لقب دوري اليد بين شباب الأهلي والشارقة الليلة

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تحتضن صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، في السادسة من مساء اليوم، المباراة الفاصلة على لقب دوري الرجال لكرة اليد، بنسخته الـ 43، والتي تجمع بين شباب الأهلي والشارقة، في موقعة مثيرة لا تقبل أنصاف الحلول ولا التعويض، وبعد أن اشتركا سوياً على صدارة البطولة، بختام الجولة الثامنة عشرة والأخيرة، برصيد 46 نقطة لكل منهما، ليتم الاحتكام إلى لقاء فاصل يفض النزاع بينهما ويحسم أمر بطل الدوري للموسم 2018/2019، ويتطلع «فرسان دبي» للفوز وحصد ثنائية الموسم، حيث سبق وأحرزوا بطولة كأس نائب رئيس الدولة، في حين سيكون اللقب الحادي عشر في تاريخ تتويج النادي بدرع الدوري، وفي الطرف الثاني ينشد الملك الفوز في رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي، وبطموح تحقيق ثلاثية الموسم، إلى جانب حصوله من قبل على بطولة السوبر وكأس الإمارات، ومحاولة الملك الفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بالبطولة، وأعلن عبد الله الكعبي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، أن طاقم تحكيم المباراة إماراتي خالص، ويتكون من القاريين إسماعيل سالم ومحمد ناصر، وعلى الطاولة محمد جمعة ونبيل عبد الله والمراقب الفني جمال الشامسي.

المواجهات المشتركة

والتقى طرفا رهان البطولة، خلال هذا الموسم 5 مرات، كانت البداية ببطولة السوبر، والتي حصد لقبها فريق الشارقة بالفوز 28/26، والمواجهة الثانية في بطولة كأس الإمارات، وتفوق الشارقة أيضاً في المباراة النهائية 28/23، وأما المواجهة الثالثة انحازت لشباب الأهلي في بطولة كأس نائب رئيس الدولة التي اقتصرت المشاركة فيها على اللاعبين المواطنين بفوز «فرسان دبي» 23/22، وكانت هناك مواجهتان في بطولة الدوري العام، تقاسم الطرفان الانتصار بفوز شباب الأهلي ذهاباً بنتيجة 27/23، ورد الشارقة اعتباره بصعوبة في الدور الثاني إياباً بنتيجة 26/25.

«فرسان دبي» جاهزون

وأكد خالد أحمد مدرب شباب الأهلي أن فريقه بكامل الجاهزية نفسياً وبدنياً لخوض المباراة التي اعتبرها مفصلية يستهدف الفوز لتأكيد مسيرته الناجحة وإضافة المزيد لإنجازاته السابقة بساحات اللعبة التي لا تغيب عن النادي، وشدد خالد على أهمية هذه المباراة، وقال: سنسعى بنهايتها لاعتلاء منصة التتويج وحصد ثنائية الموسم مع احترامنا للشارقة والذي بدورة ينشد تحقيق نفس الطموحات والآمال التي ننشدها، ولم يخف خالد صعوبة المهمة وخاصة أن أوراق الفريقين مكشوفة، مشيراً إلى انه سيخوض المباراة وهو يعلم تماماً مكامن القوة والضعف عند الفريق المنافس، وأكد احترامه الكامل للخصم وأن على لاعبيه التركيز وعدم التسرع، وعدم تكرار ما حدث من أخطاء خلال مباراتي بطولتي السوبر وكأس الإمارات مع الشارقة.

«الملك» ومواصلة النجاح

ومن جانبه، ثمن الجزائري سفيان حيواني مدرب الشارقة مشوار فريقه هذا الموسم بساحات اللعبة بشكل عام وخاصة بعد التطور المنشود للفريق، وظهوره بقوة خلال مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية التي حل فيها ثالثاً، وكذلك خلال مسابقات هذا الموسم، والتي أكدها على أرض الواقع، بتتويجه بثنائية الموسم «كأس السوبر والإمارات»، وقال: نأمل تحقيق الثلاثية مع احترامنا للمنافس، وبالتأكيد ستكون المباراة مثيرة وساخنة وقابلة لكافة الاحتمالات لمعرفة كل طرف بالآخر.

مشوار

خاض كل فريق خلال مشوارهما بالبطولة 16 مباراة بدوريها الأول والثاني، حقق خلالها كل فريق الفوز في 15 مباراة، وخسر الشارقة مباراة وحيدة أمام شباب الأهلي بالدور الأول 27/23، والحال لم يختلف عند فريق شباب الأهلي الذي خسر مباراته أمام الشارقة في الدور الثاني 23/22، وجمع كل منهما 46 نقطة، ليحتكم الفريقان للمباراة الفاصلة اليوم لفك عقدة الصدارة والتتويج بلقب النسخة 43 للبطولة.