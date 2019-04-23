عبد الله الشرقي يستقبل أبطال أجسام غرب آسيا

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

استقبل الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أول من أمس، منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك في مطار دبي الدولي، بعد مشاركته في بطولة غرب آسيا، التي اختتمت في البحرين، وحصل منتخب الإمارات على المركز الثاني فرقياً، و22 ميدالية ملونة، منها 8 ميداليات ذهبية، و11 ميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية، وشارك في الاستقبال كل من نائب رئيس الاتحاد علي عبد الله بن حيدر، وعضو مجلس الإدارة أحمد جوهر، وعدد كبير من الرياضيين وعوائل اللاعبين الفائزين، وشهدت البطولة مشاركة ثمانية منتخبات، وبواقع 280 لاعباً من كل من الإمارات وسوريا واليمن والبحرين والعراق والسعودية والأردن وسلطنة عمان.

الروح الرياضية

وبارك الشيخ عبد الله الشرقي للاعبين الفائزين، مثنياً على الروح الرياضية العالية التي تمتع بها اللاعبون خلال المنافسات، والمستويين الفني والبدني الذي قدموه خلال البطولة، وبدوره، أكد علي بن حيدر أن هذه المشاركة التي يدشن بها المنتخب عام التسامح، تعتبر من المشاركات المهمة جداً، في إطار الاستعداد للمشاركة في البطولات القوية المقبلة.

أبرز الإنجازات

وفي أبرز الإنجازات، نجاح اللاعب عبد الله درويش من إحراز المركز الأول في فئة الماسكولر فيزيك، وكأس بطل الأبطال، بينما نال اللاعب سهيل زهران كأس بطل الأبطال في فئة كلاسيك بناء الأجسام، ونال الميداليات الذهبية كل من أيوب العماري، وخليفة برمان (ذهبيتان)، وسهيل زهران (ذهبيتان)، وعبد الله درويش (ذهبيتان)، وبدر خوري كذلك، وحقق الفضيات كل من عبد الله مبارك (فضيتان)، وحمد أحمد حسين، عمر محمد، وراشد الحبسي، وعبد الله أهلي وناصر خميس، وأحمد حسين، وعبد الرحمن الخاطري وعبد الله رستم، وجمعان عبد الله.

بطولة قوية

أكد رئيس البعثة، أحمد جوهر، أن البطولة ظهرت قوية، لمشاركة لاعبين مميزين في جميع الأوزان، وقد استفاد اللاعبون من خلالها بشكل كبير، فضلاً عن تحقيق الإنجازات، وأن الكثير من المكاسب الفنية تحققت خلال البطولة، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم القادمة.