالية بواقع ذهبية واحدة و5 فضيات و12 برونزية، واحتلت الفجيرة المركز السادس بـ7 ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان و3 برونزريات، ثم عجمان ورأس الخيمة بميدالية برونزية واحدة.

واختتمت أول من أمس، منافسات السباحة والريشة الطائرة للنسخة السابعة للأولمبياد المدرسي بحضور طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية وعزة سليمان عضو المكتب التنفيذي للجنة وعائشة الصيري مدير إدارة اللياقة البدنية والصحة بوزارة التربية والتعليم وغازي المدني مدير قسم السياحة الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

تألق

وشهدت منافسات سباحة البنين تألقاً لافتاً إلى منطقة العين التعليمية التي حصلت على 26 ميدالية ملونة، بواقع 8 ذهبيات و11 فضية و7 برونزيات، وتبعتها في المركز الثالث الشارقة برصيد 12 ميدالية، توزعت على 7 ذهبيات وفضية و4 برونزيات. وتصدرت منطقة أبوظبي التعليمية السباق الأول في فئة 10 ـ 11 سنة، بفوز الطالب إبراهيم أنان بالمركز الأول في سباق 25 م سباحة حرة، وتبعه زميله خالد سليمان في المركز الثاني، وجاء خليفة سالم من الفجيرة في المركز الثالث، بينما فاز خميس الظاهري من العين بالمركز الأول في سباق 25 م ظهر، وتبعه زميله عمر سعيد في المركز الثاني، وحل ثالثاً حمد أحمد من دبي.

وتألقت العين في سباق 25 م صدر بفوز محمود حبرة بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني عمر الشراوي من الشارقة، وحمدان آل علي من أبوظبي في المركز الثالث، أما سباق 25 م تتابع حرة، فاز فريق أبوظبي بالمركز الأول، ثم العين ثانياً، والشارقة ثالثاً.

وفي فئة 12 ـ 13 سنة، فاز محمد محمد من العين بالمركز الأول في سباق 25 م حرة، وجاء سيف الحراسي من أبوظبي ثانياً، وأدهم إيهاب من الشارقة ثالثاً، بينما فاز عمر الحوسني من أبوظبي بالمركز الأول في سباق 50 م حرة، وتبعه محمد محمد من العين في المركز الثاني، ثم شوان سلام من الشارقة في المركز الثالث، وحصلت العين على المركزين الأول والثاني في سباق 25 م ظهر عن طريق كل من حمد عبدالله وعامر حمد، بينما جاء راشد نواف من دبي في المركز الثالث.

سباق

وعادت أبوظبي إلى التألق في سباق 50 م ظهر عن طريق الطالب سلطان آل علي الذي حصل على المركز الأول، ثم ثنائي العين، فيس يحيى وحمد عبدالله في المركز الثاني والثالث على التوالي، أما سباق 25 م صدر، حصل شوان سلام من الشارقة على المركز الأول، منصور سالم من العين ثانياً، وعمر الحوسني من أبوظبي ثالثاً، كما فاز سلطان آل علي من أبوظبي بالمركز الأول في سباق 50 م ظهر، ثم محمد الكعبي من العين ثانياً، وهزاع المسماري من أبوظبي ثالثاً، بينما فاز فريق الشارقة بالمركز الأول في سباق 25 م تتابع حرة، وتبعه أبوظبي ثانياً، والعين ثالثاً.

في المقابل جاءت المنافسات أقوى في فئة 14 ـ 15 سنة، والتي شهدت إقامة 15 سباقاً، حيث تألقت الشارقة بالحصول على 5 ذهبيات عن طريق الطلاب، محمد أيمن، وأمير إبراهيم، وزيد علي، ومحمد أيمن، وفريق التتابع، كما حصل فريق أبوظبي على 5 ميداليات ذهبية، عن طريق كل من عبدالله سليمان الذي توج بميداليتين، وسلمان الحمد، ونايف العامري، وفريق التتابع، بينما حصل فريق العين على 4 ميداليات ذهبية، عن طريق الطلاب، ناصر داوود، وياسين سيف، وعبدالله سالم، وفريق التتابع، وحصل فريق الفجيرة على ميدالية ذهبية عن طريق الطالب زيد راشد.

