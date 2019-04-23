فتح باب الترشح لجائزة «دراسة لعلوم الرياضة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس جائزة «دراسة لعلوم الرياضة»، عن فتح باب الترشح في الدورة السادسة للجائزة، ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 30 فبراير المقبل.

واعتمد مجلس الجائزة عنوان «مسرعات التطوير الرياضي في الألفية الثالثة»، محوراً للتنافس في الدورة الجديدة، ودعا المجلس، الأكاديميين والعاملين بمجال التربية الرياضية، وعلوم الرياضة بالوطن العربي، للمشاركة بأبحاث ودراسات وإنجازات وأعمال علمية تتصف بالحداثة والأصالة وتحقق فلسفة وأهداف الجائزة للنهوض بالحركة الرياضية، على أن تكون جميع الأبحاث المقدمة للجائزة، ضمن محاور التنافس وأبرزها: ممكنات المستقبل الرياضي، والإبداع والابتكار في المجال الرياضي، وتكنولوجيا تطوير الأداء، والتكامل بين الخلايا الجذعية والجينات.