نادي أبوظبي البحري يعتمد المشاركة في 8 بطولات عالمية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، اعتمد النادي البحري، مشاركات فريق أبوظبي للبطولات البحرية في صيف 2019، حيث جاء الاعتماد بالمشاركة في ثماني بطولات عالمية دولية مختلفة، حيث سيشارك الفريق في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وبطولة العالم لزوارق «الإكس كات»، وكأس القارات للفورمولا، وتحدي روين الكلاسيكي 24 ساعة العالمي، وتحدي سباق بولندا للفورمولا 12 ساعة، وبطولة العالم للدراجات المائية، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 4.

وكشف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، عن المشاركة القوية والمرتقبة للفريق في كل الجولات الخاصة بالسباقات العالمية، وقال إن الفريق سيحط الرحال في 30 مدينة وعاصمة حول العالم هذا الصيف، وأضاف: مشاركة فريق أبوظبي تأتي في المقام الأول، كي تحقق توجيهات القيادة الرشيدة في أهمية الحضور الإماراتي والوجود الرياضي، بالإضافة إلى استثمار قوة وجهود ومهارة لاعبينا وفرقنا المختلفة في البطولات العالمية.