عائشة الصيري: مستوى متطور للطلاب

أعربت عائشة الصيري مدير إدارة اللياقة البدنية والصحة بوزارة التربية والتعليم، عضو المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي عن سعادتها بالمستوى المتميز والمتطور للطلاب في المنافسات نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلت في مراكز التدريب على مدار العام.

وهنأت الصيري الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى ومدارسهم ومناطقهم التعليمية وأولياء الأمور مشيدة بجهود الأجهزة الإدارية والفنية التي ساهمت في تطور مستوى الطلاب، مؤكدة أن ما تحقق نتاج التعاون والعمل بروح الفريق من جميع الأطراف المعنية بالأولمبياد المدرسي.

من جهته أكد أحمد عبدالرحمن، رئيس قسم اللياقة البدنية بإدارة الصحة واللياقة البدنية بوزارة التربية والتعليم، المنسق العام للأولمبياد المدرسي بوزارة التربية والتعليم، أن المستويات التي قدمها الطلاب والطالبات في الريشة الطائرة تبشر بمستقبل واعد لهم على طريق إعدادهم ليكونوا أبطالاً في المستقبل القريب عبر تمثيل الدولة في المحافل الدولية على اختلاف مستوياتها.

وأشار أحمد عبدالرحمن إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً كبيرة في نشر الريشة الطائرة في الدولة من خلال المدارس والاتحاد المعني.

وعن النظام المتبع في تأهيل الطلبة لخوض النهائيات قال: يتم التأهيل لخوض نهائيات كل دورة من خلال البطولات التي تقام بين المناطق خلال العام الدراسي بإشراف اتحاد الرياضة المدرسية بحيث تقام في صورة بطولة تجمع المناطق التعليمية القريبة من بعضها البعض جغرافياً، ويحق لكل منطقة المشاركة بـ4 طلاب ومثلهم طالبات من المواطنين وأبناء المواطنات وحملة الجوازات، كما يحق لكل منطقة مشاركة لاعب واحد ولاعبة واحدة من مواليد الدولة من ضمن الأربعة الذين يمثلونها في النهائيات.

دبي تتصدر في الريشة الطائـرة

حققت منطقة دبي التعليمية 10 ميداليات ملونة في منافسات الريشة الطائرة للبنين التي أقيمت بصالة الحديبية أول من أمس، ومنها 3 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات وحصلت منطقة الشارقة التعليمية على 3 ميداليات منها ذهبية واحدة وبرونزيتان مع ميداليتين لمنطقة الشارقة الشرقية بواقع فضية وبرونزية وميدالية برونزية واحدة لمنطقة عجمان.

وتفصيلاً، توجت روضة سعيد راشد الهلي، من مدرسة دبي الدولية بالقوز بالميدالية الذهبية لفئة مواليد 2002 - 2003، بعد نهائي مثير جمعها مع زميلتها المتألقة أيضاً سارة الجلاف صاحبة المركز الثاني، وحلت هند محمد الجناحي لاعبة أسماء بنت النعمان بدبي في المركز الثالث.

وفي فئة مواليد 2004 - 2005، توجت مدرسة دبي الدولية بالقوز بالمركز الأول عن طريق شيخة سعيد، وحلت لاعبة مدرسة أسماء بنت النعمان ثانية، وحصلت شماء عبدالله من مدرسة (اس تي اس) بعجمان على الميدالية البرونزية، وحور علي عبدالله المزروعي على برونزية المركز الثالث مكرراً.

وفي فئة 2006 - 2007، توجت آية محمد عبدالله من مدرسة الإبداع بدبي بالمركز الأول، وزميلتها حمدة أحمد سبيل بالمركز الثاني، وريم ثاني مبارك الجلاف من مدرسة النوف بالشارقة بالبرونزية، وفرح إبراهيم الحجي من دبي الدولية بالقوز ببرونزية الثالث مكرراً.

وفي فئة 2008 - 2009، توجت كلّ من ملاك فهد علي مال الله المازمي لاعبة مدرسة النوف بالميدالية الذهبية، وغالية صالح محمد أحمد، من مدرسة عائشة بنت عثمان من منطقة الشارقة الشرقية بالفضية، ويارا عبيد نايف من دبي الدولية بالقوز بالبرونزية، كما حصلت حور حسن علي عباس الجسمي من مدرسة النوف على برونزية الثالث مكرراً.