«سيف التسامح» حاضر في مهرجان راشد النعيمي

المصدر: Ⅶ عجمان-ياسر قاسم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وبرعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس نادي عجمان، أقيمت في ميدان التلة بعجمان فعاليات مهرجان الشيخ راشد بن حميد النعيمي في نسخته السابعة التي اختتمت أول من أمس وسط مشاركة كبيرة من أهل الهجن، واشتمل اليوم الختامي على 27 سباقاً للمطايا في سن الفطامين، ومنها 21 شوطاً في الفترة الصباحية و6 أشواط للرموز في المساء، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي راعي المهرجان الذي قام بتتويج الفائزين بعد نهاية السباقات، وتم تخصيص «سيف التسامح» وهو أرفع الجوائز ضمن الرموز، وخصصت 21 سيارة للفائزين في الفترة الصباحية مقدمة من راعي المهرجان، و6 سيارات مع الرموز في الفترة المسائية وجوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني للرابع.

وأسفرت أشواط الرموز عن فوز «الهدة» لتهدي مالكها علي محمد مطر الكتبي السيف الذهبي «سيف التسامح» في الشوط الأول مع سيارة مقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي وفاز «شاهين» لمحمد مصبح خصوني الكتبي بالخنجر الذهبي في الشوط الثاني مع سيارة مقدمة من سعيد سهيل دليوي الكتبي.

وأهدت «طيف» مالكها سالم خليفة بالسيود الدرعي السيف الذهبي «سيف التسامح» في الشوط الثالث للإنتاج مع سيارة مقدمة من سيد عبيد بن طروق النعيمي وحقق «عسير» لمحمد مصبح خصوني الكتبي لقب الشوط الرابع للإنتاج الذي خصص له الخنجر مع سيارة مقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي وأهدت «نداء» لقب الشوط الخامس لمالكها أحمد عبيد بن مبارك الكتبي لينال السيف الذهبي «سيف التسامح» مع سيارة مقدمة من سعيد سهيل وحقق «شاهين» لحمدان سعيد الكتبي لقب الشوط السادس لينال الخنجر وسيارة مقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

نتائج الفترة الصباحية

وأسفرت نتائج الفترة الصباحية التي اشتملت على 21 شوطاً عن فوز «شديدة» بلقب الشوط الأول لمالكها محمد مصبح الغفلي فيما حقق عنيد لراشد محمد حسن بن داوود لقب الشوط الثاني وأهدت الشرود الفوز لمالكها عبدالله سالم العامري في الشوط الثالث ونال راهي لسالم محمد عوض الكتبي لقب الشوط الرابع وكان الفوز في الشوط الخامس - مشترك دخول جماعي لـ«منذرة» لمالكها أحمد عبيد الكتبي و«الحذرة» لأحمد سالم العامري فيما حقق «الظبي» لسالم محمد عوض الكتبي لقب الشوط السادس ونالت «عروبة» لحمد راشد الكتبي لقب الشوط السابع وحمل «مشعل» لسالم كاسب المسافري شعار الفوز في الشوط الثامن وحققت «الذيبة» لعلي محمد مطر الكتبي لقب الشوط التاسع فيما فازت «رعود» لحمد سعيد العليلي بالشوط العاشر ونال «الحاكم» لسالم كاسب المسافري صدارة الشوط الحادي عشر وتبعته «الذيبة» لخلفان محمد خلفان الغفلي في الشوط الثاني عشر وتصدر «ظبيان» لسعيد عمير مبارك الكتبي الشوط الثالث عشر وحققت «المسك» للشريجي سالم الغفلي صدارة الشوط الرابع عشر وجاء «الهواوي» لسعيد سلطان في صدارة الشوط الخامس عشر ثم «مذيار» للشريجي سالم الغفلي في الشوط السادس عشر و«الصداوي» لعبدالله الشريجي الغفلي في الشوط السابع عشر وحققت «هقوة» لعبدالله خلفان الكتبي صدارة الشوط الثامن عشر ونال «شهبوب» لحران راشد بالشاوي الغفلي لقب الشوط التاسع عشر فيما نالت «مهابة» لسعيد راشد المسافري صدارة الشوط العشرين واختتم «نايع» لمالكه نايع مصبح الغفلي انتصارات الفترة الصباحية في الشوط الحادي والعشرين.

تأهيل

جاءت مشاركة الهجن في مهرجان الشيخ راشد بن حميد النعيمي وفقاً لنتائج 10 سباقات تأهيلية أقيمت هذا الموسم في ميدان التلة حيث تأهلت أول 3 مطايا في كل شوط لهذا المهرجان، وقامت اللجنة المنظمة بقيادة خليفة محمد الخوار النعيمي وعبدالله راشد القراعة النعيمي مع أعضاء اللجنة، بكافة الترتيبات للمهرجان والسباقات التأهيلية العشرة التي سبقته.

النسخة الثامنة في ديسمبر

بدأت اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في ميدان التلة الترتيبات للموسم القادم منذ الآن، وتم تحديد موعد النسخة الثامنة لمهرجان الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتكون في شهر ديسمبر نهاية العام الحالي، ويسبق ذلك عدد من السباقات التأهيلية التي تُحدد الهجن التي تشارك في المهرجان.

راشد بن حميد: الإمارات رائدة في سباقات الهجن

قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس نادي عجمان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الوالد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان لتوجيهاته الكريمة في الاهتمام برياضة الآباء والأجداد مما كان له الأثر في النجاح الذي يحققه مهرجان الهجن السنوي في ميدان التلة بعجمان.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن سباقات الهجن جزء من التراث الأصيل والذي يجد الاهتمام والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة في الدولة، مما انعكس إيجاباً في أن تكون الإمارات رائدة ومركزاً لمهرجانات الهجن الكبيرة، مشيراً إلى أن اهتمامهم في عجمان بهذه السباقات جزء من المنظومة الكلية لسباقات الهجن في الدولة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن ما يتحقق من نجاحات للمهرجان السنوي الذي وصل للنسخة السابعة هذا العام، جزء من الاهتمام بهذه السباقات، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة لأهل الهجن والمهتمين بالسباقات تجد التقدير وتشجع اللجنة المنظمة على تطوير السباقات وتخصيص الجوائز في مختلف الفئات.

وقال إن اليوم الختامي جاء معبراً عن نجاح المهرجان من خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وقدم التهنئة لجميع الفائزين. عجمان- البيان الرياضي