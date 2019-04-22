«التنس» يختتم برنامج اكتشاف المواهب

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

اختتم اتحاد التنس البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب، في الفئات العمرية بين 8 و10 سنوات أول من أمس على ملاعب ليجرلاند بنادي النصر.

ومع انتهاء المنافسات، حصلت أكاديمية زايد عباس على المركز الأول في فئة تحت 8 سنوات، بعدما تغلبت في المباراة النهائية على أكاديمية الإمارات صاحبة المركز الثاني بنتيجة 4-3، فيما توج فريق الإمارات بالمركز الثالث بتغلبه على أكاديمية «بي أس أس» بنتيجة 5-2، وفي منافسات تحت 10 سنوات، توجت أكاديمية كلارك فرانسيس بالمركز الأول على حساب أكاديمية «تي بي أس» بنتيجة 2-1 واحتلت أكاديمية «بي أس أس» المركز الثالث بتغلب فريقها على حساب أكاديمية الإمارات 3-0.

وأقيمت منافسات البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب على 4 مراحل، الأولى 7 و8 ديسمبر 2018 والثانية في 18 و19 يناير 2019 والثالثة في 19 و26 فبراير الماضي والأخيرة 19 و20 أبريل الجاري، ويختتم موسم التنس بإقامة نصف نهائي ونهائي دوري مجلس دبي الرياضي للفئات العمرية إناث وذكور تحت 12 و16 عاماً وفئة الرجال 26 و27 من الشهر الجاري على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس.

مشاركة مكثفة

وصرح ناصر المرزوقي أمين عام الاتحاد أن برنامج اكتشاف المواهب سجل مشاركة مكثفة من مختلف أكاديميات التنس في الدولة وبشكل خاص من دبي وأبوظبي والشارقة، مشيراً إلى أن منافسات تحت 10 سنوات أقيمت على يومين، بينما أقيمت منافسات تحت 8 سنوات على ملعب مصغر لمدة 3 ساعات فقط عملاً بلوائح الاتحاد الدولي، وأوضح المرزوقي أن منافسات البرنامج أقيمت على 4 محطات ضمن برنامج تطوير اللعبة الذي أطلقه الاتحاد، مشيراً إلى أن هناك ندرة في اللاعبين المواطنين، ومن خلال هذا البرنامج تم اكتشاف عدد من المواهب الصغيرة الذين ستتم رعايتهم والاهتمام بهم بشكل جيد لتحفيزهم على الاستمرار في ممارسة التنس، وقال: تطوير اللعبة يجب أن يبدأ من القاعدة على مستوى الفئات العمرية تحت 8 و10 سنوات، وتوجيه الأكاديميات لانتقاء أفضل المواهب.

محاور عدة

وأضاف المرزوقي أن برنامج تطوير اللعبة الذي اعتمده اتحاد التنس يضم محاور عدة من بينها البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب وتنظيم دوري مجلس دبي الرياضي والانضمام إلى مبادرة «تنس الصغار» التي تهدف لاكتشاف المواهب ودعمها بإشراف من الاتحاد الدولي للعبة، وتضمّ أكثر من 100 دولة حول العالم منها 25 دولة آسيوية، موضحاً أن الاتحاد برئاسة الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم قام بخطوات كبيرة بهدف استقطاب اللاعبين من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، والتركيز كذلك على اللاعبين المواطنين بهدف خلق أجيال متعاقبة على اللعبة، وقال: رغم الصعوبات التي تواجهنا إلا أن الاتحاد يحاول إعادة الحياة للتنس سواء من خلال تكوين اللاعبين واستقطابهم والحفاظ عليهم من خلال تنظيم العديد من البطـولات المحلية.