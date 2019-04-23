«دبي الرياضي» يكثف الاستعدادات لـ «تحدي حتا للكاياك للسيدات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كثفت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، الاستعدادات لانطلاق سباق «تحدي حتا للكاياك للسيدات»، الأول من نوعه في الدولة، الذي يخصص للسيدات فقط، وينظمه المجلس يوم 27 أبريل الجاري في منطقة حتا، ويتم تخصيص ريعه للحملة التنموية التعليمية «لتعليمها».

وأعلن مجلس دبي الرياضي، عن تقديم خصومات لتسجيل منتسبات المؤسسات الحكومية، لتشجيعهن على المشاركة في السباق، كما يواصل استقبال طلبات التسجيل في السباق، الذي يتم تنظيمه برعاية شركة حتا للكاياك، ويتضمن المنافسة في التجديف لمسافتين الأولى 700 م، والثانية 1.2 كم. ويأتي تنظيم هذا الحدث في منطقة حتا، ضمن جهود مجلس دبي الرياضي لتعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل عام، والرياضة النسائية بشكل خاص.