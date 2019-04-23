8 أندية في المرحلة الثانية لدوري رماية القوس والسهم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

شهد نادي المدام بالشارقة، اختتام منافسات المرحلة الثانية من دوري الإمارات للقوس والسهم، ضمن خطة نشاط اتحاد الرماية والقوس والسهم للموسم الحالي 2019، بمشاركة 89 رامياً ورامية، يمثلون 8 أندية، وبحضور الدكتور سعيد الكعبي نائب رئيس الاتحاد لشؤون القوس والسهم، والذي أشاد بالمشاركة الواسعة من الأندية، مؤكداً أن هذه الرياضة الوليدة، تشق طريقها نحو آفاق أرحب، لتحلق على المستويين العربي والإقليمي، وصولاً إلى الدولية.

وشهد التنافس 8 مسابقات للجنسين، وتصدر مسافة 30 م أولاد، خالد عيد الحمادي من الشارقة، برصيد 8 نقاط، وتصدر مسافة 30 م للفتيات، اللاعبة ليلى مجدي عيد من نادي سيدات الشارقة، برصيد 6 نقاط، وفي مسافة 60 م أولاد، احتل المركز الأول لاعب الشارقة عيسى مجدي سليمان، برصيد 4 نقاط، وعلى صعيد البنات، فازت مريم الأحمد من بني ياس، بالمركز الأول، برصيد 4 نقاط، وفاز بمسافة 70 م رجال أولمبي، أحمد راشد الكعبي، برصيد 8 نقاط، وعلى صعيد السيدات، فازت علياء الأحمد من بني ياس بالمركز الأول، برصيد 6 نقاط، وفي مسافة 50 م رجال «مركب»، حل محمد عمرو غانم من نادي بني ياس أولاً بـرصيد 6 نقاط، وتلاه محمد صالح بن عمرو من نادي بني ياس 4 نقاط، وعلى صعيد السيدات، فازت مهرة حسن الشامسي من بني ياس بالمركز الأول، برصيد 4 نقاط، ثم أميرة نادر من العين برصيد نقطتين.