منتخب السباحة يعود ببرونزيتي الخليج للشباب والناشئين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

عادت بعثة منتخب الإمارات للسباحة من مشاركتها الناجحة في بطولة الخليج لسباحة المياه المفتوحة، والتي أقيمت في الكويت، بالحصول على ميداليتين برونزيتين على مستوى الفرق في فئتي 13-14، 15-17 عاماً، وشهدت الكويت إقامة ثلاث بطولات في نفس التوقيت، حيث أقيمت أيضاً البطولة الآسيوية والعربية لسباحة المياه المفتوحة في نفس الانطلاقة، ولكن تم حساب كل نتيجة على حدة، ويأتي نجاح المنتخب، كونها المشاركة الأولى لمجموعة كبيرة من المشاركين بسباقات المياه المفتوحة على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي.

وأشاد رئيس البعثة، رئيس اللجنة الفنية للسباحة لدول مجلس التعاون، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عبد الله مبارك، بالمشاركة الإماراتية في البطولة، حيث ضم المنتخب عدداً كبيراً من السباحين المشاركين في مثل هذه النوعية من السباقات الطويلة لأول مرة، والتي تحتاج تدريباً خاصاً، موضحاً أن البطولة شهدت وجود منتخبات قوية.

وقد مثل المنتخب في البطولتين، والذي نجح في الحصول على الميداليتين، كل من سالم غالب، محمد الحمادي، حمد الكويتي، في فئة 14 عاماً، ويوسف المطروشي، حمدان البلوشي، محمد راشد الراشدي، في فئة 17 عاماً، كما حصل السباح عمر الحمادي على المركز الخامس في الترتيب العام لسباق العمومي الكبار.