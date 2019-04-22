«المواي تاي» يشارك في بطولة العالم بأستراليا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخب الإمارات للمواي تاي إلى مدينة داروين بأستراليا، للمشاركة في فعاليات بطولة العالم للمواي تاي، التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة أسبوع، بمشاركة العديد من منتخبات العالم، ويرأس البعثة الإماراتية، ياسر سالم الساعدي نائب رئيس الاتحاد، وتضم الجهاز الفني المكوّن من عمر النعيمي، وسانيت سامات ومونغوكن، و4 لاعبين هم: إلياس حبيبعلي وزكريا الجماري ونور الدين سامير وأمين المعتصم، وطاقم التحكيم الإماراتي برئاسة الحكم الدولي عمر المرزوقي والحكام مشاري المنصوري، وعبد الله معيوف، أحمد الخشوعي والحكم نوره سعيد.وكان في وداع البعثة طارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، والذي نقل لهم تحيات رئيس الاتحاد عبد الله النيادي مطالبته اللاعبين تمثيل الوطن أفضل تمثيل.