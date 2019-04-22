فيكتور يبلغ نصف نهائي «آسيوية الجودو» بالفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة: محمد فضل

بلغ فيكتور لاعب منتخبنا للجودو، الدور قبل النهائي في وزن تحت 73 كغ، واقترب من منصة التتويج في البطولة الآسيوية للجودو، التي تحتضنها إمارة الفجيرة، وانطلقت أمس الأول بصالة مجمع الشيخ زايد الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وجاء تأهل فيكتور، بعد نجاحه في التغلب على اللاعب الصيني كيونغ ديج بـ «الأسكور الذهبي»، ليصل نصف النهائي، وكان فيكتور، قد بدأ مشواره بالفوز على كل من اللاعب التركمنستاني شاتاليك، واللاعب ولي وينج من هونغ كونغ، فيما خسر مباراة بلوغ الميدالية أمام بطل أوزبكستان توريف بـ «الأسكور الذهبي»، حسب لائحة الاتحاد الدولي، بعد أن تعادلا في الزمن الرسمي للمباراة، وشهدت البطولة، خسارة اللاعبة البحرينية ريم سلطان، أمام آن شنجريم من منغوليا، في وزن تحت 73 كغ، وفوز الأسترالي كليفين على لاعب منتخب الشباب خليفة الحوسني، وفي أقوى مواجهات الفترة الصباحية، فاز اللاعب الإيراني محمد محمدي بـ «الأسكور الذهبي»، على محمدوف من طاجكستان، ليبلغ الدور قبل النهائي، وتتواصل صباح اليوم الجولة الثالثة، والتي تشهد منافسات الوزن الثقيل على مستوى الرجال والسيدات، بمشاركة لاعبنا علي حسن الدرمكي في منافسات وزن فوق 100 كغ، واللاعب إيفان في وزن تحت 100 كغ.

تكريم بن ثعلوب

وعلى جانب آخر، كرم الاتحاد الآسيوي للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، تقديراً لجهوده في دعم وتطوير اللعبة، ومساهماته في إرساء قيم التسامح والمحبة بين أعضاء اللعبة على المستوى الآسيوي والعالمي، وقال الكويتي عبيد زايد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي للجودو، عقب التكريم، بأن تكريم بن ثعلوب، بوسام التسامح الرياضي الآسيوي، متزامناً مع مبادرة عام التسامح الإماراتية، لذلك يأتي ذلك التكريم الرفيع، ترجمة لتلك الرسالة الإنسانية التي يحرص عليها، ومساهماته المستمرة في تثبيت القيم الأولمبية، وتشجيعه للعب النظيف والمساواة بين الناس.

شكر وتقدير

وعبر محمد بن ثعلوب الدرعي، عن شكره وتقديره بهذا التكريم، الذي يؤكد ثقة المؤسسات الرياضية القارية والدولية بدولة الإمارات ومبادراتها الرائدة، لذلك يعتبر ذلك التكريم لدولة الإمارات، التي تؤكد من يوم لآخر، ومن مناسبة لأخرى، أنها بلد الصداقة والتسامح والسلام، وستبقى محطة يتوقف أمامها دعاة السلام، التي أرسى دعائمها مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان، وتسير على خطاه قيادتنا الرشيدة، التي أخذت على عاتقها العمل على أن تكون أرض الإمارات أرض خير ومحبة، يلتقي حولها مختلف شعوب العالم، وشكر رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، رئيس الاتحاد الآسيوي، عبيد زايد العنزي، على تلك الثقة، وتقديره للجهد الكبير الذي تبذله دولة الإمارات في سبيل الارتقاء بالرياضة ككل، وللعبة الجودو على وجه الخصوص، وكان محمد بن ثعلوب، قد نال الرئاسة الفخرية للاتحاد العربي للجودو في 2011، وتم تكريمه في 2018، من قبل الاتحاد الدولي للجودو، سفيراً للسلام والصداقة، ومنحه شهادة العضوية الشرفية للاتحاد الدولي الموقعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للجودو، والتي يتم منحها للأشخاص المؤثرين والداعمين للعبة على مستوى العالم.

صدارة

تتصدر كازاخستان الجولة الافتتاحية لبطولة آسيا والمحيط الهادي للجودو، برصيد ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزيتين، وفي المركز الثاني، جاءت اليابان بذهبية وفضية وبرونزيتين، وثالثة كوريا الجنوبية بذهبية وبرونزية، وأوزبكستان والصين في المركز الرابع مناصفة بذهبية.