«فاصلة» تحسم دوري اليد بين شباب الأهلي والشارقة

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أصبح في حكم المؤكد، حسم لقب دوري الرجال لكرة اليد للموسم 2018 /‏2019، بمباراة فاصلة، تقام يوم 23 الجاري، بصالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، تجمع بين فريقي شباب الأهلي والشارقة لفض النزاع والشراكة بينهما على صدارة البطولة، حيث إن لكل منهما 46 نقطة، ويتفوق «فرسان دبي» بفارق الأهداف، وخاصة مع ختام الجولة الثامنة عشرة والأخيرة من البطولة، والتي أقيمت أول من أمس، وشهدت فوز شباب الأهلي 37/‏23، على بني ياس التاسع 19 نقطة، وتغلب الشارقة 27/‏15، على الوصل الثالث 37 نقطة، ليستمر الصراع بينهما على اللقب، هو ما سيتحدد من نتيجة اللقاء الفاصل المرتقب.

وجاء النصر رابعاً في الرتيب العام النهائي برصيد 36 نقطة، وحل العين خامساً برصيد 32 نقطة، عقب تعادله 28/‏28، مع الجزيرة الذي ظل في موقعه السادس برصيد 30 نقطة، ويأتي الظفرة سابعاً برصيد 22 نقطة عقب فوزه 25/‏21، على الوحدة، وتوقف رصيد العنابي عند النقطة العشرين، التي تضعه بالمركز الثامن.

وكانت أبرز مواجهات جولة الختام، التي جمعت الشارقة الثاني بعقر داره مع فريق الوصل الثالث، وخاض أصحاب الأرض المباراة بفرصة الفوز فقط، ليستمر في شراكته مع شباب الأهلي، ويحيل أوراق البطولة إلى موقعة فاصلة، وهو ما تحقق للملك، الذي دانت له أفضلية اللعب والنتيجة طوال شوطي المباراة، خاصة أنه أنهى الشوط الأول متقدماً 16/‏9، وفي الشوط الثاني عزز من تقدّمه، وسط غياب غير مبرر للوصل.